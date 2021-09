Einheitsgemeinde Kriegstetten hat neu einen «Waldbeauftragten»

Solothurn Stefanie Ingold ist bereits ab November Stadtpräsidentin: Schule verliert Schulleiterin innert eines Monats

Stefanie Ingold hat am Montag ihre Kündigung als Schulleiterin der Sek I. in Solothurn eingereicht. Die Schlüsselübergabe zwischen Kurt Fluri und Stefanie Ingold ist am 2. November vorgesehen. Ihr Weggang bereitet Schuldirektorin Irène Schori Kopfzerbrechen.