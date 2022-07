Natur- und Vogelschutzverein gestaltet in Halten einen Schaugarte

Natur- und Vogelschutzverein Biodiversität zu Hause: Im Haltner Schaugarten sieht man, was man selbst tun könnte Beim Mehrzweckgebäude in Halten wurde ein Schaugarten erstellt, der die Einwohnerinnen und Einwohner dazu animieren soll, sich ebenfalls mehr Natur ins Haus zu holen. Von Birdlife Schweiz wurde der Garten als Naturjuwel ausgezeichnet. Rahel Meier Jetzt kommentieren 19.07.2022, 12.00 Uhr

Walter Niederberger (Präsident Natur- und Vogelschutzverein) hatte die Idee für den Schaugarten. Umgesetzt wurde das Werk gemeinsam mit der Umweltschutzkommission. Bild: Rahel Meier

Wo in Halten früher eine einfache Wiese stand, ist jetzt ein Schaugarten zu finden. Direkt neben dem Fussballplatz und nahe der Schule. Das hat einen guten Grund. Die Schule ist genau genommen der Auslöser für die Erstellung des Schaugartens. Die Lehrerschaft wollte den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie Pflanzen wachsen und so wurden auf der Wiese Sonnenblumen ausgesät.

Später haben die Umweltschutzkommission und der Natur- und Vogelschutzverein Halten dann gemeinsam den Schaugarten erstellt. Dieser dient der Schule, soll aber auch der Bevölkerung zeigen, wie man mit einfachsten Mitteln etwas Gutes für die Natur tun und die Biodiversität auch im eigenen Garten fördern kann.

Der Garten muss Freude machen

Walter Niederberger ist Präsident des Natur- und Vogelschutzverein Halten. 40 Jahre lang leitete er die Baumschule der Firma Wyss in Heinrichswil. Das erklärt, wieso er immer eine Gartenschere in der Hosentasche mit sich trägt. Er lacht und meint:

«Wenn ich im Garten bin und irgendwo eine Pflanze sehe, die man zurückschneiden oder einen Ast, den man wegschneiden sollte, dann kann ich das sofort erledigen.»

Niederberger ist ein Pragmatiker. Für ihn ist es wichtig, dass ein Garten Freude macht. Wildpflanzen sollen darin ebenso ihren Platz haben, wie beispielsweise Rosen oder Rasen. Wichtig sei, dass die Mischung für die Bewohnerinnen und Bewohner und gleichzeitig auch für die Natur stimme und dass der Unterhalt problemlos bewältigt werden kann.

Wichtig ist die Mischung

Wichtig sei auch die Mischung der Pflanzen. Ein grosser Baum spende Schatten, Sträucher und Stauden bieten Kleintieren Nahrung und ein Versteck. Dabei sollte auch darauf geachtet werden, dass nicht alle Blumen und Sträucher gleichzeitig blühen oder Früchte tragen, damit das Angebot für Vögel und Insekten möglichst lange da ist.

«Wer Freude an Sommerflieder hat, darf diesen auch geniessen, obwohl er heute als invasiver Neophyt gilt.»

Der Flieder biete Schmetterlingen Nahrung, so Niederberger. Wichtig sei, den Flieder nicht absamen zu lassen. Dann könne er sich auch nicht ausbreiten. Genauso wichtig sei es, Hecken zu pflegen. Naturnah gärtnern heisse nicht, dass man alles einfach wachsen lassen könne. Auch Wildpflanzen müssten gepflegt werden.

Nahrung alleine nützt nichts

Niederberger macht zudem darauf aufmerksam, dass es zwar schön sei, wenn Vögel und Kleinlebewesen wie etwa Igel Nahrung in einem Garten finden. Sie müssten gleichzeitig aber auch Orte haben, um sich zu verstecken oder zu nisten. Nistkästen aufzuhängen sei deshalb durchaus sinnvoll. Das Wichtigste ist für Niederberger aber:

«In jedem Garten braucht es zwingend eine Sitzgelegenheit. Man soll den Garten ja ab und zu auch einfach nur geniessen können.»

Ideen für Zuhause aus dem Schaugarten

In jedem Garten lässt sich etwas für die Natur tun. Was genau, und wozu diese Elemente gut sind, ist im Schaugarten in Halten zu sehen.

Statt einer Mauer zum Nachbargrundstück könnte beispielsweise eine Holzbeige hingestellt werden. Sie ist einfach zu erstellen und das Material kostet nicht viel. Das Holz bietet zudem unzähligen Organismen Nahrung und Unterschlupf.

Holzbeigen sind einfach aufzuschichten. Bild: Rahel Meier

Asthaufen sind ebenfalls beliebte Gestaltungselemente in Gärten. Sie dienen als Nistplätze oder Verstecke. Kleintiere sonnen sich dort oder überwintern darin. Astmaterial, das beim Schneiden anfällt, kann einfach zu Haufen aufgeschichtet werden. Auch Brombeerstängel sind beliebt, vor allem bei Wildbienen oder Wespen.

Asthaufen werden vielfältig genutzt. Bild: Rahel Meier

Eher selten findet man Trockenmauern in Privatgärten. Auch in ihnen finden viele Kleintiere Unterschlupf: Eidechsen beispielsweise. Die Mauern können mit einfachen Materialien aus der Umgebung gebaut werden. Bauanleitungen finden sich heutzutage sogar im Internet.

Trockenmauern dienen auch als Sitzgelegenheit. Bild: Rahel Meier

Ebenfalls nicht kompliziert ist es, Vögeln Trinkgelegenheiten anzubieten. Wichtig ist, dass diese etwas erhöht sind. Vögel fühlen sich am Boden oft unwohl und werden zudem leicht zur Beute für Katzen.

Trinkgelegenheiten für Vögel brauchen nicht viel Platz. Bild: Rahel Meier

Bienenhotel sieht man heute häufig. Man kann sie selber bauen, einen Bausatz erstehen oder das Bienenhotel fixfertig kaufen.

Bienenhotel Bild: Rahel Meier

Wer sich schlaumachen möchte, welche Sträucher besonders wertvoll sind, kann dies im Schaugarten ebenfalls tun. Auf einer der Tafeln sind einige aufgelistet: Schwarze Erle, Hundsrose, Vogelbeerbaum, Haselstrauch, Hagebuche, Sal-Weide, Schwarzdorn, Kreuzdorn, Pfaffenhütchen, Traubenkirsche, Liguster, Feldahorn, roter Hornstrauch, schwarzer Holunder, wolliger und gemeiner Schneeball und rote Heckenkirsche. Rund 60 verschiedenen Vogelarten freuen ich über die Nahrung, die ihnen damit geboten wird.

