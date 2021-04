Messen Ein Tag vor dem vierzigsten Geschäftsjubiläum ist Schluss Hedi und Urs Zürcher schliessen ihre Metzgerei in Messen. Eine Nachfolge gibt es nicht. Zudem wäre eine teurer und umfassende Renovation notwendig. Gundi Klemm 08.04.2021, 05.00 Uhr

Die Metzgerei Zürcher hört auf. Heidi und Urs Zürcher hinter der Ladentheke. Hanspeter Bärtschi

Man muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass Messen bald kein Metzgerei-Fachgeschäft mehr hat. Kein Catering mehr von Hedi und Urs Zürcher, die locker Grossanlässe wie etwa Turnfeste, das Lüterswiler Oldtimer-Treffen, Hochzeiten und vieles mehr im Auftrag von Privatleuten und Vereinen kulinarisch versorgten. Das bedeutete häufig Dienst am Wochenende. «Aber wir haben’s gern gemacht», betont Hedi Zürcher. Denn vom Catering verabschieden mussten sich Zürchers coronabedingt schon vor einem Jahr.



Vielen Kunden aus dem Dorf und der Umgebung werden die im Geschäft selbsthergestellten Spezialitäten wie etwa die Buurewurscht oder die Buechibärger Hamme und die trendgerecht für eilige Zeitgenossen zubereiteten Fertiggerichte fehlen. In den letzten Jahren ihrer Geschäftstätigkeit stellte das Ehepaar einen weiteren Trend fest: Rund 80 Prozent der Berufstätigen arbeiten ausserhalb von Messen und kaufen irgendwo auf der Hin- und Rückreise in Läden mit einem Gesamtangebot an Lebensmitteln ein. Auch die Tatsache, dass im Dorfkern keine Drogerie und kein Blumenladen mehr angesiedelt sind, verringerte die Chance für Einkäufe im Zentrum. «Neben vielem mehr zeigt sich so ein Wandel in der Gesellschaft», hält die Geschäftsfrau sachlich fest.



Keine Weitergabe in der Familie



Die drei Kinder des Ehepaars haben längst ihre eigenen Lebens- und Berufswege eingeschlagen. Der älteste Sohn bildete sich nach der Metzgerlehre zum Produktentwickler und Prüfexperten für das Metzgerhandwerk weiter.

«In unserem Betrieb wäre jetzt ein aufwendiger Umbau nötig, der die erweiterten Bedingungen des Lebensmittelrechts erfüllt»,

sieht das Unternehmerpaar die umsatzmässig zunehmend eingeschränkte Lage realistisch. «Wir schliessen am 30. April. Am 1. Mai hätten wir unser 40-jähriges Geschäftsjubiläum feiern können.» Bis zum Schluss geht der Betrieb mit vollem Service während der verbleibenden Wochen weiter. Nur mittwochs ist bei Zürchers Ruhetag. «Nach der Betriebsschliessung werden wir mehr Zeit für uns haben, unser Haus ‹in Schuss› bringen, die Wohnung im Dachstock ausbauen und unser Leben frei planen können», blickt Hedi Zürcher voraus. Ihr Ehemann Urs könne sich dann endlich auch intensiver seiner Leidenschaft, dem Hornussen, widmen.



«Wir hatten viele erfreuliche Erlebnisse»



Die Metzgerei Zürcher als Messener Traditionsbetrieb wurde 1955 von Vater Jakob Zürcher gegründet. Urs und Hedi übernahmen das Geschäft im Jahr 1982. Bis dahin hatte Urs Zürcher nach der Lehre im elterlichen Betrieb Anstellungen in auswärtigen Betrieben. Und nach der Weiterbildung zum Fachlehrer arbeitete er an der Gewerbeschule Solothurn. Vor 10 Jahren hörte er mit der Selbstschlachtung im vom Vater errichteten Schlachthaus in Messen auf. Urs Zürcher nutzte daraufhin die Möglichkeiten, die ihm der Metzgereibetrieb Scholl in Selzach bot.



Kontinuierlich baute das Ehepaar Zürcher der Nachfrage entsprechend das Angebot an Wurst- und Fleischwaren aus und erlebte viel Zuspruch von der Kundschaft. «Wir hatten viele erfreuliche Erlebnisse im Geschäft und bei unseren Einsätzen in den verschiedensten Umfeldern», erinnert sich das Paar. Ihnen zur Seite stand die im Betrieb ausgebildete, teilzeitlich tätige Mitarbeiterin Susanne Moser – vor allem für den Bereich Partyservice. «Man konnte immer auf sie zählen», sagen Zürchers dankbar.