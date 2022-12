Mehr Mitsprache Umgestaltung im Zentrum: Bellachs Gemeindeversammlung fordert Mitwirkung Der Bellacher Souverän genehmigte alle Vorlagen, auch ein Budget mit einem Minus. Er will aber bei der Umgestaltung der Kreuzung Dorfstrasse/Schulhausstrasse mitreden. Urs Byland Jetzt kommentieren 08.12.2022, 17.43 Uhr

Die Neugestaltung der Dorfstrasse bei der Einmündung der Schulhausstrasse wurde an der Gemeindeversammlung diskutiert. Urs Byland

In Bellachs Zentrum soll der Bereich der Kreuzung Dorfstrasse/Schulhausstrasse umgestaltet werden. Das hat an der Gemeindeversammlung zu Diskussionen geführt. Im Budget ist ein Planungskredit in der Höhe von 65'000 Franken vorgesehen, der von den 78 anwesenden Stimmberechtigten letztlich auch nicht angezweifelt wurde.

Heikle Punkte, die angesprochen wurden, sind die Elterntaxis oder dass neu der Bus auf dem Schulhausplatz halten soll. Die Anwesenden verlangten eine Mitwirkung der Bevölkerung, bevor gebaut werden soll.

Zwei weitere grosse Investitionen passierten einstimmig oder mit grossem Mehr. So wurde der Kredit für die Umsetzung einer Gemeinschaftspraxis im Gemeindehaus ebenso genehmigt wie der Umbau und die Erweiterung des Turbensaals. Da dieser aber im Finanzvermögen angesiedelt ist, taucht das Projekt nicht in der Investitionsrechnung auf, sondern wird direkt über die Bilanz verrechnet.

Das neue Gemeindefahrzeug kostet 320'000 Franken

Im Budget 2023, das mit einem Minus von gut 350'000 Franken schliesst, wurde neben der Umgestaltung auf der Dorfstrasse insbesondere noch die Anschaffung eines neuen Werkhoffahrzeuges diskutiert. Der alte Fendt mit Jahrgang 1997 hat ausgedient.

Das neue Fahrzeug wird 320'000 Franken kosten. «Wir konnten den Anwesenden plausibel erklären, weshalb das Fahrzeug so teuer ist», erklärt Gemeinde- und Finanzverwalter Dieter Schneider. Er erwähnt die speziellen Anbauten für einen Kran, den Schneepflug, den Mulcher und weitere Spezialitäten des Fahrzeugs.

Die finanziellen Reserven sind noch hoch

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden vermag Bellach das Minus durch den angenommenen Gegenvorschlag zur Steuervorlage «Jetz si mir draa» schlucken. Im Budget hat Schneider die vom Kanton erhaltenen Zahlen eingerechnet und bei den natürlichen Personen die Steuereinnahmen um eine Million Franken zurückgesetzt. Bei den juristischen Personen rechnet er gar mit einem Minus von über 1,3 Millionen Franken, dies auch aufgrund von Nachfragen in den Firmen, die nicht so positiv ausgefallen seien.

Das Eigenkapital beträgt 7,9 Millionen Franken und reicht noch eine Weile. Aber der Finanzplan sehe eher düster aus, so Schneider. In den nächsten Jahren drohen Aufwandüberschüsse zwischen 400'000 und 950'000 Franken. Zudem sollte Bellach in Schulraum investieren.

