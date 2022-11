Serie: Ein Jahr nach der Wahl, Max Berner aus Günsberg

Neu im Amt Max Berner, Gemeindepräsident von Günsberg: «Ich würde sofort das alte Schulhaus zu günstigen Alterswohnungen umbauen» Die Legislatur 2021 bis 2025 ist schon mehr als ein Jahr alt. Wie geht es neu gewählten Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten? Wir haben nachgefragt: Heute bei Max Berner aus Günsberg. Urs Byland Jetzt kommentieren 02.11.2022, 18.00 Uhr

Max Berner, Gemeindepräsident von Günsberg, sagt, er suche erst das Gespräch, bevor Massnahmen eingeleitet werden. José R. Martinez

Max Berner, Sie sind nun seit einiger Zeit der «Gemeindepräsident». Was hat sich in Ihrem Leben geändert?

Max Berner: Ich bin vom spontanen zum Terminkalender gesteuerten Menschen geworden. Das Arbeitspensum bei meinem Arbeitgeber konnte ich nur um 10 Prozent reduzieren. Das Pensum als Gemeindepräsident ist aber um ein vielfaches grösser. So bleibt etwas weniger Zeit für die Familie und die Freunde. Aber so ergeht es auch vielen Selbstständigerwerbenden, ohne, dass sie je die Möglichkeit bekommen, sich hier äussern zu dürfen.

Was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Massnahme, die Sie mit Ihrer Übernahme des Präsidiums eingeführt haben und warum?

Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich von meinen Vorgängern eine funktionierende Gemeinde übernehmen durfte. Vielleicht bin ich weniger der «Strippenzieher» als meine Vorgänger und delegiere mehr Arbeiten. Gemeinderätinnen, Gemeinderäte, Kommissionen, sowie Funktionärinnen und Funktionäre müssen mehr Verantwortung übernehmen. Dazu bin ich ein Freund der Kommunikation, und suche erst das Gespräch, bevor Massnahmen eingeleitet werden. Warum? Weil das meine Art ist.

Sie haben viele Pflichten, haben Sie auch Spass und wie oder wann kommt der zum Vorschein?

Wenn ich mich an den vielen Anlässen im Dorf mitten unter die Einwohnerinnen und Einwohner begeben kann, dann wird mir immer wieder vor Augen geführt, wie unschätzbar wichtig und motivierend eine funktionierende Dorfgemeinschaft ist. Das macht Spass. Zudem unterstützt mich das Team auf der Gemeindekanzlei tatkräftig mit guter Laune. Und das Bierchen nach den Gemeinderatssitzungen ist für mich auch Spass.

Wenn Sie könnten, was würden Sie am liebsten in Ihrer Gemeinde tun?

Ich würde sofort das alte Schulhaus zu günstigen Alterswohnungen umbauen mit einer Mantelnutzung. Einen Bankomaten aufstellen und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, mit einer Direktverbindung nach Solothurn, in Stein meisseln. Bevor Bund, Kanton, Ämter aller Art, Verkehrsplaner, Raumplaner, Planer, und andere hochstudierte Leute dies zu ändern versuchen.

Was ärgert Sie am meisten ?

Dass die Zusammenarbeit mit dem Kanton eher als schwierig bezeichnet werden muss. Wir alle sind der Kanton! Die Ämter sollten mit den Gemeinden und nicht gegen die Gemeinden arbeiten. Bei der Ansetzung von Terminen und Kursen vom Kanton sollte berücksichtigt werden, dass es auch noch Gemeindepräsidenten gibt, die Angestellte sind und nicht beliebig Auszeiten nehmen können.

Max Berner Die Stille Wahl von Max Berner zum Gemeindepräsidenten von Günsberg wurde Ende August 2021 publiziert. Er folgte auf den zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Rolf Sterki. Max Berner (Jahrgang 1967) ist in einer Kleinbauernfamilie im Baselland als Jüngster von acht Kindern aufgewachsen. Berner absolvierte in Muttenz eine Lehre als Koch. Jetzt arbeitet er im Aussendienst für die Nahrungsmittelfirma Hügli. Der Vater von drei Kindern, eines aus erster Ehe, lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern (16 und 17 Jahre alt) seit 2001 in Günsberg. Damals übernahm er den «Hirschen». 2013 wurde er Ersatzgemeinderat und ab 2015 Gemeinderat.

