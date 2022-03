Urs Koenig, Konzerte in der Pfarrschüür Messen

Messen Konzerte in der Pfarrschüür Messen: «Mozart macht einfach glücklich» – und sowieso habe Musik eine heilende Wirkung Monica und Urs Koenig organisieren seit vielen Jahren Konzerte in der Pfarrschüür Messen. Die Pandemie hinterlässt auch hier ihre Spuren, so ist ein Sponsor abgesprungen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Urs Koenig tritt an den Konzerten auch selbst immer wieder auf. zvg

Auch an den Pfarrschüür-Konzerten ist die Pandemie nicht spurlos vorbei gegangen: «Wir mussten ein Konzert in die jetzt beginnende Saison verschieben», sagt Urs Koenig, der künstlerische Leiter der Konzert-Reihe. Das zweite Konzert wurde dann mit einer Zuhörerbegrenzung auf 30 Personen und mit Maskenpflicht durchgeführt, und das habe zum Glück gut geklappt.

Vom Finanziellen her seien die Konzert nach wie vor eine Gratwanderung. Man habe schon Sponsoren; doch sei eine Bank abgesprungen, die ihr Konzept geändert hatte. Natürlich versuche man immer wieder, neue Sponsoren zu gewinnen, doch das sei zurzeit nicht so einfach; auch hier habe Corona einiges erschwert für das Kunst- und Kulturschaffen.

«Wir müssen das Defizit als Private tragen, und man weiss einfach nie, wie es rauskommt; das ist schon eine Belastung und schafft Unsicherheit.»

Die Idee der Konzerte in der Pfarrschüür Messen sei es ja, auch auf dem Land hochstehende Klassik anzubieten. «Wir wollen auch die Leute abseits der grossen oder mittelgrossen Zentren erreichen.» Musik, und insbesondere klassische Musik, sei eigentlich eine Seelenretterin. «Musik ist wie ein Anker für viele Menschen», so Urs Koenig.

«Ich glaube, keine andere Art von Musik dringt so stark in die Seele hinein wie die klassische.»

Musik habe auch eine heilende Wirkung, insbesondere diejenige von Wolfgang Amadeus Mozart. Dessen Musik mache einfach glücklich, auch wenn Mozarts Leben eigentlich alles andere als glücklich gewesen sei. Sie habe etwas Reinigendes.

Publikum kommt auch aus dem Aargau

Organisatorisch bleibt alles beim Alten, das funktioniere gut. Das Publikum komme auch von weiter her, aus dem Aargau oder Bern etwa. Was er sich wünsche, dass mehr Leute aus dem Dorf selber kämen. Die Preise seien ja sehr erschwinglich, vor allem im Abonnement.

«Unserem künstlerischen Konzept bleiben wir treu, wir haben immer Bläser, Streicher, Gesang und Cello dabei.»

Lesungen hätten sie ebenfalls mit schönem Erfolg schon früher gemacht, etwa mit Ingeborg Stein oder Paul Spahn. Er freue sich sehr auf die Lesung mit Silvia Jost, die ja auch sehr bekannt sei: «Es ist etwas Besonderes.»

Start mit Sarastro Quartett

Das erste Konzert dieses Jahres wird gegeben vom Sarastro Quartett: Das sind Ralph Orendain und Roman Conrad an den Violinen, Marie-Louise Hermann an der Viola und Lehel Donàth am Cello. Gespielt wird: Joseph Haydn, Streichquartett D-Dur op. 20, Nr.4; dann von Felix Mendelssohn-Bartholdy das Streichquartett D-Dur op.44 Nr.1. Gegründet wurde das Quartett 1993. Das Konzert findet am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr, statt.

Adelina Oprean spielt gemeinsam mit Urs Koenig. zvg

Das zweite Konzert der Saison findet am Sonntag, 12. Juni, um 17 Uhr statt. Adelina Oprean an der Violine und Urs Koenig am Klavier spielen Sonaten von Wolfgang Amadeus Mozart. Adelina Oprean studierte an der Musikhochschule Bukarest. Seit 1997 ist sie festes Mitglied des ARIA-Quartetts Basel. Urs Koenig studierte an der Hochschule der Künste Bern. Er ist Lehrer an der Kantonsschule Solothurn.

Silvia Jost und Urs König auf den Spuren von Franz Schubert. Zvg

«Auf den Spuren von Franz Schubert»: So lautet der Titel des dritten Anlasses am 13. November um 17 Uhr. Es ist eine Lesung von Silvia Jost mit Urs Koenig am Klavier. Jost ist freischaffende Schauspielerin. Sie hat zahlreiche Engagements an Theatern und eigene Produktionen.

Abo drei Konzerte: Fr. 50.–, Gönner-Abo: ab Fr. 75.–, Einzeleintritt: Fr. 22.–, Jugendliche: Fr. 12.– Künstlerische Leitung Urs Koenig, Solothurn, Vorverkauf/Abonnemente: 079 418 16 13 monicakoenig@bluewin.ch.

