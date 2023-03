Minbigolfclub Eichholz

Minigolf «Ich liebe das Tüfteln, welchen Ball man bei welchem Wetter bespielen muss»: Auf der Suche nach dem Erfolgsgeheimnis der Gerlafinger Minigolfer Die Minigolfsaison steht vor der Türe. Der erfolgreiche Gerlafinger Minigolfclub Eichholz will auch dieses Jahr um den Schweizer-Meister-Titel mitspielen. Kai Lödding, Präsident des Vereins, spricht vor dem Saisonstart über das Erfolgsgeheimnis, aber auch die Probleme des Minigolfsports. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Kai Lödding, Präsident des Minigolfclubs Eichholz, beim Training auf der Bahn in Gerlafingen. Corinne Glanzmann

Seit letztem Wochenende ist die Minigolfanlage Eichholz in Gerlafingen wieder geöffnet. Dies bedeutet für den Minigolfclub Eichholz Gerlafingen den Start zur Vorbereitung auf die Aussensaison 2023. Die Spieler des Männerteams haben einiges vor: Am Auffahrtswochenende geht es um den Titel an der Mannschafts-Schweizer-Meisterschaft.

«Unser grosses Ziel diese Saison ist es, uns den Schweizer-Meister-Titel wieder zurückzuholen», erklärt Kai Lödding, Spieler und gleichzeitig Präsident des MC Eichholz. Denn diesen haben die Minigolfer aus Gerlafingen 2022 an Burgdorf verloren, nachdem sie sich von 2015 bis 2019 fünfmal in Folge zum Schweizer Meister gekrönt haben. In den Saisons 2020 und 2021 konnte wegen Corona nicht gespielt werden.

Minutiöse Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaft

Obwohl am Clubabend am Dienstagabend jeweils nicht alle dabei sein können, versuchen sich die Gerlafinger bestmöglich auf ihr Saisonziel vorzubereiten:

«Ab Mitte März trainieren wir am Wochenende auf der Anlage in Bern, wo die Meisterschaft stattfindet.»

«Wir sind auch privat sehr gut befreundet und unternehmen in der Freizeit ebenfalls gerne Sachen zusammen. Das bringt die nötige Lockerheit.» Corinne Glanzmann

Der Fakt, dass das Turnier in Bern über die Bühne geht, sei ein kleiner Nachteil, da ihr härtester Konkurrent, Burgdorf, regelmässig auf dieser Anlage trainiere. Dies spiele eine grosse Rolle, da jede Anlage ihre Eigenheiten habe und man vorgängig für jede Bahn den geeigneten Ball ausfindig machen müsse.

«Dies ist etwas, das viele nicht wissen, da man als Hobbyspieler einfach Ball und Schläger erhält. Aber eigentlich gibt es unzählige unterschiedliche Bälle, die sich in Sprunghöhe oder Gewicht unterscheiden», erklärt Lödding die technischen Details des Sports. An den Turnieren seien sie selber verantwortlich, welchen Ball sie auf welcher Bahn nutzen.

Der Erfolg ist eine Mischung aus Teamspirit und Erfolg

«Ein Vorteil ist aber, dass wir keine Abgänge hatten und unverändert antreten können», sagt Lödding. Dabei bestehe das Team aus sieben Spielern, wobei sechs im Einsatz stehen würden und einer Ersatz sei. Diese Kontinuität im Team und der damit zusammenhängende Teamspirit sei ein Teil des Erfolgs:

«Wir sind auch privat sehr gut befreundet und unternehmen in der Freizeit ebenfalls gerne Sachen zusammen. Das bringt die nötige Lockerheit.»

Aber ganz allein mit dem Zusammenhalt und der guten Trainingsatmosphäre seien die erfolgreichen Saisons jedoch nicht zu erklären: «Wir haben das Glück, sehr viele talentierte Spieler im Club zu haben», erzählt Lödding mit einem verschmitzten Lächeln. So wüssten sie den aktuellen Match-Play-Weltmeister Beat Wartenweiler in ihren Reihen. Er selbst kürte sich 2022 zum Europameister.

Nachwuchsmangel im Minigolf

Zum Minigolf gekommen ist Europameister Lödding aber nur per Zufall: «Meine Eltern haben für mich ein Hobby gesucht und da Fussball nichts für mich war, bin ich dem Minigolfclub beigetreten.» Dem Sport ist Lödding seither treu geblieben und mittlerweile seit 20 Jahren dabei.

Und immer noch so fasziniert wie am ersten Tag: «Ich liebe das Tüfteln, welchen Ball man bei welchem Wetter bespielen muss, da lernt man immer wieder neue Sachen dazu», erklärt Lödding den Reiz, der das Minigolfspielen für ihn ausmacht.

Minigolf heisst auch Präzision. Urs Lindt

Dass sich Junge so für den Sport begeistern lassen, sei jedoch immer wie seltener. «Früher hatten wir noch eine Minigolfschule, heute fehlen uns die Junioren gänzlich», erklärt Lödding die prekäre Situation im Nachwuchs. «Das ist ein schweizweites Problem.»

Vielseitiger Sport

Die Gründe für diesen Mangel macht der Präsident des Clubs einerseits beim grossen Aufwand aus: «Es braucht unglaublich viel Zeit, bis man vorne mitspielen kann.» Zu Beginn müsse man ein Tempogefühl erhalten und den Ablauf verinnerlichen. Wenn man dies beherrsche, komme noch die richtige Ballwahl für unterschiedliche Witterungen und verschiedene Bahnen hinzu. Was abschreckend wirken kann, sei aber auch das Herausfordernde und Schöne an diesem Sport.

Andererseits sei es auch wirtschaftlich nicht wirklich lukrativ. «Wenn wir 100 Franken Preisgeld bekommen, ist das schon viel», so Lödding. Bei internationalen Turnieren würde der Verband zwar einen Teil der Kosten übernehmen, die Spieler müssten aber meistens etwas drauflegen.

Während die Zukunft etwas unsicher aussieht, scheint dafür die Gegenwart dank Kai Lödding und seinen Kollegen umso rosiger. Und wer weiss, vielleicht lässt sich der oder die eine oder andere von den Erfolgen des Minigolfclubs Eichholz anstecken.

