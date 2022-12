Die 46-jährige Marlise Tüscher ist in Biezwil mit ihren drei Geschwistern aufgewachsen. Mit einer kurzen Ausnahme (Oberwil) lebte die Alleinstehende immer in Biezwil und heute im noch von ihrem Vater seinerzeit erworbenen Nachbarhaus. 1992 begann sie die Lehre auf der Gemeindeverwaltung in Büren. Es folgten Anstellungen in Schnottwil und Orpund, wo sie 2004 Gemeindeschreiberin wurde.

Zeitgleich bildete sie sich zum Coach und zur Supervisorin sowie Erwachsenenbildnerin aus. Aktuell ist sie Gemeindeverwalterin in Gerlafingen. Dies in einer unbefristeten Mandatslösung, was einem 50-Prozent-Pensum entspricht.

2015 gründete sie eine Einzelfirma, die sie vor kurzem in eine GmbH umwandelte, und spezialisierte sich auf Beratungen von Gemeinden und Troubleshooting in Gemeindeverwaltungen. Marlise Tüscher ist seit 2009 Gemeinderätin von Biezwil und wurde letztes Jahr in einer Kampfwahl zur Gemeindepräsidentin gewählt.