«Veganuary»: Vegane Spitzenküche im «Löwen» zu Messen

Messen «Man kann das nicht mit dem normalen Kochen vergleichen»: Für einen Monat lang setzt der «Löwen» Messen auf vegane Küche – und braucht viel mehr Pfannen Küchenchef Jonas Ingold und seine Kochbrigade trotzen dem wirtschaftlich schwachen Januar mit einer Challenge: Findet das Angebot einer veganen Küche auf dem Land Akzeptanz? Urs Byland Jetzt kommentieren 20.01.2023, 12.00 Uhr

«Veganuary» im «Löwen» in Messen: Anna Maria Kunz, Inhaber Sebastian Graber und Küchenchef Jonas Ingold. Hanspeter Bärtschi

Im Januar ist im «Löwen» die vegane Küche angesagt. Das Restaurant im ländlichen Messen beteiligt sich an der eher in den Städten gelebten Initiative «Veganuary»: im Januar auf tierische Lebensmittel zu verzichten. «Dass wir das machen, widerspiegelt ein wenig die Kultur, die wir hier im jungen ‹Löwen›-Team mit den Lernenden leben», sagt Küchenchef Jonas Ingold. «Es ist wie eine Challenge. Andere Restaurants machen eine Asia-Woche oder Mexican-Days. Wir probieren es mit einem veganen Fünfgänger.»

Der Rotschopf mit dem gepflegten Schnauzer interessiert sich sehr für die vegane Küche und versucht sich auch zu Hause immer wieder darin. Gut beraten wird er von seiner Frau Catalina, die Ernährungsberaterin ist. «Sie hat geholfen bei der Zusammenstellung der Nahrungsmaterialien des Fünfgängers, damit alle Komponenten für eine gesunde Ernährung berücksichtigt sind.»

Ingold legt grossen Wert darauf, dass der Mineralien- und Vitamingehalt mit dem veganen Menu abgedeckt wird. «Ich will ein vollwertiges, gesundes Menu anbieten.»

Als es dann so weit war, er mit viel Überredungskunst alle, von der Chefin bis zum Kochlehrling, überzeugt hatte, im sonst umsatzschwachen Monat Januar etwas Neues zu probieren, kam auch Jonas Ingold ins Schwitzen, wie er zugibt. «Wie werden die Gäste reagieren?»

Meerrettich, Sauerampfer, Süsskartoffeln etc.

Vegan kochen bringt gleich mehrere Herausforderungen mit sich. Dies erfuhr Jonas Ingold, als er «Veganuary» umzusetzen begann. «Man kann das nicht mit dem normalen Kochen vergleichen. Momentan ist es so, wie wenn wir mit einer Küche zwei Restaurants betreiben. Wir kochen beispielsweise gerne mit Bratbutter. Das funktioniert vegan nicht.»

«Um alles anzuziehen und zu kochen, braucht es deshalb zwei Fettstoffe», erzählt er aus der Praxis. Alles muss vegan und gleichzeitig in herkömmlicher Art und Weise hergestellt werden. «Das ist schon ein grosser Aufwand.»

Neben der normalen Küche mit Mittagskarte und à la carte sowie dem Tasting-Menu, das mit Degustationsmenu umschrieben werden kann, wird aktuell der vegane Fünfgänger angeboten. Mitten im Winter die Materialien für die vegane Küche zu finden, frisch und regional, war eine andere Herausforderung, die sich ihm stellte.

Er wollte nicht mit Tofu oder Fleischersatzprodukten kochen, auch nicht mit Soja. Geht man die Zutaten des Fünfgängers durch, hat er die Aufgabe gelöst: Meerrettich, Apfel, Baumnüsse, Sauerampfer, Lauch, Süsskartoffeln, Kürbis, Federkohl, Wirz, Topinambur sind aufgeführt.

Küchenchef Jonas Ingold. Hanspeter Bärtschi Jegenstorfer Randen Vielfalt. Hanspeter Bärtschi Hasselback Kartoffel. Hanspeter Bärtschi Kürbis Ravioli. Hanspeter Bärtschi Demeter Berglinsen. Hanspeter Bärtschi Sanddorn Pavlova. Hanspeter Bärtschi

«Jegenstorfer Randen Vielfalt» mit «Berner Rosen-Hanf Kombucha»

Dazu kommen auch komplizierte Süssspeisen, Amuse-Bouches, Snacks für Apéros und Frandises, alles vegan hergestellt. Die Namen der einzelnen Gänge, von der «Jegenstorfer Randen Vielfalt» über die «Demeter Berglinsen» zum «Sanddorn Pavlova», zeugen von einer kreativen Küche. Dazu passt die alkoholfreie Weinbegleitung, die die Inhaberin Manuela Graber mit den Lernenden zusammengestellt hat. Das reicht von Berner Rosen-Hanf Kombucha bis zum Sanddorn-Tröpfel.

Neben dem Fünfgänger werden im «Löwen» aber nach wie vor die Fleischliebhaber verwöhnt. Bisher im Angebot standen bereits vegetarische Gerichte, die nun im Januar mit dem veganen Menu ersetzt werden. «Vegetarisch kochen ist einfacher als vegan kochen. Ich kann beispielsweise das Gemüse für Fleischgerichte und das vegetarische Gericht verwenden.»

Aber der Lauch, nennt er ein Beispiel, werde jeweils mit Rahm abgeschmeckt, was nicht vegan entspricht. Also braucht es mehr Pfannen. «Ich habe den Aufwand unterschätzt.»

Rückmeldungen von vielen Seiten

Die Resonanz auf den «Veganuary» auf dem Land ist erstaunlich. «Am letzten Samstagabend hatten wir volles Haus. 40 Prozent entschieden sich für den Fünfgänger, der auch als Viergänger genossen werden kann», erzählt der Küchenchef. Darunter auch Gäste, die sonst nicht vegan essen. «Wir geben die Möglichkeit, vegan essen auf hohem Niveau zu versuchen, den Horizont zu erweitern.»

Aufgefallen ist die Initiative auch «Gault-Millau», die den «Veganuary» im «Löwen» und den Küchenchef mit seiner Kochbrigade würdigte. «Es ist für uns alle, auch im Team, etwas Neues und Spannendes, das Abwechslung in die Küche bringt.» Am meisten gefreut habe er sich über die Gäste, die sonst nicht in den «Löwen» kommen, aber wegen «Veganuary» gekommen sind.

«Vegane Speisen erhält man sonst hier in der Region nicht viele in den Gaststätten. Mal gibt’s einen Salat oder, wenn man Glück hat, einen Gemüseteller. So konnten wir bisher vielen Menschen eine Freude machen.»

Aber beim «Veganuary» soll es vorläufig bleiben. «Das Vegetarische zelebrieren wir mit unserer Küche. Der Aufwand für vegane Menus ist aber sehr gross.» Vielleicht werde im kommenden Jahr der «Veganuary» wiederholt. «Das könnte ich mir vorstellen.»

Was der Küchenchef von einem veganen Fondue hält Jonas Ingold nennt drei mögliche Gründe, weshalb Menschen sich vegan ernähren. Das sind die Menschen, die keine tierischen Produkte essen wollen, es gibt die anderen Menschen, die aus Gründen der Nachhaltigkeit auf tierische Produkte verzichten – «es ist sicher nachhaltiger, weniger Fleisch zu essen» – und drittens die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vegan essen. «Es gibt viele Krankheiten, die mit Ernährung verbessert werden können.» Hier zeigt er auch Verständnis für vegane Produkte wie Bratwurst oder Fondue. «Wer vegan essen muss, möchte vielleicht auch wieder einmal den Geschmack einer Bratwurst erleben dürfen.» (uby)

