Nachbarschaftsgespräche Ein Zuchwiler startet ein Pilotprojekt: Mit der Nachbarschaft den Klimawandel gestalten Der in Zuchwil lebende Daniel Gut steht für eine «gute Entwicklung». In einem Pilotprojekt will er Menschen in Nachbarschaftsgesprächen zusammenführen, um die Zukunft zu gestalten. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.06.2022, 18.00 Uhr

Daniel Gut: «Wir müssen reden miteinander, das machen wir zu wenig.» Hanspeter Bärtschi

Stellen Sie Sich vor: Ihr Nachbar lädt Sie zum Gespräch ein. Thema ist die Zukunft, wie diese nachhaltig, ökologisch und sozial gerecht gestaltet werden kann. Das ist keine Utopie. In Zuchwil soll es in einem Pionierprojekt Realität werden. Motor des Projektes ist der 69-jährige Daniel Gut.

Mit 65 sei für ihn nicht Ende und Aus. Er will weitergeben, was er gelernt hat. «Soll ich nur noch wandern gehen und Zeitung lesen? Nein, ich habe Betriebsökonom gelernt und bin als Dialogprozessbegleiter ausgebildet.» Den Dialog wolle er fördern, nicht die Diskussion. «In der Diskussion werden Meinungen ausgetauscht, man versucht sich mit Argumenten durchzusetzen. Der Beste oder Ranghöchste gewinnt. Im Dialog versuche ich in ein gemeinsames Denken hineinzukommen, sodass am Ende etwas entsteht, was vorher nicht da war.» Im Dialog muss man zuhören und die eigene Meinung in Frage stellen können.

Wie kann man die Massen erreichen?

«Wir müssen reden miteinander, das machen wir zu wenig.» Das Thema, worüber gesprochen werden soll, ist klar. «Mir liegt das Klima am Herzen. Wir müssen rasch handeln. Das sagt auch der UNO-Klimarat.» In den Nachbarschaftsgesprächen sollen sich die Beteiligten zielgerichtet mit ihrer Zukunft auseinandersetzen und den Wandel gestalten.

«Neben den Tipps aus dem Handbuch sollen sie einander anregen, mehr fürs Klima zu unternehmen.»

Ein anderes Ziel für die Nachbarschaftsgespräche ist vorgegeben. Denn das Projekt wurde bei einer Stiftung eingegeben. Ursprünglich wollte Daniel Gut Zukunftsdialoge organisieren. Aber diese würden nur die Menschen ansprechen, so seine Befürchtung, die sowieso schon mit dabei sein wollen.

Die angefragte Stiftung will das Projekt unterstützen, aber nur, wenn Daniel Gut zeigen kann, dass viele Menschen erreicht werden können. «Deshalb die Idee der Nachbarschaftsgespräche».

«Viele bleiben in ihrer Bubble hängen.»

Diese existieren bereits als «Transition Streets» in England. «Wir haben dieses Modell übernommen», sagt Gut. Es gebe zwar schon Nachbarschaftsprojekte. «Aber», so der Betriebswirtschafter, «diese sind zu wenig effizient. Von einem gemeinsamen Garten beispielsweise profitieren 15, 20 Menschen. Aber in einem Dorf mit 5000 Einwohnern ist das zu wenig.» Viele würden gute Projekte in ihrem Umfeld machen, aber die Wirkung sei zu klein. «Viele bleiben in ihrer Bubble hängen.»

Daniel Gut ist nicht allein. «National gesehen waren wir ein Viererteam, aber zwei sind ausgestiegen. Nun bleiben noch ich und eine Frau im Tessin, die in Novazzano Nachbarschaftsgespräche anstösst und von Gemeinde und Kanton unterstützt wird.» Wichtig sei es, vor Ort ein Organisationskomitee zu bilden und Energie für die Sache zu entwickeln, «wenn wir Erfolg haben wollen».

«Die Mühlen der Gemeinden mahlen sehr langsam»

In Zuchwil wird Daniel Gut von fünf Personen unterstützt. Anfänglich wollte das Team in sechs Gemeinden aktiv werden, aber der Prozess verzögerte sich. «Die Mühlen der Gemeinden mahlen sehr langsam. Wir dürfen das Projekt nicht auf die lange Bank schieben». Sie könnten nicht zwei Monate auf einen Termin warten und nochmals fünf Monate bis eine Anfrage vielleicht behandelt wird.

«Wir wollen nicht länger warten und zuschauen. Die Zeit drängt.»

Zuchwil werde bald über einen Beitrag entscheiden. «Aber wir ziehen das Projekt so oder so durch.» Denn Zuchwil soll als Vorbild wirken. Hier könnte der Pendelverkehr ein Thema in den Nachbarschaftsgesprächen werden, was dem Label Energiestadt Gold dienen würde und die Gemeinde animieren könnte, das Projekt zu unterstützen.

Er habe erfahren, dass 60 Prozent der Bosch-Mitarbeitenden im Umkreis von 5 Kilometern leben. «Für sie wäre es möglich, aufs Velo zu wechseln. Aber man muss nicht in Verboten denken, sondern in Alternativen.»

«Anders leben ist das Ziel, dem Klima zuliebe.»

Nun sollen die Gastgeber für die Nachbarschaftsgespräche gefunden werden. «Schön wäre es, wenn sich Menschen finden, die eine Affinität zum Thema Klimawandel haben.» Vorgesehen sind sechs Gespräche. «Die Gastgeber laden Nachbarn zum Gespräch ein. Die Gruppe organisiert sich selber, beispielsweise wo man sich treffen will.» Die Gespräche sollen im Oktober starten. Themen werden Energie, Wasser, Lebensmittel, Konsum, Mobilität und Soziales sein. Auch ein Handbuch Tipps und Tricks soll entstehen.

Nun wartet Daniel Gut mit Spannung auf Reaktionen. «Was machen die Leute, wenn Sie unseren Flyer sehen. Was macht der Schweizer Bürger, meldet er sich tatsächlich oder sagt er, mein Verhalten geht niemanden etwas an.» Daniel Gut geht es nicht um Einschränkungen. «Anders leben ist das Ziel, dem Klima zuliebe.»

Zäher Start – das OK erweitert das Angebot Noch haben sich erst wenige Zuchlerinnen und Zuchler als Gastgeber angemeldet. «Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen.» Darum will das Zuchler OK das Angebot erweitern und weitere Formen der Gespräche anbieten und ermöglichen. «Es wird von uns geführte Klimagespräche geben. Wir werden eine Zukunftswerkstatt anbieten. Und wir versuchen die Möglichkeit zu schaffen, dass sich Frauen von jungen Familien treffen können.» Vielleicht gebe es weitere Zusammenkunftsformen, die aus Ideen von den Einwohnerinnen und Einwohnern entstehen können. Das OK (www.zukunftsdialoge.ch) sei offen dafür. «Die Hauptsache ist, dass wir als Gemeinschaft etwas schaffen können und uns in Klimafragen echt bewegen.»

