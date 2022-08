Messen: Angebot für Mittagstisch soll bleiben

Messen Im Notfall will Messen bereit sein mit einem eigenen Mittagstischangebot Die Gemeinde unternimmt notwendige Schritte zur nahtlosen Fortführung der Bucheggberger Pilotprojekte. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 26.08.2022, 14.57 Uhr

Mittagstisch in Messen. Hanspeter Bärtschi

Wie kann es mit dem Mittagtisch in Messen weitergehen, wenn eine regionale Lösung nicht gesichert ist? Im Gemeinderat orientierte Isabelle Magnenat, Gründerin des Pilotprojekts «Mittagstisch» für Schulkinder in Messen, dass ihr aus dem Schulverband Bucheggberg mitgeteilt wurde, das jetzt bestehende Angebot in Messen, Lüterkofen und Schnottwil werde noch bis in den Sommer 2024 weiterbestehen.

«Wir müssen unbedingt frühzeitig bereit sein, eine nahtlose Weiterführung dieser wichtigen Betreuung zu ermöglichen,» stiess sie im Gemeinderat auf breite Zustimmung.

Entstanden ist diese unsichere Situation durch die Ablehnung in der Gemeindeversammlung Biezwil, die schulergänzende Kinderbetreuung als dauerhafte Aufgabe in den Statuten des Schulverbandes zu verankern. Noch offen ist dazu die Stimmungslage in einigen weiteren Gemeinden des Bezirks.

Gemeindepräsident Bernhard Jöhr skizzierte die Schaffung einer schulverbandsunabhängigen Trägerschaft als privater Verein, der das Angebot weiterführen soll. Laut Jöhr könnte auch ein Leitgemeindemodell infrage kommen. In Messen kann man sich dabei auf die mehrjährige Erfahrung in der Organisation des bestehenden und gut besuchten Mittagstisches abstützen. Allein jeweils Dienstag besuchen 53 Heranwachsende die Einrichtung.

Ein eigenes Angebot definieren, aber auch flexibel auf Änderungen in den Gemeinden reagieren

Eingesetzt hat der Gemeinderat eine nicht ständige Kommission mit den Mitgliedern Gemeinderätin Sandra Nussbaumer, Isabelle Magnenat, der jetzigen Mittagstisch-Betriebsleiterin Stephanie Hulliger, Esther Tellenbach und einer weiteren Persönlichkeit, die noch angefragt wird.

Diese fünfköpfige Arbeitsgruppe wird bis Anfang 2023 alle Vorbereitungen für ein von den Gemeinden unabhängiges, aber regional übergreifendes Angebot mit Einbindung vieler Betroffener entwickeln und im Gemeinderat Messen sowie im Schulverband Anfangs 2023 als Standortbestimmung vorstellen.

Zu den Abklärungen zählen der Kernauftrag, das Konzept, die Definition der Mitgliedschaft, eine nachhaltige Projektfinanzierung und die Anforderungen der kantonalen Betriebsbewilligung. Sofern es Änderungen in den Bucheggberger Schulstandorten gibt, könnte dies in den Planungen flexibel mitberücksichtigt werden. «Wir werden andere private, in der Schuljugendbetreuung tätige Organisationen im Kanton Solothurn besuchen, um Ergebnisse ihrer Arbeit kennen zu lernen.»

Und: «Es wäre natürlich wunderbar, wenn Biezwil, dank Wiedererwägungsgesuch, und auch die demnächst noch abstimmenden Gemeinden die schulergänzende Betreuung statutarisch im Aufgabenkatalog des Schulverbandes als wichtig anerkennen würden», hofft Isabelle Magnenat. Schon bald ist eine Sitzung der Arbeitsgruppe vorgesehen.

