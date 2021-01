Messen «Wir wollen motiviert bleiben»: Restaurant zum Löwen bleibt innovativ und verkauft Valentinstagsboxen Silvesterboxen und nun Valentinstagsboxen: Das Restaurant zum Löwen in Messen bleibt in Zeiten von Corona innovativ. Am Freitag war die Besitzerin Manuela Graber mit drei Lernenden am Hauptbahnhof anzutreffen, um Werbung für ihr Angebot zu machen. Laura Hofmann 29.01.2021, 19.31 Uhr

«Hast du schon einen Plan für diesen Valentinstag?» Mit dieser Frage will das Restaurant zum Löwen in Messen am Hauptbahnhof in Solothurn auf sich aufmerksam machen. Für den kommenden Valentinstag bietet das Restaurant sogenannte Valentinstagsboxen an. Tischdekoration, Anti-Pasti Apero, Wein alles in einer Box. «Es ist eine All-in-One Box», wie Manuela Graber, Besitzerin des Restaurants, gegenüber dieser Zeitung erwähnt.