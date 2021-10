Gemeinderat Biberist: Fraktionen äussern sich zur Legislatur

Neue Legislatur Der Biberister Gemeinderat ist in der neuen Legislatur gefordert – die Fraktionen äussern sich zu fünf zentralen Fragen Am 1. Oktober wurde offiziell in die neue Legislatur gestartet. Grund genug, den fünf Fraktionen im Gemeinderat einige Fragen zur Zukunft der Gemeinde und zu den politischen Schwerpunkten in den nächsten vier Jahren zu stellen. Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

1. Biberist muss in die Infrastruktur investieren. Wo will ihre Partei Prioritäten setzen? Wie soll die Gemeinde dies finanzieren?

Investitionen in Schulbauten haben bei mehreren Fraktionen Priorität. Hanspeter Bärtschi

CVP, EVP und glp: Die Schülerzahlen steigen stetig. Der Schulraum muss den Bevölkerungszahlen und den stark veränderten Anforderungen an die Schulbauten angepasst werden. Die Sicherheit im Strassenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer ist zu optimieren, der Langsamverkehr soll gefördert werden, damit die Hauptstrassen entlastet werden. Wir müssen genug investieren in Unterhalt und Erneuerung von Strassen, Brücken aber auch Beleuchtung und Leitungsnetz inklusive dessen Überwachung. Die Umsetzung muss konsequent sein, damit ein Investitionsstau und Ermüdungsschäden vermieden werden. Die Finanzierung ist in der Budgetierung zu berücksichtigen so dass wir mit den Einnahmen die Investitionen bezahlen können.

FDP: Oberste Priorität hat nach wie vor die Schule. Wir müssen das Projekt Schulbauten endlich abschliessen, damit der Bedarf der Schule mindestens für die nächsten zehn Jahre gedeckt ist. Hinzu kommt die Entkoppelung Feuerwehr, Schule und Militär sowie der Werkhof. All das setzt einen langfristigen und guten Finanzplan voraus, in dem der Gemeinderat die jährlich tragbaren Investitionen sorgfältig abwägt, vorausschauend plant und investiert. Das Prinzip ist relativ einfach, wir kennen es alle: Wir können nur so viel investieren, wie wir haben, beziehungsweise wie wir tragen können.

Grüne: Beim Wort Infrastruktur kommen einem als Erstes Schulbauten, öffentliche Dienste wie Feuerwehr oder Energie- und Wasserversorgung in den Sinn. Diese gilt es instand zu halten und zu modernisieren. Daneben gibt es aber noch weitere Infrastrukturanlagen, wie Aufenthaltsräume für Kinder und Erwachsene, Grünflächen, Spielplätze oder die Förderung von Fussverkehr. Biberist hat leider in allen Bereichen einen grossen Aufholbedarf. Die Finanzierung kann nicht anders als über die Gemeindefinanzen erfolgen. Wir sind der Meinung, dass bei hohem Finanzbedarf der Steuerfuss erhöht, dieser bei gutem Rechnungsergebnis aber auch wieder gesenkt werden soll. Alles andere ist unehrliche Politik.

SP: Biberist ist ein attraktives Dorf. Die SP setzt die Prioritäten für ein belebendes Nebeneinander von Jung und Alt. Unsere Infrastrukturen helfen dabei. Verkehrswege und Aufenthaltsplätze sind zu gestalten: einfach, bezahlbar und für alle nutzbar. Die SP hat im Wahlkampf versprochen: «Wir fördern gemeinsam mit Jung und Alt eine richtungsweisende Entwicklung von Biberist. Alle Orte sind zu Fuss oder mit dem Velo sicher erreichbar.»

SVP: Die SVP setzt auf zukunftsorientierte Investitionen, welche dem Steuerzahler tatsächlichen Nutzen und nicht nur zusätzliche Kosten bringen. Projekte wie die Begegnungszone auf dem Gustav-Eisenmann-Platz, das Energiestadt-Label, die Sanierung der Heizung des Gemeindehauses sind nicht Ausdruck von Masshalten, Sparsamkeit und Bescheidenheit; leider! Anstatt dessen sollte in die Grundinfrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Strassen investiert werden. Der Verkehrsfluss muss klar verbessert und nicht laufend weiter gebremst und schikaniert werden.

2. Die Stiftung kids & teens braucht mehr Platz und möchte ihr Angebot ausbauen. Wie steht ihre Fraktion zur Betreuung für Vorschulkinder und Schulkinder?

Die Stiftung kids & teens braucht in Biberist mehr Platz. Hanspeter Bärtschi / SZ

CVP, EVP und glp: Die familienergänzende Betreuung von Vorschul- und Schulkindern bringt verschiedene Nutzen. Ein gutes Angebot trägt zur Attraktivität als Wohngemeinde bei. Die Entwicklung des Kindes kann positiv beeinflusst werden, die Kinder werden früh integriert und sozialisiert. Das Einkommen der Eltern ist höher und Absenzen im Arbeitsmarkt werden reduziert. Dies hat direkt Einfluss auf die Steuereinnahmen unserer Gemeinde. Wir befürworten die einkommensabhängige Ausgabe von Betreuungsgutscheinen und damit die Gleichbehandlung der entsprechenden Angebote (für Biberist: kids&teens, Chinderland, Tageseltern). Insbesondere ist die in Solothurn vor der Einführung stehende Lösung zu prüfen.

FDP: Die FDP hat dieses Anliegen immer unterstützt und war massgeblich an der Gründung von kids & teens beteiligt. Mit Raffael Kurt stellen wir zudem den aktuellen Vizepräsidenten der Stiftung. Für uns ist klar, dass eine attraktive Gemeinde heutzutage moderne Tagesstrukturen anbieten muss. Das grosse Interesse an kids & teens zeigt, dass das Angebot ein grosses Bedürfnis der Bevölkerung ist. Die FDP wird sich dafür einsetzen, dass die Gemeinde kids & teens in der nächsten Legislatur bedarfsgerechte Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, dass die Synergien zwischen Schule und Tagesstrukturen besser genutzt werden und das Finanzierungsmodell überprüft wird.

Grüne: Gute Betreuungsstrukturen für Kinder sind wichtiger denn je. Sie markieren eine Teilstrecke zur dringend nötigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ausserdem sind sie die Basis für Chancengleichheit, da sie den Spracherwerb unterstützen. Damit solche Strukturen attraktiv sind, braucht es eine von der Gemeinde orchestrierte Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und sie müssen für alle bezahlbar sein. In Bezug auf die Räumlichkeiten muss das Angebot der Gemeinde besser auf die Bedürfnisse der Betreuungsinstitutionen und der Kinder abgestimmt und dezentral angeboten werden. Der Schülerhort innerhalb der Schule hat sich nicht bewährt.

SP: Die Nachfrage für Tagesstruktur ist gross. Für das moderne Familienleben braucht es einen gezielten Ausbau, die Mitwirkung von familienunterstützenden Vereinen und natürlich auch Hilfe aus dem persönlichen Umfeld. So werden die neue Berufswelt und die Familie besser vereinbar. Die SP hat versprochen sich einzusetzen für: «Genügend Raum für vielfältige und individuelle Kinderbetreuung.»

SVP: Betreuung sollte aus unserer Sicht die Aufgabe der Eltern sein und wir bedauern die Entwicklung, dass jene, die das tun, nicht genügend Anerkennung und finanzielle Entlastung erfahren. Es scheint ein Fass ohne Boden zu sein mit ständig neuen Ansprüchen und Forderungen. Die Leidtragenden sind neben dem Steuerzahler oft auch die Kinder, welche «abgeschoben» werden. Die Kostenbeteiligung der Eltern sollte überdacht werden, damit die Nutzniesser auch einen grösseren Beitrag leisten. Tageseltern und private Arrangements helfen die Last für die Steuerzahler zu reduzieren. In der neuen Legislatur sollte auch die Frage auf den Tisch kommen, ob die Organisationsform der Stiftung wirklich zielführend ist.

3. Für Biberist wurde ein Grünflächenkonzept erarbeitet. 2022 sollen Massnahmen zur Förderung der Biodiversität umgesetzt werden. Wie steht ihre Fraktion dazu?

Die Biodiversität soll in Biberist gefördert werden.

Rahel Meier

CVP, EVP und glp: Biberist hat viele Flächen, die durch einfache Aufwertung oder Anpassung in der Pflege in wertvolle Naturflächen umgewandelt werden können. Die Gemeinde soll eine Vorbildfunktion einnehmen und die Massnahmen, die mit wenig Aufwand und Kosten verbunden sind umsetzen. Müssen Bäume oder Sträucher ersetzt werden, sind diese mit ein­heimischen Arten zu ersetzen. Den monotone Zierrasen, wo immer möglich, durch farbenfrohe Wildblumenwiesen ­erneuern. Die ganzen Massnahmen sollen sich auf 10 Jahre gerechnet kostenneutral auswirken.

FDP: Die FDP begrüsst grundsätzlich Massnahmen zur Förderung der Biodiversität, solange diese nicht in das Privateigentum unserer Einwohner eingreifen und keine grösseren baulichen Massnahmen notwendig werden. Wir vertrauen hier unseren Spezialisten in der Bau- und Werkkommission und in der Abteilung Bau und Planung, die sich dieser Sache in Zukunft annehmen.

Grüne: «Biodiversität im Siedlungsraum fördern» ist eines der strategischen Ziele der Biodiversitätskonvention, wo auch die Schweiz Mitglied ist. Dazu braucht es grosse Investitionen, wie sie beispielsweise an diversen Emmeabschnitten schon zu sehen sind. Wichtig ist aber die Einsicht in der Bevölkerung, dass jede und jeder einen Beitrag leisten kann. Schon in einer Rabatte oder auf dem Balkon kann man ohne grossen Aufwand Vielfalt fördern. Damit dieses neue Bewusstsein entsteht, müssen die Gemeinden eine Vorbildfunktion auf öffentlichen Flächen einnehmen und zeigen, dass Biodiversität nicht Unkraut und ungepflegte Flächen bedeutet, sondern dass sie unabdingbar ist für ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur.

SP: Emme, Wälder und Dorfbach sind nicht genug. Deshalb entwickeln wir unsere naturnahen Flächen weiter. Sie bieten Platz für Flora, Fauna und auch für die Menschen. Der Werkhof Biberist kann unser Grünflächenkonzept fortlaufend und kostengünstig umsetzen. Mit punktuellen Massnahmen schaffen und vernetzen wir gute Lebensräume. Die SP möchte: «Freiraum entlang der Emme und dem Dorfbach. Wir wollen unsere Umwelt schützen: Keine Verschmutzung durch Littering, Licht- oder Lärmimmissionen.»

SVP: Mühsam und unter Mithilfe teurer externer Experten wurden die paar Hektaren gemeindeeigenes Land zusammenaddiert und ein schönes Konzept erarbeitet und verabschiedet. Eine intakte Umwelt liegt in unser aller Interesse, doch wird einmal mehr Aufwand und Nutzen für den Steuerzahler unter den Teppich gekehrt. Wäre es nicht besser, die Einwohner zu überzeugen, auf freiwilliger Basis, im eigenen Garten etwas für die Biodiversität zu unternehmen?

4. Biberist ist bevölkerungsmässig stark gewachsen. Wie beeinflusst dies die Zukunft der Gemeinde?

Attraktive Gemeinde: Immer mehr Menschen möchten in Biberist leben. Oliver Menge / DJI Mavic Pro

CVP, EVP und glp: Biberist bleibt eine starke Agglomerationsgemeinde. Die Diversität steigt und unsere Gemeinde wird attraktiver. Gleichzeitig wird die Infrastruktur stark belastet und kommt an ihre Kapazitätsgrenze. Der Verkehr wird zunehmen, überregionale Lösungen sind gefragt. Die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen mit unseren Nachbargemeinden muss intensiviert und gefördert werden.

FDP: Es stellt uns erst einmal vor grosse Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Infrastruktur, Verkehr und Schulen. Biberist investiert ­aktuell wieder hauptsächlich in Schulbauten, Feuerwehr und Werkhof, um unsere ­Infrastruktur den steigenden Bevölkerungszahlen anzupassen. Selbstverständlich hoffen wir auch, dass die zahlreichen Neubauten sich positiv auf unser Steuersubstrat auswirken, sodass sich unsere finanzielle Situation in Zukunft wieder etwas entspannt.

Grüne: Das Wachstum einer Gemeinde ist erfreulich. Es beweist, dass Biberist eine attraktive Wohngemeinde ist. Neuzuzüger bringen immer auch frischen Wind und neue Ideen. Auf der anderen Seite wächst der Siedlungsdruck, es braucht mehr Verkehrsinfrastruktur oder, wie sich auch zeigt, mehr Schulräume. Wir sollten das Wachstum der Gemeinde aber als Chance wahrnehmen. Die Weiterentwicklung soll aber dahin gehen, dass wir den Siedlungsraum über unsere Gemeindegrenzen hinaus wahrnehmen und uns je länger, desto mehr als Region verstehen – ohne dabei die eigene Identität aufzugeben.

SP: Neue Biberisterinnen und Biberister führen zu mehr Leben und einem kulturell attraktiven Biberist. Vereine und die Politik können vom frischen Wind profitieren. Zudem entsteht dank dieser Entwicklung eine riesige Chance neues Gewerbe anzusiedeln. Mit einer guten Durchmischung in der Ortsplanung hat das Neue neben dem Bisherigen Platz. Für die SP ist wichtig: «Wir fördern ein aktives Dorfleben mit gesellschaftlicher Durchmischung und Integration.»

SVP: Die SVP hat wiederholt auf die besorgniserregende Zunahme der Einwohnerzahlen und die damit einhergehenden Auswirkungen auf Infrastruktur und Umwelt aufmerksam gemacht – nicht nur kommunal und kantonal, auch national. Die Folgen der Bevölkerungszunahme sind einfach absehbar: mehr Häuser, Verkehr, Strassen, Wege und damit Pflaster und Beton, sprich weniger Natur. Es wird noch mehr öffentlicher Verkehr verlangt werden und auch damit sind weitere Ausgaben absehbar. Es wird mehr Schulraum benötigt und mehr Ansprüche an Kinderbetreuung geben. Das verdichtete Wohnen bringt Probleme und Streitigkeiten unter Nachbarn mit sich. Die Erwartungen an die sozialen Dienste werden steigen und damit auch die Kosten. Forderungen nach Integrationsmassnahmen werden steigen und auch damit die Ausgaben.

5. In welchen Bereichen will ihre Fraktion in den kommenden vier Jahren Schwerpunkte setzen?

Die Gemeindeverwaltung in Biberist. AZ

CVP, EVP und glp: Uns sind gemeinsame, klare Leitplanken und Ziele, sowie eine konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit wichtig, ganz nach dem Motto: «Zäme für es läbenswärts Biberischt». Generationengerechtes Leben in Biberist: Spielplätze und Begegnungszonen mit Anziehungskraft, Förderung und Nutzung der Ressourcen der Einwohner im Rentenalter (Alterspolitik). Attraktivität für gute Steuerzahler (unter anderem durch Erhalt und Förderung attraktiver Wohnzonen, Schaffen guter Rahmenbedingungen für innovative Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe). Fördern von erneuerbaren Energien bei gemeindeeigenen Liegenschaften und Entwicklung einer zukunftsgerichteten Energiepolitik.

FDP: Wir werden uns zum einen im Bereich der Wirtschaftsförderung engagieren. Wir wollen Massnahmen prüfen, um unsere Gemeinde für KMU attraktiver zu gestalten. Zu denken sei beispielsweise an Steuererleichterungen für Start-ups oder Ähnliches. Zum anderen soll unsere Gemeinde ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber sein. Dies setzt voraus, dass wir gutes Personal fördern, das Verwaltungswachstum bremsen und die Anstellungsbedingungen im Rahmen der Revision der DGO überprüfen. Und schliesslich haben wir uns in planerischer Hinsicht bereits für eine gesamtheitliche Betrachtung eingesetzt und die Arbeitsgruppe strategische Gebäudeplanung ins Leben gerufen. Daran wollen wir weiterhin arbeiten.

Grüne: Getreu unseren Themen im Wahlkampf, wollen wir uns für Mensch und Umwelt in Biberist einsetzen. Grünflächen inner- und ausserhalb des Dorfes sollen erhalten und aufgewertet werden, damit Natur und Mensch auch künftig eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Die Bedingungen für den Langsamverkehr wollen wir verbessern und die Schulwege sicherer machen. Die Gemeinde hat sich konsequent in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu entwickeln – die Energiestadt ist ein Schritt in diese Richtung. Wichtig ist uns ferner die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Stärkung der Kinderbetreuung und die Integration aller Menschen in Biberist in die Gesellschaft.

SP: Die SP hat versprochen, sich für die Themen «Siedlungsentwicklung», «Arbeit, Familie und Freizeit», «Verkehr» und «Umwelt» einzusetzen. Dazu brauchts «Visionen». Die SP steht ein für ein soziales Biberist. Auf dem Schulweg – unter neu gewachsenen Bäumen – flanieren Menschen und grüssen sich freundlich. Die Verwaltung unterstützt Hilfsbedürftige und Gesuchsteller zuvorkommend mit schlanken Abläufen und auch digital. Ganz einfach: Biberist steht ein für Biberist.

SVP: Gemeinderat, Verwaltung und Schulen müssen respekt- und verantwortungsvoller mit den Steuergeldern umgehen. Biberist hat kein Einnahmen-, aber ein Ausgabenproblem. Die aktuelle politische Konstellation und deren Auswirkungen erachten wir als nicht finanzierbar. Die Sicherheitslage muss verbessert und Vandalenakte konsequent verfolgt werden. Im Sozialen sollte der Fokus vom In-Take (Aufnahme in die Sozialhilfe) auf den Check-out, die Wiedererlangung der Selbstständigkeit, gelegt werden. Wir wollen eine schlanke, bürgernahe Verwaltung und sehen die Digitalisierung als Möglichkeit, die Bürokratie zu reduzieren. Wir wollen die Rechte der Bürger schützen und verlangen, dass Entscheide vom Volk respektiert und umgesetzt werden.