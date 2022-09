Natur- und Vogelschutzvereine laden zur Vogelbeobachtung ein

Natur und Vogelschutzverein Sie sind wieder unterwegs: In Zuchwil kann man den Vogelzug live miterleben Millionen von Zugvögeln überqueren derzeit die Schweiz auf ihrem Weg nach Süden und bieten ein gigantisches Naturspektakel. Dieses können Interessierte am Wochenende vom 1./2. Oktober 2022 beim Wasserreservoir Bleichenberg Zuchwil mitverfolgen. 26.09.2022, 11.30 Uhr

Beobachtung und Information beim Wasserreservoir Bleichenberg in Zuchwil. zvg / Rolf Gugelmann

Ob seltene Durchzügler oder grosse Schwärme: Während des herbstlichen Vogelzuges gibt es am Schweizer Himmel immer etwas zu beobachten, was man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Am Beobachtungsstand im Bleichenberg können Vogelinteressierte das Spektakel bei einigermassen gutem Wetter live mitverfolgen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Natur- und Vogelschutzvereine Luterbach, Derendingen, Biberist und Zuchwil laden anlässlich der internationalen Zugvogeltage Eurobirdwatch zur Beobachtung des herbstlichen Vogelzuges ein. Am seit 1993 jährlich stattfindenden Anlass sind in diesem Jahr 54 Sektionen von Birdlife Schweiz sowie auf internationaler Ebene gegen 40 nationale Birdlife-Partner aus Europa und Zentralasien beteiligt.

Der Stand ist am Sonntag, 2. Oktober, von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Vor Ort seien Fachleute mit Fernrohren, um mit den Besucherinnen und Besuchern die Zugvögel zu beobachten und interessante Fakten zu den einzelnen Arten und ihren Zugrouten zu verraten.

Dabei werde auch die Anzahl der beobachteten Zugvögel festgehalten und anschliessend schweiz- sowie europaweit statistisch erfasst. Die Ergebnisse werden in der darauffolgenden Woche auf der Website von Birdlife publiziert.

Jetzt fliegen die Kleinvögel

Der Vogelzug hat schon im Sommer begonnen. Zu den ersten Arten, welche die Schweiz verlassen, gehören die Mauersegler, der Kuckuck oder auch der Schwarzmilan. Aktuell seien es gerade viele Kleinvögel wie Finken oder Drosseln, die in Schwärmen die Region überfliegen, schreibt der Natur- und Vogelschutzverein Zuchwil.

Noch bis vor wenigen Jahren zählten auch die Stare zu den Arten, die sich ab September wieder auf die Reise gegen Süden aufgemacht haben. Viele von ihnen tun es immer noch – allerdings haben sie im Zuge der stetig milderen Winter ihre Routen gekürzt; einige bleiben gar über Winter in ihrem Brutgebiet in der Schweiz.

Klima und Artenvielfalt sind eng verbunden

Die Klimaveränderung betreffe derzeit bereits ein Drittel der weltweit bedrohten Arten, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Eine Literaturstudie von Birdlife International zeige, dass knapp ein Viertel von 570 untersuchten Vogelarten negativ und nur 13 Prozent positiv vom Klimawandel beeinflusst werden.

Mit dem EuroBirdWatch wolle Birdlife gemeinsam mit seinen lokalen Sektionen unter anderem auf Zusammenhänge von Klimaveränderungen und deren Bedrohung für die Biodiversität aufmerksam machen.

Die Natur- und Vogelschutzvereine – so auch die oben genannten – setzen sich für wertvolle Lebensräume ein. Birdlife Schweiz unterstützt Projekte zum Schutz der Zugvögel in Italien, Zypern und der Schweiz. Weitere Birdlife-Partner sind auch in Afrika und im Nahen Osten aktiv. All diese Projekte seien ein Beitrag dazu, dass auch künftige Generationen das Naturschauspiel Vogelzug bewundern können. (mgt/szr)