Messen: Die Gemeinde wurde Opfer einer Cyberattacke

Hackerangriff Cyberattacke: Messens Verwaltung wurde beinahe lahmgelegt Die bernische Firma, die die Daten der Gemeinde aufbewahrt, gibt Entwarnung in Sachen intakter Datenbestand. Aber ein Datenabfluss kann noch nicht definitiv ausgeschlossen werden. Derweil wartet Messens Verwaltung darauf, ihre Dienstleistungen wieder anbieten zu können. Urs Byland 24.11.2022, 19.55 Uhr

Hacker hatten Einblick in die Daten der Gemeindeverwaltung von Messen. sz

Am vergangenen Wochenende wurde das Rechenzentrum, in welchem die Daten der Gemeinde Messen gehostet werden, Opfer einer Cyberattacke. Die bernische Firma, welche das Rechenzentrum betreibt und von Messen beauftragt ist, hat aus Sicherheitsgründen sämtliche Dienste heruntergefahren.

Der Datenbestand sei intakt und konnte wiederhergestellt werden. Es könne aber nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ein Datenabfluss stattgefunden hat, teilt die Gemeinde Messen mit. Dies unterliegt nun der genauen Prüfung durch unter anderem die IT Forensik des Kantons Bern. In der Zwischenzeit wurde Strafanzeige eingereicht.

«Wir haben keinen Zugriff»

Laut Gemeindepräsident Bernhard Jöhr wurde die Gemeindeverwaltung am Montag von der Firma über die Cyberattacke informiert.

«Seither ist die Verwaltung blockiert. Wir haben keinen Zugriff.»

Aufgrund dieses Umstands ist die Verwaltung von Messen momentan nur telefonisch (031 768 40 40) erreichbar. Mails erreichen die Verwaltung zurzeit über folgende Adresse: gemeindemessen@gmx.ch. Da die Verwaltung nicht auf das System zugreifen kann, kann diese aktuell auch keine Dienstleistungen anbieten. Wie lange der Unterbruch anhält, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Laut Pannenticker der Firma konnte in der Nacht auf Mittwoch das neue System auf neuer Hardware aufgebaut werden. So habe die Firma nun eine saubere, neue Basis, und im Verlauf von Mittwoch seien die ersten Server wieder hochgefahren worden.

Die Hoffnung sei gross, dass die ersten Kundensysteme ab Donnerstag wieder genutzt werden können. Laut Pannenticker konnte bei der anhaltenden Analyse des Angriffes bisher kein Datenabfluss festgestellt werden, und es seien auf den Seiten der Angreifer noch keine Daten veröffentlicht worden.

«Als Gemeinde kann man in solch einem Fall nichts machen»

Bernhard Jöhr hofft darauf, am Freitag wieder Zugriff auf die Daten zu erhalten. «Das habe ich noch nie erlebt. Das ist etwas Neues», so Jöhr. «Cyberangriffe sind zunehmend ein Problem.» Mit den gestohlenen Daten, haben die Hacker möglicherweise Kenntnis über Personalien, Steuerverhältnisse etc. erhalten. «Diese Informationen unterliegen dem Datenschutz.» Messen habe sich erst vor kurzem in der Firma zur Frage der Datensicherheit erkundigt.

«Es wurde uns versichert, dass alles gemacht werde, was heute möglich ist. Als Gemeinde kann man in solch einem Fall nichts machen.»

Die Gemeindeverwaltung von Messen baut schon längere Zeit auf eine externe Lösung bei der Aufbewahrung ihrer Daten. «Das ist schon vor meiner Zeit als Gemeindepräsident beschlossen worden», erklärt Jöhr. Möglicherweise sollte die Firma ihre Internetseite überarbeiten. Denn dort wirbt sie folgendermassen: «Verabschiede dich von der Verantwortung einer eigenen Serverinfrastruktur und profitiere von den Vorteilen einer sicheren und innovativen Cloud-Lösung.»

Die Gemeinde Messen teilt mit, dass wer eine Identitätskarte benötigt, sich direkt ans Ausweiszentrum, Solothurn (032 627 63 70) wenden soll. Einzig das Reservieren der Tageskarten sei noch möglich. Die Gemeinde hält die Bevölkerung über die Website auf dem Laufenden.

