800-Jahr-Jubiläum in Messen: Spezialbrot aus Urdinkel

Messen Zum 800-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Messen wird nun auch ein spezielles Jubiläumsbrot aus Urdinkel angeboten Peter und Mirjam Moser von der gleichnamigen Feinbäckerei haben ein Jubiläumsbrot kreiert. Gebacken wird das Brot aus Urdinkel, der von Landwirten in Messen angepflanzt wird. Rahel Meier Jetzt kommentieren 05.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mirjam Moser, Hans-Peter Schneider, Peter Moser, Jakob Spielmann, Jürg Schluep, Raphael Schluep und Alexander Messer (von links) probieren das Jubiläumsbrot. José R. Martinez

Peter Moser hat sich bewusst für ein Urdinkelbrot entschieden. Denn Urdinkel ist eine sehr alte Getreidesorte. Und dies passe zum Jubiläum. Landwirt Hans-Peter Schneider ist sich sicher, dass die Urdinkelsorte, die in Messen angepflanzt wird, sogar älter ist als die 800 Jahre, die in der Gemeinde gefeiert werden.

Neben der Betriebsgemeinschaft Schneider-Kunz bauen auch die Familie Jakob Spielmann, die Familie von Allmen und die Familie Jürg Schluep Urdinkel für das Jubiläumsbrot an. In diesen vier Betrieben werden insgesamt rund 35 Tonnen Urdinkel produziert. Den grössten Teil liefern die Landwirte an eine Sammelstelle. Knapp drei Tonnen sind für das Jubiläumsbrot bestimmt.

Vor dem Ladeneingang wird für das Jubiläumsbrot geworben. Rahel Meier

Das Jubiläumsbrot ist seit Januar im Sortiment der Bäckerei. Die Vorbereitungen für die Herstellung begannen aber schon im Herbst 2021 mit der Aussaat. Damit sichergestellt ist, dass ausschliesslich Urdinkel aus Messen ins Jubiläumsbrot kommt, wird das Getreide in der Röllmühle in Schüpfen und danach in der Mühle in Fraubrunnen separat verarbeitet.

Mindestmenge für die Mühle

Das ist aufwendig. «Wir benötigen mindestens 2000 Kilo Urdinkel, um daraus verschiedene Urdinkelmehle herstellen zu können», erklärt Alexander Messer, Geschäftsführer der Mühle Fraubrunnen. Um den Messner Urdinkel separat mahlen zu können, muss die Mühle abgestellt, gereinigt und danach neu gestartet werden.

Aus Urdinkel könne man alle gängigen Mehlsorten herstellen, sagt Messer. Für das Jubiläumsbrot wird – nach Wunsch der Bäckerei – ein Ruchmehl hergestellt. Peter Moser hat zudem rund 100 Kilo Urdinkelschrot bestellt, mit dem auch noch ein dunkleres Brot gebacken wird.

«Wir wollten etwas Nachhaltiges machen», so Moser. In seiner Bäckerei wird prinzipiell nur Schweizer Getreide verarbeitet. Mit dem Jubiläumsbrot könne man der Kundschaft zusätzlich den ganzen Prozess vom Korn zum Brot aufzeigen und die Wertschöpfung bleibe in der Region.

Verarbeitung ist aufwendig

Die Verarbeitung des Urdinkels ist relativ aufwendig, wie Peter Moser erklärt. Der Herstellungsprozess beginnt mit einem sogenannten Brühstück. Rund ein Drittel der Mehlmenge, die letztlich verarbeitet werden soll, wird dabei mit kochendem Wasser übergossen und dann über Nacht liegen gelassen. «Mit diesem Arbeitsschritt wird die Stärke im Mehl vorverkleistert. So kann der Wassergehalt des Teiges und des Brotes erhöht werden. Das Brot bleibt länger frisch und weich.»

Das Jubiläumsbrot. José R. Martinez

Am nächsten Tag werden dann das restliche Mehl und alle anderen Zutaten zugefügt, der Teig gemischt und kurz geknetet. Nach rund 60 Minuten Garzeit werden die Brote geformt. Diese lässt man nochmals zirka 20 Minuten garen. Auch beim Backen muss der Bäcker aufpassen: Ein Urdinkelbrot wird bei etwas tieferen Temperaturen gebacken, dafür etwas länger als andere Brote.

Das Jubiläumsbrot wird täglich gebacken. Zehn bis 20 Stück werden pro Tag verkauft. Das dunklere Brot, in dem auch das Schrot verarbeitet wird, gibt es nur ein- bis zweimal pro Woche.

Mosers führen die Bäckerei in Messen in der vierten Generation. Peter Moser weiss aus Erfahrung: «Dunkle Brote verkaufen sich heute eher weniger gut, der Trend geht zu hellem Brot und Kleingebäck. Da dunkles Brot für die Ernährung wertvoller ist, haben wir uns bewusst für ein dunkles Jubiläumsbrot entschieden. Das Urdinkelbrot ist ideal für ein gesundes und sättigendes Frühstück.»

Urdinkel gibt es schon seit rund 4000 Jahren

Der Urdinkel, noch von Spelz umgeben, bevor er geröllt wird. Rahel Meier

Urdinkel ist eine sehr alte Getreidesorte. Er ist widerstandsfähig, braucht wenig Dünger, enthält viel Protein, sättigt und wird auch von Menschen mit einer Weizenallergie gut vertragen. Mit der Mechanisierung der Landwirtschaft und der Züchtung von neuen ertragreichen Getreidesorten verschwand der Dinkel seit dem 19. Jahrhundert mehr und mehr von den Feldern. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde die Getreidesorte wiederentdeckt und seit 1996 ist die Bezeichnung Urdinkel als Marke eingetragen.

Wer das Getreide anbauen will, muss die Anforderungen der Label IP-Suisse oder Bio Suisse erfüllen. Auch alle anderen Betriebe, die Urdinkel verarbeiten – also beispielsweise die Mühlen und Bäckereien –, werden von einer Kontrollstelle zertifiziert.

Zusätzlich soll Urdinkel nur angepflanzt werden, wenn sich eine sogenannte Röllmühle im Umkreis befindet, damit lange Transportwege vermieden werden können. In der Röllmühle wird das Getreide vom Spelz, einer Art Schale, befreit und kann anschliessend gemahlen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen