Nachfolge Der neue Bauverwalter in Buchegg heisst Daniel Laubscher Ende März 2021 geht Georg Baumgartner, seit 2013 Bauverwalter der Gemeinde Buchegg, in den wohlverdienten Ruhestand. Als Nachfolger hat der Gemeinderat Daniel Laubscher aus Büren a.Aare gewählt. 08.02.2021, 14.02 Uhr

Daniel Laubscher. zvg

«Der Gemeinderat freut sich mit Daniel Laubscher eine in verschiedenen Bereichen des Bauwesens erfahrene Persönlichkeit gefunden zu haben», heisst es in einer Mitteilung. Laubscher ist 52-jährig, verheiratet und wohnt in Büren a.Aare.