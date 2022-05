Hyrox-Weltmeisterschaft: Mirjam von Rohr aus Derendingen Dritte

Mirjam von Rohr An der Hyrox-Weltmeisterschaft schaffte es die Derendinger Powerfrau aufs Podest Sie hat dafür gekämpft, an der Hyrox World Championship in Las Vegas teilnehmen zu können – und ihre Mühe wurde belohnt: Mirjam von Rohr erreichte den dritten Platz. Béatrice Scheurer 17.05.2022, 16.23 Uhr

Mirjam von Rohr musste sich ihre Teilnahme an der Hyrox-Weltmeisterschaft in Las Vegas erkämpfen – sowohl in körperlicher, als auch in finanzieller Hinsicht: Die WM-Qualifikation kam für die 20-Jährige überraschend und kurzfristig.

Damit für sie die Teilnahme überhaupt möglich war, benötigte die Derendingerin finanzielle Unterstützung, da grosse Ausgaben damit verbunden waren. «Neben den Flügen, der Unterkunft und Verpflegung für den Aufenthalt grundsätzlich fallen noch Startgebühren an», schrieb Mirjam von Rohr auf einer Crowdfundingplattform.

Mirjam von Rohr über ihre grosse Leidenschaft. Quelle: Youtube

So sammelte sie Geld für ihre Teilnahme an der Hyrox-Weltmeisterschaft am 14. Mai in Las Vegas. Das Ziel von 5000 Franken wurde dabei sogar leicht übertroffen.

Also konnte sie an der WM an den Start gehen – und räumte bei ihrer ersten Teilnahme an einem Welt-Grossanlass gleich ab: Sie schaffte es auf den dritten Podestplatz und gewann ein Preisgeld von 5000 Dollar.

Bei drei der acht Workouts war die Derendingerin die Schnellste und in drei weiteren Disziplinen die Zweitschnellste. In einem Workout belegte sie allerdings nur den elften Platz. Wie das Online-Branchenmagazin «BarBend» berichtet, waren zudem ihre Laufzeiten «problematisch».

Was ist Hyrox? Hyrox ist eine Sportart, bei dem Laufen mit anderen funktionellen Trainingselementen kombiniert wird. Beim Mix aus Crossfit, Bodyweight-Krafttraining, Hindernislauf und Groupfitness wird den Athletinnen und Athleten so ziemlich alles an Kraft, Kondition und Geschick abverlangt.

Aus der Kombination der sehr gelungenen Workouts, den weniger gelungenen und den längeren Laufzeiten ergab sich für die 20-Jährige schliesslich der dritte Platz.

Gemäss «BarBend» ist Mirjam von Rohr mit dem Podestplatz direkt bei ihrer ersten WM-Teilnahme «eine ernsthafte Anwärterin auf die Krone» für die Weltmeisterschaft 2023.