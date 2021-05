Nennigkofen Für das Sommerbeizli am Aareufer werden neue Kräfte gesucht Nach zwei Jahren Pause gegen Thomas Lampart und sein Team das Sommerbeizli am Aareufer in Nennigkofen auf. Lucilia Mendes von Däniken 18.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Lampart, Beatrice Vetter und Beat Lüthi am Ort der Sommerbeiz. Im Hintergrund das Aareinseli. Hanspeter Bärtschi

Mehrere Jahre prägte das Sommerbeizli Nennigkofen das Bild am südlichen Aareufer gegenüber dem Aareinseli. Die gemütliche Stimmung rund um den blauen Bauwagen lockte viele Besucher an. Gäste und Betreiber wirkten wie Freunde – und waren es meist auch. Dazu mischten sich spontane Besucher, sei es Bootsfahrer, welche vom Wasser her das Beizli ansteuerten oder durstige Velofahrer und Wanderer, die eine Pause brauchten.

Von 2016 bis und mit 2018 war der Bauwagen unter der Leitung von Thomas Lampart und seinem Team im Juli und August jeweils bei schönem Wetter von Freitag bis Sonntag geöffnet. «Unser Sommer spielte sich sozusagen an der Aare ab», so Lampart, der zusammen mit fünf Freunden das Beizli führte. Dieses gab es aber schon vor 2016. Damals wurde es von Nennigkofer Frauen betrieben.

Infrastruktur übernommen, Konzept angepasst

Als Lampart dann 2015 vernahm, dass eine Nachfolge gesucht werde, begann er zusammen mit Freunden bei einem Skiausflug Pläne zu schmieden: «Die Idee reizte uns - und die Lage fasziniert mich auch heute noch.» Man entschied sich darum, die Infrastruktur zu übernehmen, das Konzept hingegen anzupassen: Nebst Getränken gab es frischgekochte, sommerliche Speisen. Improvisationsfreude, Spontaneität und Flexibiliät seien an so einem Standort schon wichtig, so Lampart, denn vor Ort gebe es weder Strom noch fliessend Wasser.

Die Sommerbeiz in Nennigkofen mit Tischen und Stühlen. zvg Die Beiz selbst wird mit der Traktor hergefahren. zvg

Das Wasser wurde darum in Tanks herbeigeführt, der Strom mit einem Generator erzeugt. Gekocht wurde auf Gas, das Wasser wurde mit einem Holzofen erwärmt. Ergänzt wurde das sechsköpfige Team jeweils von bis zu 10 Freiwilligen, welche tatkräftig anpackten: «Wir brauchten Hilfe im Service, der Abwasch musste von Hand erledigt werden und immer wieder waren Fahrten zum Kühllager in Nennigkofen nötig», so Lampart.

Es brauche schon viel Freude und Herzblut, so einen Betrieb in der Zeit zu führen, wo die meisten Ferien machen oder an der Aare entspannen. 2019 entschloss sich das Team eine Pause zu machen. Die Doppelbelastung Beruf und Wochenendbetrieb war zu viel, diverse Investitionen waren nötig und der Koch fiel damals aus. «Es ging einfach nicht.»

Investitionen sind nötig

Doch man wollte nicht untätig sein und die Zeit nutzen, um sich an neue Gegebenheiten anzupassen, denn das Lebensmittelgesetz verlangte diverse Änderungen. Doch 2020 folgte dann die Corona-Pandemie und aufgrund Planungsunsicherheit entschied man sich für eine weitere Pause. «Und im vergangenen Winter wurde uns bewusst, dass es auch 2021 nicht ohne Unsicherheiten weiter gehen würde. Zudem waren Investitionen nötig, die wir nur mit garantierten drei Jahren Betrieb hätten amortisieren können. Das war uns zu heikel.»

So entschied sich das Team schweren Herzens, das Projekt Sommerbeiz abzuschliessen. Zurück bleiben viele schöne Erinnerungen an Begegnungen mit Freunden, aber auch Fremden. Unvergesslich sei der Abend, als der Kontrabassist Mich Gerber auf einem Floss vor dem Inseli ein Konzert gab – und bei Öffnung des Beizlis alle Tische und auch das Ufer innert kürzester Zeit besetzt waren.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Lampart hofft, dass sich vielleicht bei den Stammgästen – oder auch sonst im Umfeld der Sommerbeiz – Interessenten finden, die diesem Begegnungsort wieder neues Leben einhauchen wollen. «Die Infrastruktur darf übernommen werden und wir helfen auch gerne bei der Übergabe.»

Ansonsten freue man sich aber schon auch, wenn man im Sommer wieder mehr Zeit habe: «Und ganz bestimmt werde ich mich immer mal wieder in der neuen Sommerbeiz an ein Tischchen setzen und die schöne Lage geniessen – der Ort ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen.»