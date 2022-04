Messen: 13 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen

Solidarität 13 ukrainische Geflüchtete wohnen jetzt in Messen Der Gemeinderat informierte sich über die Unterbringung und die administrative Abläufe im Zusammenhang mit den Aufgenommen. Gundi Klemm 07.04.2022, 14.51 Uhr

Flüchtlinge beziehen eine Wohnung in Balm bei Messen. José R. Martinez

«Wir wissen, was zu machen ist, etwas mehr Ruhe ist eingekehrt, und die Betreuung ist inzwischen händelbar», informierte Gemeinderätin Sandra Nussbaumer, zuständig fürs Flüchtlingswesen. Seit drei Wochen leben 13 Personen aus der Ukraine in der Gemeinde, sechs in einer kommunalen Unterkunft im Ortsteil Balm und sieben privat bei zwei Gastgeberfamilien.

Eine finanzielle Spende hatte den Start aller untergekommenen ukrainischen Flüchtlinge erleichtert. «Auch weiterhin soll niemand mit leeren Händen dastehen und für sich keine Lebensmittel mehr kaufen können», sagte Gemeindepräsident Bernhard Jöhr mit Blick auf die in Kanton, Bund und in der Solidarität der Bevölkerung angelaufenen Unterstützungszahlungen.

Gegenwärtig sind in der Sozialregion Biberist-Bucheggberg-Lohn (BBL) 70 öffentliche Unterbringungsplätze für Menschen aus der Ukraine vorhanden. Zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte könnten in den beiden grösseren Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Denn niemand kann sagen, wie viele Schutzsuchende noch kommen werden.

Bereits sind Integrationsgespräche aufgenommen worden

Alle hier Registrierten haben den Schutzstatus S, besuchen ab dem 25. April Deutschkurse, können eine Arbeit aufnehmen und sind nach dem bevorstehenden Besuch im Bundesasylzentrum in Bern krankenversichert und jetzt bereits berechtigt, den öffentlichen Verkehr bis Mai kostenlos zu benutzen. Die Kinder besuchen bereits die Schule.

Wichtige Hilfestellungen vermittelt auch Gemeindeschreiberin Michèle Graf-Bürki, die als örtliche Verantwortliche das Projekt «start.integration» in Messen zum Leben erweckt hat. Mit einer Fülle von Unterlagen, teils sogar schon in ukrainischer Sprache, führt sie mit den geflüchteten Personen die vorgesehenen Integrationsgespräche. Hilfreich für die Übersetzung ist, dass ein ukrainischer Gast gut Deutsch spricht.

«Vertrauensbildende Massnahmen» in der Sozialregion

Ein guter Auftakt «als vertrauensbildende Massnahme» sei gelungen, war man sich im Rat einig. Denn in der Sozialregion BBL hatte zu etlichen Themen in den letzten Jahren «so manches gegärt», wie Sandra Nussbaumer es als Gemeindedelegierte formulierte.

Ineinem Workshop Ende März rückten die Gemeindepräsidien der BBL-Region, die Mitglieder der Sozialkommission und die Leitung des Sozialdienstes den erkannten Problemen zu Leibe. Diskutiert wurden Stellung und Kompetenzen der Sozialkommission, die Kommunikation mit den angeschlossenen Gemeinden, Mitbestimmung und Rechtsform, die Struktur und der Budgetprozess. Die Themenkreise werden weiter bearbeitet und sollen zu einer Optimierung der Abläufe beitragen.

Schulergänzende Kinderbetreuung ist gefragt

Der Gemeinderat beschäftigte sich mit den aktuellen Fragestellungen für die Delegiertenversammlung im Schulverband Bucheggberg am 25. April. Unbestritten ist die vorgesehene Statutenänderung nebst Reglement.

Die Modellrechnungen für die in Lüterkofen, Schnottwil und Messen eingerichteten Standorte der schulergänzenden Kinderbetreuung und Mittagstische zeigen, dass die geschätzten Kosten wegen erwarteter höherer Beteiligung und den für die Module nötigen Betreuungspersonen um rund 150'000 Franken auf etwa 306'000 Franken ansteigen werden. Nicht eingerechnet sind dabei bauliche Anpassungen.

Im Fall zu grosser Nachfrage müsste eine Kontingentierung greifen, unterstrich Jöhr. Erfreulich zu hören sei, dass die Jahresrechnung des Schulverbandes positiv ausfällt und beispielsweise Messen mit einer Rückerstattung von 81'720 Franken für 2021 rechnen kann.

Wertschätzung für Delegierte und Kommissionsmitglieder

Adrian Schluep empfahl als Ressortleiter Finanzen eine Gesamtüberprüfung der Dienst- und Gehaltsordnung auf die neue Legislatur hin, um das Entschädigungswesen anzupassen. Doch ab sofort haben Delegierte und Kommissionsmitglieder, die an kurzen Instruktionssitzungen im Gemeinderat teilnehmen, Anrecht auf eine Vergütung für 1 Stunde im Betrag von 30 Franken. «Wir wollen damit Wertschätzung ausdrücken», so Schluep.

Der Rat genehmigte zudem einen Nachtragskredit in Höhe von 20'000 Franken für die Sanierung von Flurwegen im Gesamtaufwand von 190'000 Franken und 1000 Franken für die Bewirtung am Tag der Offenen Tür im Werkhof am 21. Mai. Das Werkhofgebäude und die neuen Fahrzeuge sollen vorgestellt werden.