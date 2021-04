Messen/Kriegstetten Während Corona ist Geduld gefragt: Zwei Gastro-Lehrlinge berichten über die herausfordernde Zeit Auszubildende im Gastronomiebereich haben es zurzeit nicht einfach. Viele Betriebe sind geschlossen. Statt im Service zu arbeiten, helfen die Lehrlinge im Take-away-Betrieb. Die Lehrlinge der Restaurants «Löwen» in Messen und «Sternen» in Kriegstetten berichten über die schwierige Zeit. Rahel Meier 24.04.2021, 05.00 Uhr

Statt Mehrgangmenüs schön anzurichten, werden die Speisen auf Wegwerf- oder Mehrweggeschirr herausgegeben. Wir haben mit zwei 2.-Lehrjahr-Stiften gesprochen und festgestellt: Sie vermissen ihre normale Arbeit, sehen aber trotz aller Widrigkeiten optimistisch in die Zukunft – auch auf ihre Abschlussprüfungen im kommenden Jahr – und freuen sich, wenn sie endlich wieder richtig arbeiten dürfen.

Von Lehrlingen und Ausbildnern geschätzt werden die Spezialpraktika, die Gastro Solothurn und Gastro Aargau zurzeit gemeinsam anbieten, damit die Auszubildenden nicht ganz ausser Übung geraten und lernen können, was im letzten Jahr nicht möglich war. Für ein grosses Bankett aufzudecken, beispielsweise.

«Ich möchte wieder Vollgas geben»

Elena Wahlen in der zurzeit leeren und unbenutzten Küche des «Löwen». Michel Lüthi

Elena Wahlen, 18-jährig, Auszubildende als Köchin EFZ im 2. Lehrjahr im «Löwen» in Messen, hat zurzeit Zwangsferien. Sie vermisst ihre Arbeit in der Küche des «Löwen» extrem.

«Mir fehlt das Team, mir fehlt der Druck, mir fehlen die Gäste. Ich liebe meine Arbeit und hoffe, dass ich schon bald wieder Vollgas geben kann.»

Nach einem Arbeitstag sei sie abends müde, aber zufrieden. Zuhause herumsitzen mache sie zapplig, meint sie und lacht. Für das Gespräch mit dieser Zeitung hat sie sich ihre Kochbluse angezogen, steht aber etwas verloren in der leeren Küche des «Löwen», die geputzt und aufgeräumt darauf wartet, dass sie wieder jemand benutzt.

Lernende Elena Wahlen beantwortet im Video drei Fragen zu ihrer Lehre während Corona:

Michel Lüthi

Kurzes Praktikum in der Spitalküche

Den kurzen Lockdown im Frühling 2020 hat Elena Wahlen gut überstanden. Es folgten Sommer und Herbst, in denen sie normal arbeiten konnte. Seit Mitte des letzten Dezembers ist das aber komplett anders. «Wir hatten zu Beginn noch unser Take-away-Angebot und nun haben wir ‹nur noch› das spezielle Boxen-Konzept.»

Vorbereiten, abpacken und in Boxen abfüllen. Das wars dann aber. Und sie meint ein bisschen traurig: «Einige meiner Schulkollegen können weiterhin arbeiten. Sei es in der Küche in einem Hotel oder beispielsweise in einem Altersheim.»

Immerhin konnte sie im Februar eine Woche lang in der Küche im Bürgerspital in Solothurn arbeiten. Das war eine neue Erfahrung. «Es hat mir gut gefallen. Es war eine komplett andere Arbeit, als ich sie hier im ‹Löwen› mache», erklärt sie.

Elena Wahlen blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft. «Wir bekommen hier sehr schnell viel Verantwortung. Obwohl ich erst im zweiten Lehrjahr bin und wegen des Lockdowns nicht immer arbeiten konnte, bin ich bereits mit allen Bereichen in der Küche vertraut.»

In Messen wird die Arbeit in der Küche auf drei Stationen aufgeteilt. Ein Team ist für Vorspeisen und Desserts zuständig, ein anderes für Beilagen und Gemüse, ein weiteres für Saucen und Fleisch. Die Auszubildenden wechseln in der Regel alle drei Monate.

Kleinere Gerichte in eigener Verantwortung

Und nicht nur das: «Wir bekommen auch sehr bald sehr viel Vertrauen. Dürfen beispielsweise eine Suppe selbst fertig abschmecken und sie dann auch den Gästen präsentieren und servieren.» Selbstverständlich verlasse kein Teller die Küche, ohne dass der Küchenchef nicht auch noch das Okay dazu gegeben hat. «Aber es ist nicht selbstverständlich, dass ich als Lehrling so selbständig arbeiten kann.»

Sie habe deshalb ein gutes Grundwissen und auch ein Polster, von dem sie momentan noch zehren könne. «Aber ich muss und will natürlich noch sehr viel lernen.» Das sei nicht möglich, solange das Gastgewerbe nicht öffnen dürfe. Da sind die Muttertags-Box, die in Vorbereitung ist, und die Öffnung der «Löwen»-Terrasse bei gutem Wetter ab dem 1. Mai, wenn auch nur mittags und am Wochenende, doch ein kleiner Lichtblick.

«Ich schätze den Kontakt mit den Gästen»

Wie Nicola Roos, 17-jährig, im 2. Lehrjahr als Restaurantfachmann EFZ, im «Sternen» im Kriegstetten den Lockdown erlebt:

«Ich bin froh, dass ich arbeiten kann. Auch wenn es manchmal nur ein paar Stunden pro Tag sind.»

Nicola Roos wollte so oder so eine Lehre im Gastgewerbe absolvieren. «Ich habe mich dann gegen die Küche und für den Service entschieden, weil ich dort mehr direkten Kontakt mit den Gästen habe. Das ist mir wichtig und ich schätze das.» Er mag es auch, den Esstisch für die Gäste schön zu decken und ein angenehmes Ambiente herzurichten. Auch dank des angegliederten Hotels sei die Arbeit im «Sternen» sehr vielfältig.

Im 2. Lehrjahr im Service, und das auch noch zu Coronazeiten: Nicola Roos, Restaurantfachmann EFZ in Ausbildung beim «Sternen» in Kriegstetten. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

Start im August 2019 mit der Krebskilbi

Im Sommer 2019 hat Nicola Roos seine Lehre begonnen. «Da war noch alles ganz normal und Mitte Monat war gleich die Krebskilbi. Da gab es viel zu tun», erinnert er sich. Mitte März 2020, inmitten des ersten Lehrjahres, kam dann der Lockdown. «Zu Beginn war das Restaurant geschlossen und im Hotel waren nur einige wenige Gäste. Das war noch nicht so schlimm. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach ein bisschen länger Ferien mache als sonst.»

Die Lehrlinge wurden dann sehr schnell wieder in den Betrieb geholt und beispielsweise auch bei der Grundreinigung des «Sternen» eingesetzt. «Normalerweise helfen wir nur beim Putzen der Tische oder des Restaurants.» Schon bald begann man im «Sternen» mit einem Take-away-Angebot.

Als Lehrling wurde Nicola Roos auch da voll miteinbezogen. «Am Anfang war das gewöhnungsbedürftig. Wir mussten uns zuerst in den neuen Rollen zurechtfinden.»

Statt servieren war nun Bestellungen telefonisch oder per Mail entgegennehmen und an die Küche weitergeben, einpacken des Essens, einkassieren und kontrollieren, ob auch alle Bestellungen abgeholt wurden, angesagt. «Was den Schulunterricht angeht, habe ich keine Angst, dass ich etwas versäumt habe.»

Seit März 2021 finde der Unterricht wieder im Schulzimmer statt, allerdings mit Maske und den weiteren üblichen Massnahmen.



Nicola Roos zeigt, wie er den Tisch eindeckt für die Gäste und sagt, was ihm am meisten Spass macht:

Hanspeter Bärtschi

Vermehrt Trockenübungen und Theorie

Im ersten Lockdown konnte er zudem mit seiner Berufsbildnerin im «Sternen» selbst üben. «Sie hat mir beispielsweise gezeigt, wie man Wein dekantiert oder Orangen filetiert. Von Juni bis Dezember letzten Jahres konnte Nicola Roos wieder normal arbeiten. Trotzdem findet er selbst, dass er in der praktischen Arbeit noch Lücken schliessen müsse.

«Rehrücken auf der Platte richtig servieren muss ich üben. Oder wie man Chateaubriand aufträgt.» Am meisten fehlt ihm zurzeit aber der Kontakt mit den Gästen und das Bedienen am Tisch. «Ich nehme gerne Wünsche entgegen und gebe Empfehlungen, beispielsweise auch für einen passenden Wein, ab.»



«Ich möchte so schnell wie möglich wieder normal arbeiten können», meint Nicola Roos abschliessend. Und der Lehrabschluss im Sommer 2022? «Zurzeit bin ich zuversichtlich, dass ich den bestehen werde. Trotz der ungewöhnlichen Situation.»