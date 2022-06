Attisholz-Areal: Technofestival an Pfingsten

Mission Festival «Absolute Weltstars» im Attisholz-Areal: Sie reisen mit dem Privatjet an, um eine Elektro-Party zu feiern 44 Acts, fünf Dancefloors und eine Lärmhotline – das Mission Festival in Riedholz geht an Pfingsten in die erste Runde. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Scheinwerfer an und los geht's: So könnte das Mission Festival aussehen. (Symbolbild) zvg/Rene Schuster

Ein gemütliches Pfingstwochenende, um Energie zu tanken? Die Pläne im Attisholz-Areal sehen anders aus. Am Samstag, 4. Juni, wird nämlich gefeiert – bis die Uhr zwölf schlägt.

Das erste Mission Festival steht an. Denn die Aargauer Veranstalter «Hannibal Events» feiern 20 plus 2 Jahre Jubiläum und stellen dafür eine neue Party auf die Beine.

Das Areal wird einen Tag lang in eine Techno-Welt verwandelt. Sogenannte Day Dances, also Partys, die am Tag statt tief in die Nacht stattfinden, sind der neuste Trend. Das weiss Veranstalter Rolf Arnet. Rund 3000 Tickets seien schon verkauft worden. Er sagt:

«Wir rechnen mit ungefähr 5000 Gästen.»

Damit sich dennoch alle frei bewegen können, setzt sich das Event aus fünf Tanzflächen zusammen. Jede davon widmet sich einem Musikgenre. Zum Beispiel der elektronischen Musikwelt des Hardstyle oder dem eher melodiösen Trance, wobei der Name schon verrät, dass das Ziel ist, sich der Musik komplett hinzugeben. Auch dessen Subgenre Goa sowie Techno und Hardcore werden gespielt.

Hinter dem DJ-Pult könnte es eng werden. Ganze 44 Acts treten am Festival auf. Darunter Trance-DJ Mind-X. Für ihn ist es ein Heimspiel, denn der Musiker wohnt in Riedholz. Auch im Goa Lineup sind regionale Musikerinnen und Musiker zu entdecken. Zum Beispiel Audiolink aus Hägendorf. Arnet sagt:

«Wir haben absolute Weltstars bei uns.»

Dabei erwähnt er den niederländischen DJ und Musikproduzenten Headhunterz – die Nummer eins im Hardstyle. Er ist nicht der Einzige, der einen weiten Weg hinter sich hat. Die Musiker reisen aus den Niederlanden, Italien, Deutschland und gar Israel an. «Einige von ihnen reisen mit dem Privatjet in die Schweiz», so Arnet.

Der regionale Aspekt steht bei diesem Event im Hintergrund. Weshalb? «Es ist schwierig, regionale Musikerinnen und Musiker der jeweiligen Genres zu finden. Vor allem aber möchten wir gute Artisten», sagt Arnet und ergänzt: «Einige der Musiker sind schon bei unserem ersten Event vor 22 Jahren aufgetreten.»

Beim Lineup fällt auf, dass unter den 44 Acts bloss wenige Frauen zu finden sind. «Wir probieren immer, gute Frauen zu buchen. Viele gibt es aber nicht», sagt der Veranstalter. Die elektronische Musikwelt sei eher von Männern dominiert. «Im Vordergrund steht sowieso das Talent und nicht etwa das Geschlecht.»

Besucherinnen und Besucher müssen mindestens 16 Jahre alt sein

Tickets können zurzeit online gekauft werden. Auch im Ausland. Arnet rechnet aber vor allem mit Schweizer Gästen. Diese würden zum Beispiel auch aus dem Tessin oder der Ostschweiz mit dem Car anreisen.

Wo in Clubs der Eintritt häufig erst Volljährigen gewährt wird, setzt der Veranstalter auf eine Alterslimite von 16 Jahren. Er sagt:

«Wir möchten den Jungen die Chance geben, den Techno zu entdecken.»

Wer volljährig ist, wird speziell gekennzeichnet, damit kein Alkohol an Minderjährige verkauft wird. «Diese Strategie hat sich an bisherigen Events bewährt.»

Die letzten Vorbereitungen sind im Gange, bevor am Donnerstag der Aufbau des Festivals beginnt. Zum Beispiel wird mittels Plakat auf die Schliessung des Areals auf der Nordseite hingewiesen. Während dreier Tage ist dieses aufgrund des Festivals und geschlossener Gesellschaft teilweise nicht öffentlich zugänglich. Der Tunnel, der Aareplatz sowie der Spielplatz können nicht benutzt werden.

Zudem haben die Anwohnerinnen und Anwohner des Areals einen Informationsbrief – und eine Einladung zum Festival erhalten.

Im Brief wird auf eine Art Lärmhotline hingewiesen. «Uns ist es wichtig, dass sie sich bei allfälligen Problemen melden können», sagt Arnet. An bisherigen Events habe er keine bis eine Handvoll Anrufe erhalten. Und: «Das Event ist ja am Nachmittag, da sind die meisten unterwegs.» Denn um Mitternacht ist nach elf Stunden Tanzen wieder Schluss.

Das Datum für nächstes Jahr steht bereits

Auch Arealverwalter Harri Kunz spricht die Lärmhotline an. «Wir hätten das Event nie angenommen, würde es erst um vier Uhr morgens enden», sagt er. Natürlich habe er Respekt davor, aber der Veranstalter sei professionell – und ein einmaliges Tagesevent? «Das mag's verlide.»

Ganz einmalig ist das Ganze aber nicht. Denn die beiden planen auch in Zukunft zusammenzuarbeiten. Sie verraten: «Wir haben schon ein Datum für nächstes Jahr.»

