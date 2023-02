Luterbach/Riedholz Bogenschiessen auf virtuelle Ziele auf der Leinwand: Riedholzer Familie eröffnet das erste «Bogenkino» der Schweiz Durch ein erfolgreiches Crowdfunding eröffneten René Wysseier und seine Kinder das Bogenkino «Bowbox», in dem in Luterbach seit Februar auf interaktive Leinwände gezielt werden kann. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 28.02.2023, 11.55 Uhr

Bogensport mal anders: abgedunkelte - mit Neon-Lampen beleuchtete Räume, die Zielobjekte bewegen sich in verschiedensten Formen und Farben auf grossen interaktiven Leinwänden. Aufpoppende Maiskörner, Ballons, die beim Schuss darauf zerplatzen, oder explodierende Gegenstände – sind die Objekte getroffen, reagieren sie sofort.

Das digitale Bogenspiel gibt es bereits seit 2019: Mittlerweile bestehen sechzehn Bogenkinos in Deutschland und ein weiteres in Österreichs Hauptstadt Wien. Dank René Wysseier und seinen Kindern Emily, 14, und Lenny, 18, gibt es «Archery Time» unter dem Namen Bowbox seit dem 4. Februar auch in Luterbach.

René Wysseier und seine vierzehnjährige Tocher Emily. José R. Martinez

Die Idee, ein eigenes Bogenkino zu eröffnen, kam dem 42-Jährigen und seinen Kindern, als sie «Archery Time» einmal in Deutschland spielten. Seither sei die Familie aus Riedholz vom Bogenfieber erfasst, so Wysseier.

Also machten sie sich Ende vergangenen Jahres ein Projekt daraus, um ein eigenes Bogenkino (Bowbox) ins Leben zu rufen. Um das Bogenschiessen in virtueller Umgebung auch in der Schweiz zu ermöglichen, holten sie sich über «Wemakeit» finanzielle Verstärkung und eröffneten ein Crowdfunding mit dem Ziel, ein Kapital von 9000 Franken zu erreichen.

«Zur Finanzierung gehören einerseits ziemlich viel Elektronik, die eingerichtet werden muss, und viele verschiedene Bögen für Links- und Rechtshänder sowie kräftige, schmächtige, grosse und kleine Personen.» Und nicht zuletzt eine ansprechende Einrichtung, die zum Verweilen einlädt, betont der Gründer und Inhaber.

Schiessen auf animierte Ziele – im Bogenkino kann nach Schwierigkeitsstufe gespielt werden. José R. Martinez

«Zurückblickend haben wir unsere Idee extrem schnell umgesetzt. In den Sommerferien hatten wir Freunde aus Deutschland zu Besuch, die Vermieter einer Archery-Time-Arena in der Nähe von Dortmund sind. Wir kamen irgendwann darüber ins Gespräch, und so wurde schnell aus der Idee ernst.»

«Emily und Lenny waren auch sofort Feuer und Flamme.» Danach wurden die Aufgaben verteilt und ein geeigneter Raum gesucht. «Im Dezember haben wir das Crowdfunding gestartet, und am 4. Februar bereits die Eröffnung gefeiert», erzählt der Bowbox-Inhaber.

Insgesamt kamen 9507 Franken für die Umsetzung von Bowbox zusammen, worüber die Familie sich freut: «Mit dem Crowdfunding wollten wir knapp die Hälfte der notwendigen Investitionen decken. Den Rest haben wir aus eigenen Mitteln eingebracht. Dass es nun sogar ein bisschen mehr geworden ist, freut uns natürlich sehr», sagt Wysseier. Ziel sei es auch gewesen, dank dem Crowdfunding moderate Preise anbieten zu können. Er ergänzt:

«Als Familie, die gerne auch mal etwas unternimmt, wissen wir, dass solche Ausflüge gerne mal sehr teuer werden. Auch dank dem Überschuss haben wir das Ziel erreicht.»

René Wysseier in seinem selbst ermöglichten Bogenkino. José R. Martinez

Die Unterstützer könne man in drei gleich grosse Gruppen aufteilen, so Wysseier: «Natürlich das persönliche Umfeld, welches gerade am Anfang für einen guten Start der Kampagne gesorgt hat. Dann aber auch Firmen, die wirklich einen Mehrwert in unseren «Belohnungen» sahen – ob als Teamausflug oder auch zu Werbezwecken.» Und zu guter Letzt habe es sich auch unter den Bogenschützen rumgesprochen, sagt er.

Zur Eröffnung waren rund fünfzig Personen eingeladen, einige davon seien sogar unbekannt gewesen, erzählt der Familienvater. «Es war extrem schön, sich bei all den Unterstützern persönlich bedanken zu können, und natürlich durften auch alle das Bogenkino ausprobieren. Die leuchtenden Augen haben uns bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein.»

Das Freizeitangebot kommt gut an. Das Luterbacher Bogenkino besteht aus einer Leinwand und sei zu etwa 80 Prozent ausgebucht, berichtet der Inhaber. «Die Rückmeldungen waren bisher durchwegs sehr positiv», so Wysseier.

Für Bowbox übernimmt Tocher Emily alle grafischen Arbeiten und ist für die sozialen Medien zuständig. José R. Martinez

Für seine Kinder Emily und Lenny sei die Bowbox ein grosses Abenteuer. «Sie sind eine grosse Hilfe, auf die ich nicht verzichten möchte. Es war für uns alle eine ganz neue Erfahrung, von der losen Idee bis zur konkreten Umsetzung und der Eröffnung alle Phasen zu durchlaufen. Das war extrem spannend, und die beiden sind zu Recht auch ziemlich stolz darauf. Und ich auf sie. Emily hilft mir jede freie Minute in der Bowbox mit. Von der Einrichtung bis zur Betreuung der Kunden. Lenny ist für alles Grafische und die sozialen Medien zuständig. Wir sind da ein sehr gutes Team. Zudem haben wir eine überwältigende Hilfsbereitschaft aus unserem Umfeld.»

Die Zielwand des Bogenspiels «AcheryTime». José R. Martinez

Bogensport auch für Anfänger Das Original-«Archery Time»-Bogenkino bietet sportlichen Wettkampf für Gruppen bis zu zehn Personen ab neun Jahren. Dabei wird mit Pfeil und Bogen auf bewegliche Ziele auf einer interaktiven Leinwand geschossen. Das Spiel reagiert auf die Treffer der Bogenschützen und fordert sie immer wieder aufs Neue heraus. Dabei können die eigenen Bogenschiesskünste Level für Level gesteigert werden. Das interaktive Bogenkino spricht nicht nur geübte Bogenschützen an. Es gibt Spielwelten, die speziell für Teambildungsanlässe oder für Kindergeburtstage konzipiert sind.

Weitere Informationen Bowbox, Deitingenstrasse 7 in Luterbach

Webseite Bowbox.ch

