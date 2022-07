Langsamverkehr: Anbindung des Attisholz-Areal an die Solothurn

Nebeneinander von Natur und Naherholung Das Herz der Agglomeration Solothurn: Wie soll der Aare- und Emmeraum künftig genutzt werden? Die Aare und die Emme locken viele, die sich in der Natur erholen möchten. Damit steigt aber auch der Druck auf Flora und Fauna. Die kantonalen Behörden suchen deshalb nach einem Rezept, wie Nutzungskonflikte minimiert werden können. Rahel Meier Jetzt kommentieren 22.07.2022, 12.00 Uhr

Auf der Südseite führt der Veloweg zwischen Solothurn und dem Attisholzareal nur kurz entlang der Aare. Rahel Meier

Im Amt für Raumplanung rennt man sperrangelweit offene Türen ein, wenn es um das Thema Velo- oder Spazierwege entlang der Aare geht. Tatsächlich ist zurzeit ein Nutzungskonzept in der Vernehmlassung, in dem es um «Natur und Erholung im Herzen der Agglomeration Solothurn» – sowohl für die Aare als auch die Emme – geht. Das Konzept liegt bisher nur den Anrainergemeinden und den kantonalen Amtstellen vor - der breiten Öffentlichkeit wird es erst später vorgestellt.

Der Langsamverkehr ist nur eines der Themen, die im Konzept behandelt werden. Aufgenommen wird auch anderes: Etwa die Nutzung der Aare durch Motorboote, das beliebte «Aareböötle», bessere Zugänge ans Wasser, offizielle Feuerstellen, Littering, frei laufende Hunde im Naturreservat und vieles andere mehr.

Neue Wohnquartiere verstärken den Druck

Der Druck auf die Naherholungsgebiete entlang der Emme und der Aare ist grösser geworden. Die Bevölkerung ist gewachsen und entlang beider Flüsse entstehen mit dem Riverside in Zuchwil, dem Emmenhof in Derendingen und in Attisholz Nord neue Wohnquartiere mit Hunderten von Wohnungen. Während der Coronapandemie haben zudem viele Einwohnerinnen und Einwohner die Region wiederentdeckt.

Deshalb haben die kantonalen Behörden zwei Büros damit beauftragt, sie bei der Planung für die Aare- und die Emmeregion zu unterstützen. Die Wünsche der Anrainergemeinden und der Nutzerinnen und Nutzer werden ebenfalls darin aufgenommen. So wurde eine erste Grundlage erarbeitet. Das Endziel ist die Auflage eines kantonalen Nutzungsplans, der verbindliche Massnahmen definiert, damit Natur und Naherholung auch künftig mit- und nebeneinander möglich sind.

Für den Emmeraum gibt es bereits eine Nutzungsplanung

Im Grundlagenpapier werden der Aareraum und der Emmeraum gemeinsam bearbeitet, aber getrennt betrachtet. Denn an der Emme ist man dank der Renaturierung zwischen Gerlafingen und dem Emmenspitz in Zuchwil und dem Nutzungsplan, der dafür erarbeitet wurde, etwas weiter. Die ersten Massnahmen sind bereits umgesetzt: Die Nutzungen definiert und die Besucher werden gelenkt. Letzteres müsse allerdings noch verbessert werden, erklärt Stephan Schader, der stellvertretende Leiter des Amts für Raumplanung.

An und entlang der Aare ist das Konfliktpotenzial heute noch grösser. Mit dem Auenwald in Luterbach und dem grossen Wasser- und Zugvogelreservat bestehen zwei grosse Naturschutzgebiete, die nur eine eingeschränkte Nutzung erlauben.

Emmesteg bleibt ein Thema

Nicht das einzige, aber eines der wichtigen Themen in der Nutzungsplanung, ist die Anbindung des Attisholzareals an Solothurn mit dem Langsamverkehr. Das bestätigt Stephan Schader. Dabei geht es nicht nur um die Freizeitnutzung, sondern auch um die sogenannten Alltagsrouten für Pendlerinnen und Pendler.

Auf der Nordseite besteht heute ein durchgehender Wanderweg. Auf der Südseite muss beim Emmespitz ein grosser Umweg gelaufen werden. Auf der Nordseite gibt es offiziell keinen Veloweg. Auf der Südseite führt er grösstenteils entlang der Kantonsstrasse.

Der Emmesteg, der geplant, aber nie ausgeführt wurde, wird deshalb in den laufenden Diskussionen wieder aufgenommen. Denn damit könnte der Langsamverkehr künftig auf der Südseite entlang der Aare direkt von Solothurn bis ins Attisholzareal geführt werden. Allerdings dürften der Steg und der anschliessende Fussweg wegen des Auenwaldes nur zu Fuss gequert werden.

So oder so wird der Kanton Solothurn versuchen, das Nutzungskonzept in das Agglomerationsprogramm einfliessen zu lassen. Der Bund lege bei der Beurteilung von Massnahmen der 5. Generation viel Wert auf die Themen Biodiversität und Landschaftsqualität, wie Stephan Schader erklärt.

