Messen Nach 26 Jahren übergeben Marianne und Ruedi Meister ihren Laden in Messen an Sonia und Marcel Frey Drei Wochen haben die Meisters und die Freys gemeinsam im Laden in Messen gearbeitet. «Es passt», meinen sie alle – und so ziehen sich die Meisters nun vorzeitig aus dem Berufsleben zurück. Rahel Meier Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Marianne und Ruedi Meister haben ihren Laden an ihre Nachfolger Sonia und Marcel Frey übergeben. Hanspeter Bärtschi

Als «Glücksfall» bezeichnen Marianne und Ruedi Meister die Übergabe ihres Ladens an Marcel und Sonia Frey. Vor rund sieben Jahren hätten sie sich zum ersten Mal gefragt, wie es weitergehen soll. Damals war bereits klar, dass die Familiengeschichte ein Ende nehmen wird, da keines der Kinder den Laden weiterführen wollte.

«Wir wollten aber unbedingt, dass der Laden im Dorf erhalten bleibt.»

1996 haben Ruedi und Marianne Meister den Laden in Messen kurz entschlossen übernommen. Damals hatten sie bereits drei Kinder, ein Haus in Brügglen und eigentlich war ein anderer Weg geplant. Marianne Meister ist ursprünglich Handarbeitslehrerin, hat aber, wenn es nötig war, immer im Laden der Eltern mitgeholfen. Ruedi Meister ist studierter Agronom und arbeitete damals im Wallierhof. Dazu meint er:

«Ich wollte mich schon immer selbstständig machen und deshalb haben wir diese Chance gepackt, als wir sie bekamen.»

26 Jahre lang sind sie dabei geblieben, haben den Laden im Zentrum der Gemeinde Messen stetig vergrössert, umgebaut und immer wieder investiert. Auch das Sortiment wurde immer wieder erweitert und angepasst. Heute ist der Laden 290 Quadratmeter gross und das Sortiment umfasst rund 2500 Artikel. Meisters haben den Wechsel nie bereut, wie sie heute sagen.

«Anfangs verstanden viele diesen Schritt nicht und fanden, dass die Arbeit im Laden ein sozialer Abstieg sei.»

Für Ruedi Meister ist das Unsinn. Den Laden zu übernehmen, dazu auch gleich auch noch die Bankfiliale, war für ihn eine Herausforderung. Als selbstständiger Unternehmer zu arbeiten, machte ihm Freunde und Marianne Meister liebte die Arbeit im Modegeschäft. Sie führte Modeschauen durch, bot Farb- und Stilberatungen an.

Viel arbeiten und immer innovativ bleiben

Den Laden in Messen zu führend, bedeutete aber auch, mehr als die üblichen 42 Stunden pro Woche zu arbeiten. Sich immer wieder neu zu erfinden, innovativ zu denken. So haben die Meisters beispielsweise, nachdem die «Chäsi» in Messen geschlossen wurde, selbst eine Käsetheke gekauft und begonnen, ein reichhaltiges Käsesortiment aufzubauen.

«In der Zwischenzeit bieten wir im Winter 50 Sorten Raclette an.»

Zuletzt waren fünf Personen angestellt. Immer wieder wurden auch Lehrlinge ausgebildet. Der Einsatz habe sich aber auch gelohnt. Mit dem Umsatz lasse sich heute gut leben, sagen die beiden. Und Marianne Meister ergänzt:

«Wir haben heute viele Stammkunden und diese kommen auch aus dem weiter entfernten Bernbiet zu uns.»

Das Sortiment sei aber auch auf die Familien im Dorf zugeschnitten. Partner von Denner zu sein, bedeute zudem, dass neben den Denner-Produkten regionale Produkte verkauft werden dürfen. So sind bei Meisters Eier, Beeren, Kartoffeln und anderes mehr aus dem Dorf und der Region zu haben.

Die beiden Männer haben einiges gemeinsam

Dass Sonia und Marcel Frey den Laden übernehmen, liegt daran, dass die beiden Männer beim gemeinsamen Turnen in der Männerriege ins Gespräch kamen. Marcel Frey kündigte dort mal sein Interesse an, den Laden allenfalls später einmal zu übernehmen. Die beiden haben übrigens noch mehr gemeinsam. Beide sind ausgebildete Agronomen und auch Marcel Frey gibt seine jetzige Stelle auf, weil es ihn lockt, nochmals etwas Neues anzufangen und selbstständig arbeiten zu können. Frey lacht:

«Auch mich haben einige Leute gefragt, ob ich wirklich genau wisse, was ich hier tue.»

Sonia Frey dachte im ersten Moment ebenfalls, ihr Mann scherze, als er ihr vorschlug, dass sie den Laden gemeinsam übernehmen könnten. Als sie dann realisierte, dass es tatsächlich möglich sein könnte, liess sie sich überzeugen. Sonia Frey arbeitet schon seit vielen Jahren im Detailhandel und weiss, was Sache ist.

Viele Läden sind geschlossen worden

Auch in Messen sind in den letzten Jahren viele Einkaufsmöglichkeiten geschlossen worden. Die Metzgerei ist zu, die Drogerie wurde schon vor längerer Zeit aufgegeben und auch die Poststelle ist weg. Marcel Frey hofft, dass die Kundschaft aus dem Dorf und der Region dem Laden treu bleibt:

«Ich selbst habe so lange wie möglich immer so viel wie möglich im Dorf eingekauft und es ist mir wichtig, weiterhin Produkte aus der Region anbieten zu können.»

Das Kernteam, das schon länger im Laden arbeitet, wird von Sonia und Marcel Frey übernommen. Das sei wichtig, denn noch wüssten sie nicht alles bis ins letzte Detail.

Einfach mal etwas anderes machen

In den nächsten zwei, drei Monaten sind Marianne und Ruedi Meister zudem nahe. Noch wohnen sie im Nachbarhaus. Das wird sich aber schon bald ändern. Sie bauen ihr Haus in Brügglen um und werden irgendwann im Sommer wegziehen. Damit könnten sie Distanz schaffen. Für sich, aber auch für ihre Nachfolger im Laden.

Eigentlich sind Ruedi (63) und Marianne (59) Meister noch nicht im Pensionsalter. Aber sich jetzt aus dem Laden zurückziehen, sei richtig. Ihre Nachfolger hätten so noch rund 15 Jahre, in denen sie den Laden führen können, bevor sie ihrerseits dann pensioniert würden.

Zuerst bauen die Meisters jetzt um und dann möchten die beiden sich Hobbys widmen, die in den letzten Jahren zu kurz kamen. Und was danach kommt: Das verraten sie nicht oder wissen es möglicherweise tatsächlich selbst noch nicht ganz genau. Untätig bleiben werden sie kaum, obwohl beide in der Zwischenzeit auch alle ihre politischen Ämter und das Engagement für den Gewerbeverein aufgegeben haben.

Marianne und Ruedi Meister verabschieden sich am Samstag offiziell. Sie stellen ein kleines Festzelt auf und grillieren Bratwürste, die sie den Kundinnen und Kunden nach dem Einkauf offerieren. Im Laden gibt es zudem als Willkommensgeschenk 10 Prozent auf (fast) das gesamte Sortiment.

Am 31. März 2022 endete eine 139-jährige Familiengeschichte, die über vier Generationen andauerte

Marianne Meister-Burkhard liegt der Handel im Blut. 1883 kam ihr Urgrossvater als Filialleiter nach Messen, übernahm mit gerade 20 Jahren 1884 den damaligen Laden, der nur 15 Quadratmeter gross war. 1887 kaufte er dann das Gebäude, das bis heute in Familienbesitz ist.

Ein Bild aus dem Jahr 1907. Archiv Familie Meister-Burkhard

1910 wurde die erste Handtelefonzentrale im hinteren Teil des Hauses eingebaut. Das Geschäft war an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Verkauft wurde alles Mögliche: Vor allem «Tuch», also Stoff, aber auch Lebensmittel, Futtermittel, Sämereien, Stroh, Schafwolle, Tonwaren, Saatkartoffeln und auch mit Pferden wurde gehandelt.

Tuch spielte lange eine wichtige Rolle

1938 wurde das Geschäft erstmals ausgebaut, auf 45 Quadratmeter vergrössert und bekam Schaufenster. Den grössten Teil des Umsatzes machte die Familie immer noch mit Tuch. Nur rund ein Drittel des Sortimentes waren sogenannte Kolonialwaren. Gemüse wurde keines verkauft: Das zog man zu dieser Zeit noch selbst zu Hause.

1945 eröffnete Max Burkhard die Einnehmerei der Spar- und Leihkasse Lüterswil im damaligen Ladenbüro. 1946 übernahm Marianne Meisters Vater Fritz Burkhard die Bankfiliale und unterstütze seine Mutter im Laden. Diesen übernahm er dann 1956. Zu dieser Zeit wurde ein bisher als Stube genützter Raum zur Textilabteilung mit Ankleidekabinen. 1978 wurde der Laden in den Scheuenteil des Hauses verlegt, wo er auch heute noch ist. Der Bankschalter verblieb im Laden.

1978 wurde der Laden in den Scheunenteil des Hauses verlegt, wo er sich heute noch befindet. Rahel Meier

Mit Ross und Wagen unterwegs

Bis 1979 pflegte die Familie Burkhard zudem auch den Handel als Reisende. Marianne Meisters Urgrossvater, Grossvater und Vater fuhren zuerst noch mit Ross und Wagen und ihren Waren im ganzen Bucheggberg herum und kamen so auch bis zu den Bauern ins Emmental.

Schon fast historisch: ein Bild von einer Modeschau im Geschäft über dem Laden. Andrea Hunziker

1996 übernahmen dann Marianne und Ruedi Meister den Laden, erneut wurde umgebaut und im ersten Stock fand ein Modegeschäft Platz, das später mit einem Wäschestübli ergänzt wurde. Von 1993 bis 2003 war die Bäckerei Moser ebenfalls im Laden eingemietet. 2003, nachdem die Käserei im Dorf geschlossen wurde, bauten die Meisters das Käsegeschäft im Offenverkauf auf. Dieses ist bis heute ein wichtiges Standbein und ein Imageträger.

Stück um Stück aufgegeben

Mehrmals wechselte das Einkaufssystem des Ladens: Ursprünglich ein «Mon Amigo» wurde der Laden später zu «Primo», ab 2005 war es ein «Denner-Satellit» und seit 2018 «Denner-Partner».

Ein Bild aus dem Jahr 2005: Wechsel von «Primo» zu «Denner-Satellit». Oliver Menge

2012 wurde das Modegeschäft geschlossen. Dafür wurde der Laden 2015 umfassend saniert, das Mobiliar, die Kühl- und Tiefkühlgeräte wurden erneuert. 2021 wurde die Filiale der Spar- und Leihkasse geschlossen. Als Letztes haben die Meisters nun auch den Laden übergeben. (rm/mgt)

