Messen Investieren in Trauben: Aus der Kuhweide wird ein zweiter Rebhang Rebbauer Samuel Graber investiert in Trauben und in sein Bistro mitten in Messen. Dafür bestockt er einen zweiten Südhang, welcher früher eine Kuhweide war. Urs Byland 17.06.2021, 05.00 Uhr

Samuel Graber pflanzt mit seinem Vater Andreas Graber zusammen einen neuen Rebberg an. Hanspeter Bärtschi

Südöstlich von Messen hat der Messibach im Laufe der Jahrtausende ein kleines Tal in der Landschaft geformt. Hier besitzt die Familie Graber im Hag-Acker Land, das in zwei Wellen nach Süden ausgerichtet ist. «Das gibt’s sonst fast nirgends in Messen, diese Südhänge», erzählt Samuel Graber, Mitglied der Familie Graber, die im Dorf seit Generationen im «Löwen» wirtet.



Samuel Graber hat sich zum Rebbauer ausgebildet und will wagemutig diesen Erwerbszweig in Messen ausbauen. Am Bielersee besitzt er etwas Rebland, und im Hag-Acker hat er bereits einen stotzigen Südhang bestockt. Rund 1700 Reben (Pinot noir und Gamaret) haben dort Platz gefunden.



Aus der Kuhweide wird ein Rebhang



Nun bestockt der 35-jährige Samuel Graber nur 100 Meter Luftlinie vom ersten Rebberg entfernt, den er 2015 mit Reben bepflanzte, einen zweiten Südhang.

«Als wir den ersten Rebhang bestockten, wurde dieser im Rebbaukataster eingetragen. Damals haben sie auch diesen zweiten Hang, früher eine Kuhweide, im Kataster aufgenommen.»

Hier pflanzt er rund 2000 Reben pflanzen. Amerikanisches Holz, das gegen die Reblaus resistent ist, aufgepfropft mit Europäischen Edelreben. «Wir müssen das amerikanische Holz verwenden, das ist eine Vorschrift des Bundes.» In drei Jahren werden die Pinot Noir- und Gamaret-Reben sowie neu die Chardonay-Reben erste Trauben abwerfen.



Samuel Graber erzählt von seiner Leidenschaft für die Weintrauben. Urs Byland

Die Arbeit ist im steilen Gelände schwierig. Da kann nicht ein Traktor die 30 Aren Land pflügen. Mit der Seilwinde musste die Erde mit dem Einscharpflug Furche um Furche umgepflügt werden. «Das war hart und dauerte etwa drei Tage.» Jetzt steht sein Vater Andreas Graber im Hang und setzt Rebstöcke. «Er, meine Mutter Annemarie, meine Partnerin Madoussou Cherif und ich bilden die Betriebsgruppe.» Mit dem Spaten wird ein Spalt in der Erde geöffnet, in dem die Rebe wurzeln soll. Und wenn Probleme auftauchen, müssen diese auch in Handarbeit gelöst werden. Etwa das Wasser, das sich nach den grossen Regenfällen im Hang sammelte. «Da haben wir kurzerhand einen Graben für eine Drainage in den Hang graben müssen», erklärt der 72-jährige Andreas Graber. Die Arbeit macht er gerne: «Hier ist eine andere Welt, ein kleines Paradies»



Der 2020er Wein kann bereits degustiert werden



Samuel Graber hat im Dorf, im Gebäude mit seinem Weinkeller, auch ein kleines Lokal eingerichtet, in dem er in der Winterzeit Treberwürste anbieten wollte. Der Lockdown hat ihm hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, umso mehr, als er wegen des Lokals bereits seine Arbeitsstelle gekündigt hatte.



«Das war eine happige Zeit», erzählt er. Jetzt habe er das Konzept geändert. «Wir öffnen jetzt unser Bistro am Freitag- sowie Samstagabend und bieten dort unsere Gerichte an, ganz einfach maximal zwei Hauptgänge, gekocht in Kupferpfannen auf dem Militärkochherd, und dazu werden wir natürlich unsere Weine anbieten.» Im April gabs bereits jedes Wochenende Degustationen des 2020er Jahrgangs. «Das wurde erfreulich gut besucht.»