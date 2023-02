Rücktritt von Gemeindepräsident Bernhard Jöhr in Messen

Messen Messen braucht auf Anfang 2024 eine neue Spitze für die Gemeinde: Bernhard Jöhr tritt zurück Unerwartet kommt der Rücktritt nicht. Bernhard Jöhr hatte schon zu Beginn der Legislatur angekündigt, diese nicht zu Ende zu führen. Seine Nachfolge wird voraussichtlich am 22. Oktober gewählt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Bernhard Jöhr, hier im Bild mit der Ukrainerin Yuliia Davydenko, die in der Gemeinde Messen lebt und eine kurze Ansprache zum 1. August hielt. Hanspeter Bärtschi

Bernhard Jöhr hat in der letzten Gemeinderatssitzung offiziell seinen Rücktritt als Gemeindepräsident in Messen per Ende Jahr bekannt gegeben. Angekündigt hatte er diesen schon vorher: «Ich habe schon beim Legislaturstart gesagt, dass ich nicht die ganzen vier Jahre fertig machen werde. Ich werde immerhin 78 Jahre alt dieses Jahr.»

In der Sitzung wurde besprochen, wie es weitergehen soll. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger soll am 22. Oktober gewählt werden. So bleibt genügend Zeit für die Übergabe und die Einarbeitung der nachfolgenden Person. Denn 2025 stehen Neuwahlen an, und es könnte durchaus einige Wechsel im Gemeinderat Messen geben, da mehrere der heutigen Mitglieder schon einige Jahre im Rat sitzen.

Zudem kann Bernhard Jöhr damit auch das Jubiläumsjahr der Gemeinde bis zum Ende begleiten. Jöhr wird Ende Jahr auch das Präsidium des Stiftungsrates des Alterssitzes Buechibärg abgeben. Auch dieses Mandat hat er nur auf Zeit übernommen. Führ ihn rückt Christine Davatz aus Messen nach.

Die Verwaltung ist 2023 stark gefordert

Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Bernhard Jöhr – aber auch als Dauertraktandum – hat sich der Gemeinderat über die Jahresschwerpunkte unterhalten. Neben dem 800-Jahr-Jubiläum der Gemeinde, das im Mai zwei Tage lang gefeiert wird, hofft Jöhr, dass die Revision der Ortsplanung ein Stück weitergeführt werden kann.

Gefordert ist auch das Personal der Verwaltung mit der Umstellung der Informatik im Gemeindehaus. Dazu kommt die Umstellung der Heizung der Gemeindeliegenschaften auf Fernwärme. Pendent ist zudem auch das Thema Wasserversorgung. Dort wartet Messen aber – wie andere Gemeinden und Wasserversorger auch – auf den Bund und dessen weiteren Ankündigungen.

Stossrichtung in der Alterspflege wird begrüsst

Der Gemeinderat hat sich an seiner letzten Sitzung zur Alters- und Langzeitpflege geäussert. Der Kanton hat ein Leitbild in die Vernehmlassung gegeben. Der Gemeinderat unterstützt die Stossrichtung der Planung. «Im Bucheggberg sind wir in Sachen Pflegeplätze recht gut bedient», so Jöhr. Der Gemeinderat sieht aber Handlungsbedarf beim Personal – vor allem auch demjenigen, das in der Spitex arbeitet und die Heime entlasten soll. Da brauche es bessere Rahmenbedingungen, damit der Beruf attraktiver werde.

Handlungsbedarf sieht der Gemeinderat zudem im Bereich betreutes Wohnen. Hier müsse der Kanton flexibler werden, wenn es um die Planung für die Gemeinden geht. Eine solche Institution sollte beispielsweise in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Platz finden können. Heute sei es aus raumplanerischer Sicht schwierig, ein solches Projekt zu planen.

