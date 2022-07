Verunreinigtes Trinkwasser im Steinhof

Wasserversorgung Nach den starken Regenfällen: Trinkwasser im Steinhof ist verunreinigt und muss abgekocht werden Weil das Trinkwasser bakteriell verunreinigt ist, muss das Trinkwasser im Steinhof in der Gemeinde Aeschi voraussichtlich bis nächsten Montag abgekocht werden. Dies garantiert das Abtöten allfälliger Krankheitserreger. Rahel Meier Jetzt kommentieren 07.07.2022, 18.47 Uhr

Das Trinkwasser im Steinhof ist bakteriell verunreinigt und muss abgekocht werden. Patrick Hürlimann

Die etwas über 150 Einwohnerinnen und Einwohner im Steinhof haben am Donnerstagmorgen schlechte Nachrichten erhalten. Wegen der Starkregen der vergangenen Tage wurde im Leitungsnetz bakteriell verunreinigtes Trinkwasser festgestellt. Der Steinhof bekommt das Trinkwasser von der Energie- und Wasserversorgung Herzogenbuchsee. Neben dem Steinhof sind auch Herzogenbuchsee (ohne Ortsteil Oberönz), Hellsau, Höchstetten, Seeberg (sämtliche Ortsteile), Thörigen und Willadingen betroffen.

Die Verunreinigung wurde am Donnerstagmorgen um 8 Uhr festgestellt. Danach wurde sofort die Geschäftsleitung der Energie- und Wasserversorgung Herzogenbuchsee benachrichtigt und die Notfallorganisation einberufen. Kurz vor 9 Uhr seien Einrichtungen wie Altersheime, Restaurants oder Schulen informiert worden. Ebenso die betroffenen Gemeinden und deren Behörden.

Stefan Berger (Gemeindepräsident Aeschi) bestätigt, dass die Gemeinden heute Morgen aktiv informiert und mit einem Flugblatt bedient wurden, das in der Verwaltung ausgedruckt wurde.

«Unser Dorfweibel hat das Flugblatt danach sofort im Steinhof verteilt. Er hatte die Anweisung bei jedem Haus zu läuten und die Information wenn möglich persönlich zu übergeben.»

Bisher hat Berger keine negativen Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten. Es sei das erste Mal, dass es in Aeschi verunreinigtes Trinkwasser gebe. Mindestens könne er sich nicht an eine ähnliche Situation erinnern.

Information auf allen Kanälen

Die Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Gemeinden wurden via Radio, Fernsehen, Internet, Social Media, Flugblatt und Alert Swiss auf die Situation aufmerksam gemacht. Schon ab 10.45 Uhr wurde damit begonnen das Wasser zu desinfizieren. Dadurch könne das Wasser in den nächsten Tagen einen deutlichen Geruch oder Geschmack nach Chlor aufweisen, was aber gesundheitlich unbedenklich sei, schreibt die Energie- und Wasserversorgung Herzogenbuchsee.

Laut der neusten Meldung der Energie- und Wasserversorgung Herzogenbuchsee dürfte sich die Situation erst am kommenden Montag entschärfen. Zurzeit würden laufend Wasserproben entnommen. Erst wenn das kantonale Labor den Erfolg der Massnahmen mittels Wasseruntersuchungen bestätigen kann, wird das Wasser wieder ohne Einschränkungen konsumierbar sein.

Diese Massnahmen werden empfohlen

Das Trinkwasser muss einmal kurz aufgekocht werden, dabei sollte es kräftig sprudeln. Das Abkochen garantiert das Abtöten allfälliger Krankheitserreger. Es wird empfohlen zum Trinken und zur Zubereitung von Säuglingsnahrung Mineralwasser zu verwenden. Wer verschmutztes Trinkwasser konsumiert hat, sollte bei Durchfall und/oder Erbrechen oder bei hohem Fieber eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.

Das Abkochen ist vor allem für folgende Tätigkeiten nötig Trinken, Getränkezubereitung (z.B. Eiswürfel)

Zur Nahrungszubereitung, Anrühren von Schoppen

Zähne putzen

Medizinische Zwecke (Einnahme Medikamente, Wundreinigung, Nasenspülen usw.)

Geschirrabwasch von Hand

Kaffee, Teezubereitung mit Haushaltsgeräten

Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder weiteren Lebensmitteln •

Trinkwasser für empfindliche Haustiere

Kein Abkochen ist nötig beim Geschirrspüler (höchste Temperaturstufe, mindestens 80°C wählen), für allgemeine Reinigung, zur Toilettenspülung, fürs Duschen oder dem Wäschewaschen mit Maschine.

Die Bevölkerung wird über die weitere Entwicklung aktiv informiert. Die aktuellsten Mitteilungen werden auf der Website www.ewk.ch publiziert.

