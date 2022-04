Die Messe Eigenheim fand zum ersten Mal seit Corna statt

Messe im Attisholz Areal Nach coronabedingter Zwangspause fand die Messe Eigenheim an einem neuen Ort statt Die Messe Eigenheim.Solothurn fand zum ersten Mal im Attisholz Areal statt. Die Organisatoren erklären, wie sie dieses Jahr gelaufen ist und wie die neue Örtlichkeit beim Publikum ankommt. Susanna Hofer 04.04.2022, 05.00 Uhr

Eröffnung der Eigenheim 2022. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

«Sehr erfreulich», so äussert sich Messeveranstalter Jürg Moor zur Frage nach dem Verlauf der «Eigenheim. Solothurn». Die Messe fand dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Attisholz Areal statt, in der denkmalgeschützten Kiesofenhalle, nach dreijähriger coronabedingter Pause.

«Wir hatten gutes Messewetter, das Wochenende vorher wäre weniger gut gewesen, da das Wetter viel wärmer und sonniger war.» Es sei trocken gewesen, teils mit Schnee und zum Glück eben ohne Regen. Die Besucherzahl lag bei rund 8000 und sei damit ziemlich konstant im Vergleich zu den vorherigen Messen.

Messeveranstalter Jürg Moor bei Eröffnung der Eigenheim 2022 im Attisholz. José R. Martinez

Die Fachmesse rund ums Bauen, Sanieren und Wohnen war mit rund 100 Ausstellern etwas weniger gross als zuvor, «aber in Zukunft möchten wir auf rund 120 Aussteller aufstocken», so Moor. Doch man wolle nicht zu gross werden, «Qualität vor Quantität.» Man habe leider einigen Ausstellern absagen müssen.

Im Attisholz fand die Eigenheim. Solothurn Messe statt. José R. Martinez

Es sei ein guter Mix an Ausstellern geworden, und man sei vom Vermieter des Areals, der Halter AG, sehr gut unterstützt worden. Die Zufahrt und damit der Aufbau am neuen Standort sei einfacher gewesen, ausserdem sei die Situation kompakter und damit übersichtlicher. Optimierbar sei noch die Koordination des Aufbaus, sodass sich weniger Wartezeiten ergeben. Aber die Vorbereitungszeit sei halt coronabedingt sehr kurz gewesen.

«Alles, was cash-out erforderte, wie etwa die Werbung, konnten wir nur sehr kurzfristig machen.»

Auch die erweiterten Öffnungszeiten am Wochenende, heuer waren die Türen bereits ab 11 Uhr statt 14 Uhr offen – bewährten sich. «Die Leute kommen gerne schon am Morgen.»

Für die Messe wurden die Blumen gepflanzt. José R. Martinez

Im Eingangsbereich erfreuten sich viele Besucherinnen und Besucher an den Tulpen, Hyazinthen, Osterglocken und vielen anderen Pflanzen, die Jardin Suisse dort gepflanzt hatte. Dieser neue Blickfang sei ebenfalls ein schöner Erfolg gewesen, sagt Moor. Und er kommt bei den Besuchern an, wie den positiven Kommentaren zu entnehmen ist.

Auch wenn man sich bei den Ausstellern selber umhörte, der Tenor war positiv. Joel Back, der vor dem Eingang zur Kiesofenhalle zum Aufwärmen an die «Feuerzunge» (eine Feuerstelle mit Rauchfangzylinder) der Firma Sorglos aus Roggwil bittet, meint: «Es gibt viele interessierte Besucher, und wir nehmen uns auch gerne Zeit für jeden Einzelnen.»

Die Fass-Sauna ist ebenfalls ein beliebter Anziehungspunkt in der Kälte, der auch den Kindern Freude bereitet. «Richtiges Saunawetter auf jeden Fall heute», meinte die Mutter dazu.

Die Fasssaune stiess auf Interesse. José R. Martinez

In der Halle war Hanspeter Hadorn am Stand der Attisholz Areal, wo die Weiterentwicklung des Areals visualisiert wird, ebenfalls zufrieden. «Wir haben auch viele Besucher aus Riedholz selber, auch solche, die hier gearbeitet haben in der Cellulose Attisholz.»

Als 2008 an die 440 Arbeitsplätze verloren gingen, sei viel Groll dagewesen. «Aber jetzt ist der Groll verschwunden, man glaubt an die Zukunft.» Auch Harri Kunz, der im Auftrag der Firma Halter das Areal vermarktet, sagte voller Optimismus: «Schon 2025 werden die ersten Leute hier wohnen können.»

