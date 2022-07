Binenvölker auf dem Areal von Stahl Gerlafingen

Nachhaltigkeit leben Honigbienen und Stahlproduktion: Das passt in Gerlafingen gut zusammen Auf der Südseite des Areals der Stahl Gerlafingen AG stehen seit diesem Frühling Bienenkästen. Das passe zum Stahlwerk, das als Recyclingbetrieb Nachhaltigkeit leben will. Rahel Meier Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Patrick Eichhorn bewirtschaftet rund 30 Bienenvölker auf dem Areal von Stahl Gerlafingen. Rahel Meier

Der Stahl, der in Gerlafingen hergestellt wird, ist zu 100 Prozent rezykliert. Stahl Gerlafingen liege es am Herzen, umweltschonend und nachhaltig zu produzieren, erklärt Peter Hüsser, Leiter technischer Dienst. Dies versuche man nicht nur bei der eigentlichen Stahlproduktion, sondern auch sonst im Betrieb umzusetzen.

Eben erst wurden 3000 Lampen auf LED umgerüstet. Chemikalien – beispielsweise zum Putzen – wurden, wo immer möglich, durch alternative Produkte ersetzt. Fassaden werden begrünt, Naturwiesen auf dem Firmengelände angelegt und Gewässer gepflegt. Der Biber habe sich angesiedelt, und nun habe man auch Bienen.

Gezielt nach einem Imker gesucht

Bienen seien wichtig für die Biodiversität, meint Hüsser. Stahl Gerlafingen habe deshalb gezielt über den kantonalen Bieneninspektor nach einem Imker gesucht, der seine Bienenkästen auf dem Areal aufstellen möchte. Hüsser dazu:

«Bienen haben unzweifelhaft einen grossen Nutzen für die Natur.»

Fündig wurde man in der Person von Patrick Eichhorn. Der leidenschaftliche Freizeitimker lebt in Biberist und arbeitet im Bereich der Softwarequalitätssicherung.

Suche nach dem geeigneten Standort

Bevor Eichhorn seine Bienenvölker auf das Areal brachte, musste ein geeigneter Standort gesucht werden. Das war gar nicht so einfach, wie Hüsser und Eichhorn erklären. Übrig blieb zuletzt nur ein Platz: Der Standort, den Eichhorn und seine Bienen nun bezogen haben. Der Platz ist aber laut Eichhorn tatsächlich ideal:

«Bienen haben gerne Sonne. Der Standort hier ist sehr sonnig. Vor allem auch im Winter. Zudem sind die Bienen relativ gut geschützt vor der Bise.»

Der Platz sei zudem auch für ihn gut zugänglich, denn Imkern heisst auch immer wieder Material hin und her transportieren. Ein Glücksfall sei zudem, dass das Areal umzäunt sei. Immer wieder würden nämlich Bienenkästen umgeworfen oder zerstört.

Imkertipp Erfrischende Sommerlimonade (für 0.5 bis 1 Liter) · 2 Zitronenschalen in eine Schüssel raspeln. · Die geriebenen Schalen mit 2 Esslöffel Honig mischen. · Den Zitronensaft und kaltes Wasser hinzugeben. Gut mischen – der Honig löst sich nach einiger Zeit auf. · Einige Stunden im Kühlschrank abkühlen lassen. Limonade zum Servieren in ein Glas abseiben. Mit Eis im Glas servieren und mit frischen Minzblättern verschönern. (mgt)

Eichhorn hat zurzeit 26 Wirtschaftsvölker (die Honig sammeln), 18 Jungvölker und 25 Belegvölker (sie ziehen Jungköniginnen auf). Rund die Hälfte davon steht auf dem Areal der Stahl Gerlafingen.

In diesen Kästen leben die Bienenvölker. Rahel Meier

Es braucht genügend Nahrung

Die Bienen finden in der näheren Umgebung gute Futterplätze. Blumen, Stauden – das Pollenangebot für die Bienen sei breit und interessant. Patrick Eichhorn weiss:

«Jeder Honig schmeckt anders. Hier in Gerlafingen produzieren wir Wildhonig mit unzähligen Inhaltsstoffen.»

In der näheren Umgebung finden sich laut Eichhorn unter anderem Weissdorn, Linden, Tannen, Mandelweide und Salweide. Die Bienen holen sich den Honig in einem Umkreis von bis zu drei Kilometern. Von Gerlafingen aus fliegen sie bis zur Baumschule in Wiler, wenn sie sonst keine Nahrung finden.

2022 ist ein gutes Honigjahr

Im Frühling konnte Eichhorn für die Stahl Gerlafingen AG rund 250 Kilogramm Honig ernten. Weitere rund 100 Kilogramm dürften noch dazukommen. Der Honig wird vom Stahlwerk aufgekauft. Peter Hüsser:

«Honig ist ein Naturprodukt und dieser Honig kommt direkt von unserem Areal. Wir verschenken ihn an unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden.»

Für Patrick Eichhorn ist der Ertrag nicht das Wichtigste. Seine Bienen sollen in erster Linie gesund sein und der Natur dienen. Neben seinen Nutzbienen platziert er auch Kästen für Wildbienen und andere Insekten. Nutzbienen und Wildbienen könnten problemlos nebeneinander existieren, wenn man ihnen die richtigen Bedingungen biete, erklärt er.

Beschilderung folgt

Vom Spazierweg aus, der am Gelände der Stahl Gerlafingen AG zum Entenweiher führt, sind die Bienenkästen zu sehen.

Wer darauf achtet, sieht die Bienenvölker auf dem Areal der Stahl Gerlafingen AG. Rahel Meier

Stahl Gerlafingen plant deshalb eine Beschilderung mit allerlei Wissenswertem rund um Bienen und deren Produkte. Und eine weitere Folge: Die Betriebssanitäterinnen und -sanitäter wurden speziell geschult – falls jemand von einer Biene gestochen werden sollte.

