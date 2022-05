Sanierte Minigolf-Anlage im Sportzentrum Zuchwil

Minigolfanlage Neue Minigolf-Bahnen im Sportzentrum Zuchwil: Wir haben sie in einem kleinen Familienturnier getestet Die Minigolf-Bahnen im Sportzentrum Zuchwil haben einen neuen Anstrich bekommen: Gut beraten ist, wer mit einem roten Ball spielt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 27.05.2022, 12.00 Uhr

Die Minigolfanlage kommt neu in Blau daher. Bruno Kissling

Kurz vor Ostern wurde die sanierte Minigolfanlage in Zuchwil eröffnet. «Ab sofort können die neuen Bahnen getestet werden», hat das Sportzentrum in einem Post auf Facebook geschrieben. Wir haben das wörtlich genommen und uns zu siebt aufgemacht, zu einem kleinen Familienturnier.

Neu sind die Bahnen allerdings nicht, wie uns sofort aufgefallen ist. Tatsächlich wurde nur der Belag der Bahnen erneuert. Das war nach rund 40 Jahren nötig, wie Marcel Siegenthaler (Sportchef und stellvertretender Direktor Sportzentrum Zuchwil) auf Anfrage erklärt.

Blau ist gewöhnungsbedürftig

Der alte Belag wurde abgeschliffen und der neue aufgetragen, sodass die Bälle nun wieder besser rollen können. Die Farbe Blau wurde mit Absicht gewählt, weil das gut zu den blauen Tennisplätzen, zu den Schwimmbecken, die blau schimmern, und zum Logo des Sportzentrums passt. Ansonsten wurde an den Bahnen nichts verändert.

Schläger gibt es neu in diversen Längen. Rahel Meier

Neu sind dafür die Schläger. Man bekommt sie jetzt sogar in sechs verschiedenen Längen und kann sich die Schläger und auch die Bälle in diversen Härtegraden selbst aussuchen. Glück hat, wer lieber mit den etwas weicheren roten oder rosa Bällen spielt: Die sind auf der neuen blauen Unterlage gut auszumachen und vom Abschlag her gut verfolgbar.

Schöner Kontrast: der rote Ball auf der blauen Bahn. Rahel Meier

Die blauen Bälle verschmelzen hingegen mit der Bahn. Auf die Schläge und das Spiel als solches hat die Farbe des Balles natürlich keinen Einfluss. Es geht nur um den visuellen Eindruck, der ungewohnt anders ist.

Etwas schwieriger zu verfolgen, der blaue Ball auf der blauen Bahn. Rahel Meier

Die Bälle rollen gut auf dem neuen Belag. Schade ist trotzdem, dass die Bahnen so belassen worden sind, wie sie waren. Im Schweizerdeutschen gibt es das schöne Wort «höüte», was so viel wie holpern auf einem unebenen Untergrund bedeutet. Das trifft für die Minigolfanlage in Zuchwil auf mehr als einer Bahn zu.

Einige der Bahnen sind schon seit langer Zeit schräg und der Ball zieht ganz automatisch in eine bestimmte Richtung. Wer schon mehr als einmal in Zuchwil Minigolf gespielt hat, weiss mit der Zeit, worauf geachtet werden muss.

Teilweise ist der neue Belag schon wieder schadhaft. Rahel Meier

Schade ist auch, dass der neue Belag teilweise schon schadhaft ist und auch diverse andere kleinere sichtbare Mängel nicht geflickt wurden. Dazu Marcel Siegenthaler:

«Wir haben eine Mängelliste und wir wissen, dass diverse dieser Mängel noch behoben werden müssen.»

Zudem werde auf die kommende Saison hin auch die Umgebung der Minigolf-Bahn gemeinsam mit der Jungen Wirtschaftskammer aufgefrischt. Gibt es dann auch ein paar Schattenplätzchen? Eher weniger, meint Siegenthaler dazu. Bäume seien per se problematisch bei einer Minigolf-Bahn. Er sagt:

«Nach einem Gewitter oder bei starkem Wind haben wir ständig Blätter auf den Bahnen. Die sauber zu halten ist eine Sisyphusarbeit.»

Wer will, kann die Bahn vor dem Spielen putzen. Rahel Meier

Nach der Testrunde zu siebt war das Fazit schnell klar. Die Minigolfanlage kommt zwar in einem neuen Farbkleid daher, neu sind die Bahnen aber nicht und haben immer noch ihre alten Tücken. Und bei über 30 Grad sollte man in Zuchwil nicht Minigolf spielen, weil es einfach zu heiss wird auf der Anlage.

Die neuen Bahnen passen ins Zuchwiler Farbkonzept. Bruno Kissling

Trotzdem war die Minigolf-Runde vergnüglich. Die Preise sind sehr moderat: 38 Franken kostete die Runde für fünf Erwachsene und zwei Kinder. Zuchwil ist explizit auf Hobbyspieler und Familien ausgerichtet, Profis spielen hier kaum.

Etwas Kühles zum Trinken konnte im Restaurant auch geholt werden. Schade, dass es keine Rückgabemöglichkeit für Flaschen und PET gleich bei der Minigolfanlage hat. Nicht alle entsorgen die Getränke, die konsumiert wurden, auch wieder und bringen alles retour.

