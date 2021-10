Bosch-Scintilla will in Zuchwil neuen Hauptsitz bauen

Bosch in der Schweiz

Bereits ab 1904 wurden erste Bosch-Produkte in der Schweiz vertrieben. Die Gründung der ersten Bosch-Gesellschaft Robert Bosch AG folgte 1920. Heute ist die Bosch in der Schweiz mit sechs Gesellschaften vertreten: Robert Bosch AG, Scintilla AG, Bosch Rexroth Schweiz AG, Buderus Heiztechnik AG, sia Abrasives Industries AG und BSH Hausgeräte AG. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Bosch in der Schweiz mit rund 2000 ­Mitarbeitenden einen Umsatz von 678 Millionen Schweizer Franken.