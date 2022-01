«Meine Traumbeiz!» Pächterwechsel im «Pintli» Feldbrunnen-St.Niklaus – jetzt übernimmt «Willi» das Zepter Wechsel im Restaurant Pintli in Feldbrunnen-St.Niklaus: Sylvia Aebi und Stephan Zumbach bleiben Besitzer, und Michael Wilhelm pachtet seine «Traumbeiz». Ein Arbeitsunfall beschleunigte den Schritt. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 28.01.2022, 12.00 Uhr

Unter dem Titel: «Alles gleich, aber trotzdem anders» wird für das Restaurant Pintli in St. Niklaus auf den sozialen Medien verkündet, dass es zu einem Wechsel in der Leitung gekommen ist. Am 20. Januar hat Michael Wilhelm, besser bekannt als «Willi», das Zepter übernommen. Sylvia Aebi und Stephan Zumbach sind zwar noch Besitzer des «Pintli», aber im Restaurant hat per sofort Wilhelm das Sagen.

Das Pintli bekommt einen neuen Pächter: «Willi» Michael Wilhelm. Corinne Glanzmann

Der ehemalige Zofinger kennt die Solothurner Gastronomie-Szene schon seit vielen Jahren. Lange war er in der Genossenschaft Kreuz aktiv. 2007 absolvierte er dann die Hotelfachschule. Im Rahmen der Ausbildung machte er im «Pintli» ein Praktikum. Damals erlebte dieses gerade einen regelrechten Boom, hatte das «Pintli» doch 2006 den Swiss-Gastro-Award gewonnen.

«Ja, wir hatten damals den Mut, beim Wettbewerb mitzumachen – und plötzlich wollte jeder zu uns kommen», blicken Aebi und Zumbach zurück. Das «Pintli» machte 2014 auch noch bei «Mini Beiz, dini Beiz» mit und hatte einen Auftritt in der Zeitschrift «Landliebe». Diese Präsenz hat dem kleinen Restaurant zu Renommee verholfen. Und zwar nachhaltig, wie Aebi, Zumbach und Wilhelm bestätigen.

Besitzer Sylvia Aebi und Stephan Zumbach und rechts der neue Pächter Michael Wilhelm. Corinne Glanzmann

Arbeitsunfall beschleunigte den Wechsel

Willi Wilhelm arbeitete dann viele Jahre sowohl im Kreuz als auch im «Pintli». Der Anteil im «Pintli» nahm aber stetig zu - und seit 2017 ist er nun fix dort tätig. Sein Aufgabenbereich wurde immer grösser. Irgendwann gestand er den Besitzern:

«Das hier wäre meine Traumbeiz!»

Der Grundstein für eine Zukunft in ebendieser Traumbeiz war damit für ihn gelegt. Immer häufiger sprach man davon, dass Wilhelm das Beizli übernehmen soll.

Im vergangenen Herbst geschah dann ein Unfall, der die Übergabe beschleunigte. Sylvia Aebi verletzte sich bei einem Arbeitsunfall so stark an der rechten Hand, dass diese so gut wie nicht mehr einsatzfähig war. Die Chefin musste eingestehen: «Nur mit einer Hand – und dann erst noch der ungeübten – konnte ich viele Arbeiten nicht mehr so erledigen, wie ich es gerne hätte.»

Die Weichen für die Übergabe des Betriebs mussten darum schneller gestellt werden, als geplant. Die Mitarbeitenden wurden sofort über den Wechsel informiert: «Auch wenn wir es untereinander gut haben: Ich wollte allen die Gelegenheit geben, frühzeitig zu kündigen, falls die internen Änderungen zu einem Arbeitsplatzwechsel führen sollten», erzählt Wilhelm.

Statt Dekoration mit Antiquitäten neu Bilder

Für ihn folgte eine hektische Zeit: «Unsere Winterpause war nicht wirklich eine Pause, sondern wir setzten alles daran, am 20. Januar unter der neuen Leitung starten zu können.» Das Inventar musste gezählt werden. Mit Däumchen hoch oder runter wurde entschieden, welche Dekoelemente bleiben und welche verschwinden sollen. Hunderte von Blechdosen und anderen Accessoires hatten sich angesammelt.

Restaurant Pintli St. Niklaus. Oliver Menge

Sylvia Aebi mag Antiquitäten. Als Londonerin verfolgte sie den britischen Stil. Nur noch rund ein Viertel von ihren Dekoobjekten bleibt im Restaurant. Ergänzt werden diese von einer Zeichnung vom kürzlich verstorbenen «Illustrator» Jürg Parli - und an den Wänden hängen Bildern von Wilhelms Vater.

Besitzer haben noch viele Pläne

Sylvia Aebi und Stephan Zumbach übergeben das «Pintli» gerne an den Nachfolger: «Ja, wir haben ein gutes Gefühl.» Die Beiden lehnen sich jetzt aber nicht zurück, sondern verfolgen schon neue Projekte. Eines davon ist aus der Menge an Sammelstücken entstanden: «Wir planen noch dieses Jahr ganz in der Nähe, einen Antiquitätenverkauf zu starten. Einerseits online, andererseits wird es einen Showroom geben. Zudem möchten wir andere Gastronomiebetriebe beraten – und auch Eventplanung reizt uns.» Zumbach steht bei Bedarf zudem weiterhin ab und zu in der Pintli-Küche: «Ich kenne den Betrieb – und da Willi das Angebot vorläufig nicht gross ändern wird, kann ich im Notfall einspringen.»

Der 40-jährige Wilhelm will aktuell an möglichst viel Bestehendem festhalten:

«Hier stimmt alles: Das ehrliche, zufriedenstellende Essensangebot, das traditionelle Lokal, der Standort, die Leute um mich herum. Klar habe ich einige Ideen, aber jetzt muss zuerst alles wieder in ruhige Bahnen kommen.»

