Träffpunkt Festival Biberist für Nachwuchsmusiker

Nachwuchsmusiker Träffpunkt Festival in Biberist: Ein bunter Mix junger Musikerinnen und Musiker Das Träffpunkt Festival geht an diesem Samstagnachmittag ab 15 Uhr in die zweite Runde. Im P9 in Biberist spielen 13 Nachwuchsbands aus der ganzen Deutschschweiz auf. Das Festival endet um vier Uhr in der Früh mit einer Afterparty. 09.09.2022

Taktlos – eine Band aus Luzern – stand bei der ersten Ausgabe des Festivals auf der Bühne. Gioia Clavijo

Mit groovigen Beats und kraftvollen Stimmen wird an diesem Samstag, 10. September, die Region Solothurn zum Mekka der Schweizer Nachwuchsmusikszene. Es steht das zweite Träffpunkt Festival im P9 in Biberist an. Mit dem Konzertstart um drei Uhr nachmittags verwandelt sich die Biberister Eventlocation zu einem Treffpunkt junger Musikbegeisterter.

Die Nachfrage dafür ist in der Region Solothurn gross. Mitorganisator Manuel Zeltner erwartet über 500 Gäste. Die Nimmermüden unter ihnen können ihr Tanzbein zu den Konzerten und den darauffolgenden Technobeats bis vier Uhr in der Früh schwingen.

Diverse Schweizer auf der Bühne

Die Veranstalter sind bestrebt, dass es für alle Musikgeschmäcker etwas zu hören gibt. So finden am Jugendfestival bis 1 Uhr 13 halbstündige Konzerte mit einer Afterparty im Anschluss statt. Manuel Zeltner:

«Uns ist es sehr wichtig, dass wir die Diversität der Schweizer Jugendmusikszene widerspiegeln können.»

Deswegen steht auch kein bestimmtes Musikgenre im Vordergrund. Von Rock über Pop bis hin zu Hip-Hop, alles lässt sich im Festival-Line-up finden. Auch Bands aus der Region kommen nicht zu kurz: Deep Fried Galaxy oder Junkyard Jazz sind Beispiele für Bands, die ein Heimspiel feiern.

Ein Ort für junge Leute in Solothurn

Organisiert wird die zweite Ausgabe des Träffpunkt Festivals vom Kulturförderverein Träffpunkt. Diesem schlossen sich nach einer erfolgreichen Premiere im letzten September 14 Musikinteressierte an. Die rund 20-jährigen Vereinsmitglieder setzten sich zum Ziel, junge Schweizer Musikerinnen und Musiker zu unterstützen, ihnen eine Bühne zu bieten und damit die Region Solothurn in der nationalen Musikszene zu verankern.

Omissis traten am 1. Träffpunkt Festival auf. Gioia Clavijo

In der Tat: Alle Musikschaffenden vom kommenden Samstag sind jünger als 25 Jahre alt. Musikschaffende ist jedoch genau genommen falsch.

«Wir buchen keine professionellen Musiker, sondern Menschen mit immensem Potenzial, die ihre Musik aus reiner Leidenschaft und Freude schaffen.»

Der Verein möchte laut Zeltner auch unbekannten Musikerinnen und Musikern eine Chance bieten. Jede und jeder kann sich auf der Website selbst für ein Konzert am Träffpunkt Festival bewerben. «In diesem Jahr machten rund 35 Bands davon Gebrauch», so Zeltner. Die Besten unter ihnen erhalten einen Bühnenauftritt. «In diesem Jahr haben sich rund die Hälfte der Bands im Line-up selbst gemeldet.»

Keine eigentlichen Headliner

Das Nachwuchsfestival kommt laut Zeltner auch ohne eigentlichen Headliner aus.

«Wir haben viele Bands, die in ihrem Genre und ihrer Region eine gewisse Bekanntheit geniessen.»

Dazu würden etwa die Solothurner Hip-Hop-Crew West03 oder die Zürcher Indie-Pop-Band Fräulein Luise zählen.

Die Gäste müssen mindestens 16 Jahre alt sein

Tickets können weiterhin online oder an der Abendkasse gekauft werden. Zeltner rechnet vor allem mit Gästen aus der Region und im Alter der Musikerinnen und Musiker. Willkommen seien aber Musikinteressierte aller Altersklassen. Denn am Träffpunkt Festival gibt es viele neue Bands und Genre kennen zu lernen.

Wer möchte, kann bis morgens um vier Uhr feiern. Gioia Clavijo

Wo in Clubs der Eintritt meist erst ab 18 oder gar 21 Jahren ist, gilt am Träffpunkt Festival kein festes Mindestalter. Trotzdem gilt: Wer jünger als 16 Jahre ist, erhält nur in Begleitung einer erwachsenen Person Eintritt. Zur Verpflegung stehen für die Gäste verschiedene Foodtrucks bereit.

