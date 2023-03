Regionalverkehr Bern-Solothurn, Umbau Bahnhof Lohn-Lüterkofen

Mehr Passagiere, längere Züge Ausbau für 55 Millionen Franken: Der Bahnhof Lohn-Lüterkofen soll zur Visitenkarte der Gemeinde werden – das ist konkret geplant Der Bahnhof Lohn-Lüterkofen soll bis 2028 ausgebaut werden. Dies ist nötig, weil der Regionalverkehr Bern–Solothurn stetig mehr Passagiere befördert und deshalb die Züge verlängert werden müssen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 15.03.2023, 15.30 Uhr

So könnte sich der Bahnhof nach dem Ausbau präsentieren. Visualisierung: RBS

An einem Informationsanlass wurde die Bevölkerung der Gemeinde Lohn-Ammannsegg über das Projekt für den Ausbau des Bahnhofes Lohn-Lüterkofen informiert. Vor Ort war auch die Solothurner Baudirektorin Sandra Kolly, die die Wichtigkeit des Umsteigeknotens Lohn-Lüterkofen für den öffentlichen Verkehr im Bucheggberg und im Wasseramt betonte. Die wachsende Bedeutung der Bahnlinie widerspiegle sich auch in der positiven Entwicklung der Gemeinde Lohn-Ammannsegg. Kolly sagte:

«Mit dem neuen Bahnhofareal erhält Lohn-Ammannsegg die Visitenkarte, die es verdient.»

Auf der Bahnlinie zwischen Solothurn und Bern steigt das Fahrgastaufkommen kontinuierlich. Gemäss aktuellen Prognosen dürften bis 2030 weitere 30 Prozent dazukommen. Mehr Züge kann der Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) nicht fahren lassen. Um die Kapazität zu erhöhen, werden die Züge künftig von heute 120 auf neu 180 Meter verlängert.

Dies bedingt eine Verlängerung der Perrons und weitere Anpassungen in den Bahnhöfen. Gleichzeitig soll der Bahnhof komplett behindertengerecht umgebaut werden. Letztlich sind diverse Massnahmen angedacht, damit der Bahnhof noch attraktiver für Pendler wird.

Sieht der RBS-Bahnhof bald so aus? Visualisierung: RBS

Die heutigen Perrons werden verlängert und durchgehend behindertengerecht. Es wird ein neues Aussenperron erstellt, das über eine Unterführung zu erreichen ist, sodass die Gleise nicht mehr gequert werden müssen. Der Busbereich wird in den Süden verschoben, die Bushaltestellen werden neu angeordnet und das Umsteigen vom Bus auf die Bahn wird hindernisfrei.

Die heutige Parkplatzanlage wird angepasst, zusätzlich gibt es mehr Parkplätze. Auch für die Velos werden neue Parkplätze geschaffen. Zudem wird der Bahnübergang an der Bibernbachstrasse saniert. Die Verkehrsführung rund um den Bahnhof wird optimiert und die Umgebung insgesamt besser ausgeleuchtet.

Das Bauprojekt ist in zwei Teilprojekte aufgeteilt. Im «Teilprojekt RBS» geht es um die bahntechnischen Anlagen und den neuen Busbahnhof. Im «Teilprojekt Agglomerationsprojekt» sind die Umgebungsarbeiten enthalten.

Im roten Perimeter sind die bahntechnischen Anlagen markiert. Alles, was türkis eingefärbt ist, betrifft die Gemeinde Lohn-Ammannsegg. Der gelb eingefärbte Parkplatz liegt auf dem Gemeindegebiet von Bätterkinden. Bild: RBS

Die Hauptarbeiten liegen beim RBS. Der Kanton Solothurn und die Gemeinde Lohn-Ammannsegg sind die beiden weiteren Partner. Involviert ist auch die Gemeinde Bätterkinden, weil ein grosser Teil der Parkplätze rund um den Bahnhof auf Gemeindegebiet Bätterkinden liegt.

Für das Gesamtprojekt sind Kosten von gerundet 55 Millionen Franken budgetiert. Davon übernimmt der Bund den Grossteil der Kosten; es sind an die 90 Prozent. Auf Kanton und Gemeinde entfallen rund 10 Prozent der Kosten. Der Anteil der Gemeinde beträgt 3,4 Millionen Franken (Bruttokredit von 4 Millionen Franken), während der Kanton 2,5 Millionen Franken beisteuert.

Ein grosser Teil des Geldes fliesst in die Sanierung und Umgestaltung der Strasse und in die Sanierung der Werkleitungen; Arbeiten, die sowieso anstehen. Auch die Umgestaltung der Veloparkplätze und der Bau von einigen weiteren neuen Parkplätzen ist Sache der Gemeinde. Mit dem Ausbau des Bahnhofes kann das Bahnhofareal weiterentwickelt werden. Ein Anliegen, das schon vor zehn Jahren ins räumliche Leitbild der Gemeinde aufgenommen wurde.

Das historische Bahnhofgebäude bleibt erhalten. Bild: zvg

Das historische Bahnhofgebäude aus dem Jahr 1916 wird erhalten und bleibt auch in Zukunft Erkennungszeichen des neuen Bahnhofes.

Wenn die Bahnschranken geschlossen sind, kann es durchaus zu Stau kommen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Gemeinde Lohn-Ammannsegg würde gerne eine Unterführung für den Langsamverkehr bauen. Noch ist aber unklar, ob dies möglich ist und welche Kosten ein solches Projekt nach sich ziehen würde. Informationen darüber sollen an der Gemeindeversammlung im Juni folgen.

Am 30. Juni 2023 wird an der Gemeindeversammlung in Lohn-Ammannsegg über den Bruttokredit, der dem Anteil der Gemeinde an den Arbeiten entspricht, entschieden. Danach wird das Bewilligungsverfahren für das Gesamtprojekt gestartet. Der Baubeginn ist für 2025 vorgesehen, die Eröffnung des neuen Bahnhofes im Jahr 2028.

