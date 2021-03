Nachruf 45 Jahre lang brannte Hugo Grogg Schnaps in Selzach - bis Corona kam Zur Verfügung gestellt Astrid Grogg gedenkt ihres Mannes, Hugo, der frühzeitig verstarb. Er hinterlässt Erinnerungen, etliche Flaschen guten Schnaps - und die Whiskymarke Öufi, die er gemeinsam mit Bierbrauer Alex Künzle lancierte. Jocelyn Daloz 01.03.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Mit seinem Namen war er eigentlich vorbestimmt dafür, Schnaps zu brennen. Grogg. Hugo Grogg. Der Selzacher fing vor 45 Jahren an, das Restobst der umliegenden Bauern zu destillieren.

Er war 20 Jahre alt, hatte eine Lehre in Elektromaschinenbau absolviert, fand aber nach der Rekrutenschule nicht gerade Arbeit.

Er ging auf das Angebot des ehemaligen Schnapsbrenners Walter Koch ein und kaufte dessen mobilen Brennerei, richtete sie stationär in Altreu ein, in der Nähe des elterlichen Bauernhofes.

Damals war der «Storchenvater» Max Bloesch schon lange an seinem Lebenswerk dran, das Dorf an der Aare zum Storchendorf zu machen. Groggs Lebenswerk fing gerade an.

Nun fand es aber ein Ende. Vor drei Monaten erkrankte er an Corona. Und stand nicht mehr auf.

Das Herz der Brennerei hat aufgehört zu schlagen

Astrid Grogg empfängt uns in der Brennerei, die ihr Mann all diese Jahre betrieb. Sie lernten sich ein Jahr nach Beginn seiner Aktivitäten kennen und blieben seither zusammen.

Sie führt uns durch den Raum, in dem drei grosse Dampfkessel eingerichtet sind. Allerlei Material für das Destillieren sowie einige leere Flaschen stehen herum.

Ordentlich aufgeräumt: Die Brennerei in Altreu. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Draussen noch wenige Fässer mit Obst, die nicht mehr verwertet wurden. «Bald werden sie abgeholt, um in anderen Brennereien verarbeitet zu werden», erklärt sie. Auf der Webseite hat sie angekündigt, dass sie keine Fässer mehr entgegennimmt.

Die Obstfässer, die nun nicht mehr in Altreu verwertet werden können. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

«Das Herz der Brennerei hat aufgehört zu schlagen», steht online weiter. Für unseren Fotografen steht Astrid vor den Dampfkesseln. «Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ohne ihn davor posieren würde. Auf jeden Fall nicht so früh», sagt sie.

Astrid Grogg vor den Dampfkesseln, die ihr ihr Mann 45 Jahre lang betrieb. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Ein Leben für Pflümli und Chrüter

Tatsächlich war ihre Karriere als Obstbrenner lang und die Lokalzeitungen dokumentierten sie oft über die Jahre. 2005 etwa, als sie die Aktivitäten der Brennerei reduzieren mussten. Denn vor 45 Jahren hatten die Bauern zwischen Aare und Jura noch zahlreiche Obstbäume und entsprechend wurde auch gebrannt.

Hugo Grogg fuhr sogar lange mit der mobilen Brennerei direkt bei den Höfen vor. Astrid Grogg zeigt alte Bilder davon, die im kleinen Laden neben der Brennerei ausgestellt sind.

Damals war Grogg noch mobil unterwegs. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Sie verkaufte die Flaschen von diesem Laden aus. Viel verdienten sie dabei nie, beide mussten bei den Grenchner Busbetrieben ein Standbein halten, er als Chauffeur, sie in der Administration.

«Wir lebten lange von der Hand in den Mund», sagt Astrid Grogg. Aber die Leidenschaft war stark. Grogg verstand sich gut mit allen, war ein Geselliger. Er mochte den Kontakt zu den Bauern und war unter ihnen wohlbekannt. Seine Witwe meint dazu:

«Das ist wichtig fürs das Métier: Schnaps ist Vertrauenssache.»

Denn beim sogenannten «Lohnbrennen» müssen die Bauern dem Brenner vertrauen, dass er ihre Früchte nicht mit den anderen vermischt – schliesslich wollen Sie eine Vieille Prune oder einen Kirsch aus den eigenen Pflaumen und Kirschen geniessen. Auch könnte der Brenner einen Teil des Bestandes für sich behalten und heimlich verkaufen: «Man muss ehrlich sein.»

Von der Vieille Prune zum Whisky

Für das «Geschäftsbrennen» kaufte Grogg die Früchte stets ein – Aprikosen aus dem Wallis etwa. Insgesamt 28 Sorten bot er zeitweilig an – zusätzlich zum Öufi Whisky und zum Hugo Bier, das er gemeinsam mit Alex Künzle aus der Öufi Brauerei seit 2001 produzierte.

Hugo Grogg bei einer Whisky-Degustation im Jahr 2017





Wolfgang Wagmann / SOL

Um den Altreuer Ursprung hervorzuheben, schmücken Astrid und Hugo ihre Flaschen mit einem Storch, der vor den Juraanhöhe stolz und aufrecht steht.

Der Storch war das Markenzeichen der Brennerei Grogg. Jocelyn Daloz

Rund um die Brennerei wuchs die Liegenschaft: zuerst die Einkaufsfläche, dann das Haus mit dem kleinen Garten, das an der Mündung des Selzacherbachs mit dem Haagbach liegt und somit Blick in die vielfältige Natur der Witi (der umliegenden Naturschutzzone) bietet.

Weniger Obst, weniger Schnaps

Aber die Obstplantagen sowie die Anzahl Bauern nahmen in der Region stetig ab. Der Konsum von Schnaps auch – und so sah sich das Paar 2005 gezwungen, sich hauptamtlich dem Busbetrieb zu widmen. «Irgendwo begraben wir einen Traum», sagte damals Astrid Grogg dieser Zeitung. Ihr Mann sprach von gesundem Menschenverstand – es rentierte in guten Zeiten schon kaum. Aber die Leidenschaft blieb und die Brennerei funktionierte weiter, die Whiskyflaschen verkauften sich fleissig, die Vieille Prune auch.

Die Dampfkessel sind nun leer und kalt. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Damit verdiente sich das Paar ihre «vierte Säule», wie die Berner Zeitung 2008 schrieb. Vor zwei Jahren ging Hugo in die Pension und freute sich auf diese Möglichkeit, sich «seiner geliebten Brenni» zu widmen, erinnert sich Astrid Grogg. Noch einige Jahre lang wollte er weitermachen, noch einige Flaschen Whisky und Schnaps brennen – danach könnten seine Frau und ihn wohlverdiente ruhige Jahre geniessen.

Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Nun kam es blitzartig anders. Astrid Grogg traf es hart. Unterstützung erhält sie von ihren zwei Kindern, die in Solothurn leben. Sie trifft sich auch mit einer Frau, die ihr Kraft gibt und einer anderen, die dasselbe durchgemacht hat. «Manchmal tut es gut, nur schon darüber zu reden.»

Ob es mit der Brennerei weitergeht, weiss sie nicht. Sie will auf jeden Fall den Whisky-Verkauf mit der Öufi-Brauerei weiterziehen – sicher noch acht Jahre. Aber es sei noch zu schmerzhaft, sich jemand anderen als ihren Mann in die Brennerei vorzustellen. «Vielleicht bin ich später mal soweit.» Unterdessen verkauft sie auch die letzten Flaschen ihres Mannes – dessen Rezepte für die Vieille Prune oder den Kräuterschnaps er nie aufschrieb.

Astrid Grogg kann sich niemand ausser ihren Mann hier vorstellen. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Und verarbeitet den verfrühten Abschied mit ihrem Lebenspartner, dessen Urne sie im Garten begraben hat. Momentan brennen noch einige Kerzen auf der noch frisch aufgewühlten Erde, umgeben von Blumen. «Es soll aber kein Grab werden: Ich werde eine alte kleine Brennerei aufstellen und daneben eine Bank. Sodass die Leute, die ihn gekannt haben, mit ihm ein Glas trinken können.»

Ein undatiertes Bild von Hugo Grogg steht im Laden der Brennerei in Altreu. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung