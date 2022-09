Stiftungsratspräsident Raffael Kurt zur Auflösung von kids&teens

Nachgefragt In Biberist sollen die Tagesstrukturen näher zum Schulbetrieb rücken Mit der Integration der Tagesstrukturen in die Schule können Absprachen schneller erfolgen und die Strukturen professionell entwickelt werden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 06.09.2022, 15.00 Uhr

Die Stiftung Kids&Teens wird aufgelöst Die Stiftung Kids&Teens wurde im März 2019 ins Leben gerufen. Einzige Stifterin ist die Gemeinde Biberist.

Der Stiftungszweck ist wie folgt definiert: Betrieb einer Kindertagesstätte für Kinder im Vorschulalter, Betrieb einer schulergänzenden Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche sowie Betrieb einer Spielgruppe.

Der Betrieb der Einrichtungen ist nicht gewinnorientiert.

Die Stiftung Kids&Teens wurde vor dreieinhalb Jahren gegründet und nun wurde bereits deren Auflösung beschlossen. Welche Gründe stecken dahinter?

Raffael Kurt. Stiftungsratspräsident Kids&Teens (Biberist) Zvg

Raffael Kurt: Der Gemeinderat und weitere Involvierte haben an einem Workshop über die Strukturen und die Zukunft von Kids&Teens diskutiert. Dabei wurde klar, dass der Bereich Tagesstrukturen näher zur Schule hinrücken sollte, wenn die Angebote für Kinder und Eltern optimal miteinander verknüpft werden sollen. Bisher war die Kommunikation zwischen Stiftung und Schule eher umständlich.

Steht der Stiftungsrat hinter der Auflösung?

Der Stiftungsrat arbeitet ehrenamtlich und es gab in den letzten dreieinhalb Jahren immer wieder Wechsel im Gremium. Das System ist insgesamt eher träge. Wir mussten zudem anerkennen, dass uns die zeitlichen Ressourcen fehlen, um die Tagesstrukturen optimal zu entwickeln. Wir stehen deshalb hinter der Auflösung und der Integration in den Bereich Schule. Wir sind überzeugt, dass die Qualität der Angebote so noch besser wird.

Was sagen die Angestellten der Stiftung? Sie sind ja auch betroffen von der Auflösung.

Sie haben den Entscheid sehr gelassen und neutral aufgenommen. Sie bekommen zwar einen neuen Arbeitgeber, aber sie machen ihre Arbeit genau gleich weiter, wie bisher und das ist für sie das Wichtigste. Als künftige Angestellte der Gemeinde haben sie auch mehr Sicherheit in ihrem Job.

Was ändert sich mit der Auflösung der Stiftung für die Schulkinder und deren Eltern?

Was die Angebote angeht, gar nichts. Die werden wie bisher weitergeführt. Die Anmeldung wird aber sicher über einen neuen Kanal laufen. Diese Dinge sind aber noch nicht definiert.

Was sagen Sie als Stiftungsratspräsident zum Systemwechsel bei der Finanzierung?

Ich begrüsse den Wechsel. Dadurch dass nicht mehr Angebote finanziert werden, sondern die Eltern Zuschüsse bekommen sollen, können diese flexibler entscheiden, wie sie die Betreuung regeln und sind nicht fix an die Einrichtungen im Wohnort gebunden.

