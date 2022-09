Neubau: Gemeinderat Biberist will eine gemeinsame Ausfahrt

Neubau Die Ausfahrt wird geteilt: Der Gemeinderat Biberist spricht ein Machtwort – und riskiert damit einen Rechtsstreit Erst wollten Anwohner das bestehende Haus erhalten und nun wehren sich die Nachbarn gegen die Ausfahrt. Der Neubau an der Hauptstrasse 28 beschäftigt die Gemeinde immer wieder. Felix Ott Jetzt kommentieren 20.09.2022, 16.04 Uhr

Das alte Ärztehaus an der Hauptstrasse 28 in Biberist soll einem Neubau weichen. Hanspeter Bärtschi

Der geplante Neubau an der Hauptstrasse 28 sorgt bereits seit Jahren für Diskussionen in Biberist. Nun ist ein wichtiger Schritt getan. Der Gemeinderat hat an der vergangenen Sitzung die Zu- und Ausfahrten für den Parkplatz geregelt – und riskiert damit einen Rechtsstreit. Doch damit ist das Projekt noch nicht in trockenen Tüchern.

Alle Geschäfte mit grosser Mehrheit angenommen An der vergangenen Gemeinderatssitzung verlängerte der Gemeinderat Biberist den Dienstleistungsvertrag mit Crossiety. Die Kommunikationsplattform habe sich in den letzten Jahren gut etabliert und erleichtere den Informationsfluss innerhalb der Gemeinde. Der Vertrag wird trotz Diskussion zu Kosten und Nutzen auf weitere fünf Jahre verlängert. Die Erweiterung des Gebäudes der Genossenschaft Läbesgarte wurde mit grosser Mehrheit beschlossen. Das Wohnzentrum platze aus allen Nähten und müsse insbesondere den Lingeriebereich im Süden erweitern. Bei der Gelegenheit soll gleichzeitig darüber ein Erker entstehen. Die Vernehmlassung für das Nutzungskonzept «Aare und Emme» wurde ebenfalls mit grosser Mehrheit gutgeheissen. Ein Nutzungskonzept für die Emme sei auch nach der Renaturierung wichtig. Zu diskutieren gab die Installation von öffentlichen Toiletten sowie der Bau von Grillplätzen an der Emme. Dies müsse aber in einem späteren Schritt geklärt werden. (fot)

Bereits 2020 ging die Diskussion los: Beim alten Ärztehaus an der Hauptstrasse 28 will die Inter Concept Architekten AG einen vierstöckigen Neubau errichten. Einige Anwohner kämpfen erfolglos für den Erhalt des historischen Gebäudes. Doch man hat sich zumindest geeinigt, mit dem Abbruch zuzuwarten, bis eine Baubewilligung für den Neubau erteilt ist.

Bei der weiteren Planung des Projekts wehrten sich nun die Stockwerkeigentümer des Nachbargrundstücks gegen die verkehrstechnische Erschliessung des Neubaus.

«Wir bitten Sie höflich ...»

Die geplanten Zu- und Ausfahrten für die Parkplätze des Neubaus sollen über die Parkplätze der Nachbargebäude verlaufen. Für Eigentümer des Gebäudes westlich, an der Hauptstrasse 26 ist dies kein Problem. Doch die Stockwerkeigentümer des Grundstücks östlich, an der Hauptstrasse 30 wehren sich vehement dagegen. Ein weiteres Verkehrsaufkommen würde eine Wertminderung der einzelnen Stockwerkeinheiten bedeuten, hiess es in einer Stellungnahme. Und weiter:

«Wir bitten sie daher höflich, einen neuen Vorschlag für die Erschliessung der Liegenschaft 28 auszuarbeiten, welcher das Grundstück BG Nr. 405 nicht betrifft.»

Doch gemäss dem Gestaltungsplan «Obere Neumatt» bestehe ein Anspruch auf die geplante Zufahrt über die Nachbarparzelle, schreibt die Bau- und Werkskommission (BWK). Trotzdem befürchtete sie, dass Rechtsmittel gegen die Wegführung ergriffen werden könnten.

«Wir bitten Sie erneut höflich ...»

Die BWK hat alternative Zu- und Ausfahrtsvarianten in Auftrag gegeben, worauf fünf neue Vorschläge ausarbeitet wurden. Die von der BWK favorisierte Variante wurde erneut der Verwaltung des Nachbargebäudes vorgelegt.

Die Zufahrt soll dabei neu über die Hauptstrasse erfolgen. Davon wäre die Nachbarparzelle nicht betroffen. Die Ausfahrt auf die Leutholdstrasse hingegen soll gemeinsam genutzt und jeweils hälftig entlang der Grundstücksgrenze verlaufen.

Die Variante mit einer gemeinsamen Ausfahrt wird von der Bau- und Werkkommission unterstützt. zvg

Doch damit waren die Nachbaren auch nicht zufrieden:

«Wir bitten Sie daher erneut höflich, einen neuen Vorschlag für die Erschliessung der Liegenschaft 28 auszuarbeiten, welcher das Grundstück BG Nr. 405 nicht betrifft.»

Niccola Petrocchi, Vertreter der Investoren des Neubaus von der Inter Concept Architektur AG, betont ebenfalls, dass sich die Nachbarpartei bereits mehrmals gegen eine Beteiligung ausgesprochen habe. Sie möchten in keinster Weise von dem Projekt tangiert werden. Laut Inter Concept wäre es deshalb auch möglich, eine eigene Ausfahrt auf die Leutholdstrasse parallel zu der bereits bestehenden zu führen.

Der Investor und die Nachbaren sind für die Variante mit zwei Ausfahrten. zvg

Der Gemeinderat hat sich nun aber entgegen dem Willen der Nachbarschaft und der Investoren entschieden. Zwei Fahrspuren an gleicher Stelle und in die gleiche Richtung zu führen, sei weder sinnvoll noch nachhaltig, wie einige Gemeinderäte betonen.

Petrocchi betonte an der Sitzung nochmals, dass durch den Entscheid mit einem Rechtsstreit zu rechnen sei und dadurch das Projekt weiter verzögert werde. Doch die Gewinnchancen möglicher Kläger werden vom Gemeinderat gering eingeschätzt.

Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Gemeinderat für eine gemeinsame Ausfahrt ausgesprochen. Doch vor dem Baustart folgt noch die Vorprüfung durch das kantonale Amt für Raumplanung, die öffentliche Mitwirkung und die öffentliche Planauflage. So wird der Neubau an der Hauptstrasse 28 die Gemeinde wohl noch lange weiter beschäftigen.

