Pfarrer und Missionar Hans Knöpfli-Zingg ist verstorben

Nachruf Ein Brückenbauer zwischen Afrika und Europa ist nicht mehr: Der Kriegstetter Pfarrer Hans Knöpfli-Zingg ist tot Hans Knöpfli ist in seinem 96. Lebensjahr verstorben. Er arbeitete von 1956 bis 1993 immer wieder als Missionar in Kamerun. Das brachte ihm viele Ehrungen ein, er selbst sah sich aber als einfacher Arbeiterpfarrer. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 14.02.2023, 16.00 Uhr

Hans Knöpfli-Zingg ist verstorben. zvg

Am 3. Februar verabschiedete sich eine 190-köpfige Gemeinde in der reformierten Kirche Kriegstetten von Pfarrer Hans Knöpfli, der am 30. Januar in seinem 96. Lebensjahr verstarb. Zum gleichen Zeitpunkt fanden in Kamerun zwei Gedenkgottesdienste statt, die ihn als geachteten Brückenbauer ehrten. Zeit seines beruflichen Wirkens arbeitete er als Mittler zwischen Afrika und Europa. Er wurde zu einem Pionier in der Entwicklungszusammenarbeit.

Knöpfli, der im Auftrag der Basler Mission (heute Mission 21) seit 1956 vier lange Zeitspannen bis 1993 in Kamerun wirkte, veränderte mit seinem Einsatz das so häufig kritisierte Bild einer paternalistischen, nur die Bekehrung zum christlichen Glauben bezweckende Mission. Knöpflis Lebenscredo lautete:

«Ich begegne den Menschen auf Augenhöhe, denn ich bin ein Arbeiterpfarrer und einer von ihnen.»

In Kamerun übernahm Knöpfli neben seiner pfarramtlichen Tätigkeit vielfältige Verantwortungsbereiche als Schulverwalter und im Aufbau und der Führung von Zentren für das Kunsthandwerk. Die Förderung der einheimischen Kultur und vor allem der überlieferten Handwerkstradition des «Graslandes» im Nordwesten von Kamerun lagen ihm besonders am Herzen, weil damit Identität, Historie und vielfältige Fähigkeiten erhalten blieben.

Ausbildung und Arbeitsplätze waren wichtig

Nicht zuletzt schuf er in den Zentren auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze für junge Menschen nach der Schulzeit. Sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen drückt ein von ihm kommentiertes Foto von einem Einheimischen und sich selbst auf dem Motorrad-Beifahrersitz so aus: «Ich bin nur der Sozius, der seine Mitwelt unterstützt.» Und: «Das Evangelium muss praktisch sein, damit es uns Kraft gibt.»

Hans Knöpfli wuchs im zürcherischen Berg-Dägerlen mit vier Geschwistern auf. Sein Vater Ernst arbeitete in der Firma Sulzer und betrieb nebenher mit seiner Ehefrau Maria eine kleine «Feierabend»-Landwirtschaft. Die Einkommenslage der Familie war nie üppig.

Im Anschluss an die Sekundarschule durchlief der junge Hans eine Schreinerlehre. Er absolvierte die Rekrutenschule und war von 1946 bis 1949 als Schreinergeselle tätig. Anschliessend besuchte er bis 1955 das Missionsseminar der Basler Mission und studierte gleichzeitig Theologie an der Universität Basel. Dort hörte er Vorlesungen so prominenter Professoren wie Karl Barth.

Ausgezeichnet mit dem königlichen Ritterschlag

Nach dem Lernvikariat und der Ordination zum Pfarrer nahm er an einem Postgraduate-Course der Universität Oxford teil. Am 12. Juli 1956 startete er auf seine erste Reise nach Kamerun vom englischen Southampton aus mit dem «Bananenboot Nicoya». 1959 kehrte er urlaubshalber in die Schweiz zurück, um 1960 seine erste Frau Erika zu heiraten. Im gemeinsamen Aufenthalt in Kamerun von 1960 bis 1973 wurden vier Kinder geboren. 1975 trennte sich das Ehepaar und liess sich 1980 scheiden.

Seine zweite Frau Heidi Zingg, die er im Missionswerk in Basel kennen lernte, heiratete er 1986 zivil und 1987 kirchlich in Kamerun. 1988 wurde Sohn Simeon geboren. Mit zahlreichen Ehrungen wie dem königlichen Ritterschlag 1972 und der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die theologische Fakultät der Universität Yaoundé 2005 wurde Knöpflis Lebenswerk ausgezeichnet.

«Schaffen ist mein Lebenselixier»

Vorträge im Inland und im Ausland wie beispielsweise Gastvorlesungen an der amerikanischen Universität in Nashville 2018 und das Schreiben von sieben Büchern in Deutsch und Englisch beschäftigten ihn intensiv, vor allem nach der definitiven Heimkehr in die Schweiz 1993. Von 1996 bis 2000 übernahm er Stellvertretungen in verschiedenen Wasserämter Kirchgemeinden.

Denn gemäss seiner Devise: «Schaffen ist mein Lebenselixier», blieb er bis ins hohe Alter tätig. Noch in den letzten Lebensjahren scannte und beschriftete er 40'000 Fotos, die das Afrika-Archiv der Universität Bayreuth übernimmt. Möglich machte dies alles auch seine Ehefrau Heidi, die beruflich seit 2012 wieder als Studienleiterin mit der Basler Mission 21 verbunden war. «Wir haben uns gegenseitig unterstützt», beschreibt Zingg ihre vielen Gemeinsamkeiten als Ehepartner.

