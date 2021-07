Luterbach/Deitingen/Flumenthal Der Golfplatz Wylihof will seine Anlagen an die Neuzeit anpassen Damit die 18-Loch-Anlage Wylihof aus dem Jahr 1985 saniert werden kann, wurde ein kantonaler Teilzonen- und Gestaltungsplan erarbeitet. Darin fliessen auch bereits Zukunftsprojekte ein. Rahel Meier 01.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

24 Hektaren des Golfplatzes müssen als ökologische Ausgleichsflächen ausgestaltet werden. Oliver Menge

Die Wylihof Golf AG hat einen Masterplan ausarbeiten lassen, der aufzeigt, wie sich die Anlage mittel- bis langfristig entwickeln soll. In Gesprächen mit dem Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn (ARP) zeigte sich dann, dass die Nutzungsplanung für den Golfplatz veraltet ist. Die heutig gültigen Nutzungspläne entsprechen nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen und sollten der heutige Situation angepasst werden.

Das ARP empfahl deshalb einen Erschliessungs- und Gestaltungsplan und zusätzlich einen Teilzonenplan zu erarbeiten. «Damit soll in Zukunft auch etwas Flexibilität bei der Umsetzung von Sanierungen entstehen», erklärt Geschäftsführer Roland Meyer auf Anfrage. Die neue Nutzungsplanung sei weniger detailliert.

«Bisher brauchten wir bei jeder kleinen Veränderung ein Baugesuch. Die neue Planung ist so konzipiert, dass später denkbare Sanierungen und Verbesserungen bereits eingeflossen sind.»

Anforderungen haben sich verändert

Auslöser der Planungsarbeiten ist der nördliche Teil der heutigen Golfanlage. Dieser ist in der Zwischenzeit rund 25 Jahre alt. Die Anforderungen an Golfanlagen haben sich seither, auch durch das verbesserte Material der Golfer, verändert. «Das Golfspiel ist tatsächlich anders geworden», so Meyer. Einige Elemente der Anlage stünden jetzt schlichtweg am falschen Ort. Man habe mittlerweile zudem eine andere Philosophie.

«Heutzutage will man die guten Golfspieler mit Hindernissen vermehrt fordern und fördern und den Platz für sie taktisch interessant gestalten. Gleichzeitig versuchen wir den Einsteigern mit einem weniger guten Handicap eine Runde zu bieten, die Freude macht und nicht in Frust endet.»

Um alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, habe man den Masterplan von einem spezialisierten Golf-Architekten erarbeiten lassen. Mit der Sanierung und der Neugestaltung der 18-Loch-Anlage sollen auch neue Wasserhindernisse und Biotope eingebaut werden, dazu kommt die Verschiebung von Abschlägen und Bunkern, neue Bunker, neue Bepflanzungen, eine Neugestaltung der Übungsanlage und eine Reihe von Hügeln für den Sichtschutz entlang der südlichen und westlichen Grenze.

Morgens um 6 Uhr , Abschlag Loch 3 mit Nebel über dem Wasserhindernis zur Fahne. Beat Herzig

Mit der Nutzungsplanung wird zudem vorgesorgt, dass sich der Golfplatz auch neben der Golfanlage weiterentwickeln kann. Man rechnet damit, dass das Hotel Parkforum Wylihof irgendwann Bedarf an neuen Räumlichkeiten hat und deshalb auch für die Parkierung mehr Möglichkeiten geschaffen werden müssten.

Wildschäden Tierische Probleme In der Vergangenheit ist es auf dem Golfplatz mehrfach zu Schäden durch Wild gekommen. Vor allem Wildschweine und Dachse graben sich gerne durch die ökologischen Ausgleichsflächen auf dem Golfplatz. In Absprache mit dem Amt für Wald Jagd und Fischerei dürfen nun Massnahmen ergriffen werden. In einem ersten Schritt soll es Abschüsse geben. In einem zweiten allenfalls temporäre Zäune. Probleme macht den Betreibern der Anlage auch der Biber. Er fällt die Bäume entlang des Rütibaches und staut das Wasser, das dann einen Teil der Anlage in der Gewässerschutzzone überflutet. (rm)

Auch bauliche Veränderungen in Planung

Bereits angedacht sind weitere diverse bauliche Veränderungen. Unter anderem soll die Werkhalle im Norden erweitert und mit einem zusätzlichen Werkstattgebäude ergänzt werden. «Dieses Projekt haben wir im Kopf, es wird aber nicht heute und morgen umgesetzt», meint Meyer.

Auch die heutige Flachdachscheune soll irgendwann ersetzt werden. Zukunftsmusik ist zudem der Bau einer neuen Brücke über den Ostarm des Dorfbaches, womit die direkte Verbindung vom Werkhof zur Golfanlage ermöglicht würde.

Anzahl Autofahrten wird gleich bleiben

Die Erschliessung des Golfplatzes führt für den motorisierten Individualverkehr weiterhin über die Jurastrasse in den Wylihof. Im Sommerhalbjahr fahren an einem Spitzentag bis zu 250 Autos in die Anlage. «Da sind alle Fahrten eingerechnet. Diejenigen der Golfer, aber auch der Restaurantbesucher oder der Hotelgäste.»

Vereinfachung Neu nur noch eine gültige Planung Der Golfclub Wylihof betreibt seit 1985 eine Golfanlage mit 18 Loch. 2016 wurde die Anlage erweitert und verfügt seither über 27 Loch. Auf dem Golfplatz finden nationale und internationale Turniere statt. Zusätzlich gibt es diverse Trainingsbereiche. Zudem gehören ein Clubhaus mit einem Konferenzraum und das Golfrestaurant zur Anlage. Der Golfplatz liegt in den Gemeinden Deitingen, Flumenthal und Luterbach und erstreckt sich über mehr als 40 Parzellen. Der Perimeter des neu ausgearbeiteten Gestaltungsplanes umfasst aber nur die Flächen, die von der Ausbaustudie und dem Masterplan betroffen sind. Damit sind alle Golfflächen und Gebäude, welche in direktem Zusammenhang mit dem Golfbetrieb liegen, innerhalb des Perimeters erfasst. Gleichzeitig ist der Wylihof als Ortsbild von regionaler Bedeutung eingetragen. Die Gebäudegruppe des ehemaligen Gutsbetriebs wird als schützenswertes Bau-Ensemble bezeichnet. Bei den geplanten Neubauten oder Erweiterungen sind keine erhaltens- oder schützenswerten Gebäude von Veränderungen betroffen. Im kantonalen Richtplan ist der Golfplatz als Sondernutzungsgebiet festgelegt und er ist zudem als Freizeit- und Sportanlage von überregionaler Bedeutung klassiert Bereits jetzt ist geregelt, dass die Golfflächen eine Gesamtfläche von maximal 56 Hektaren nicht überschreiten dürfen. Eingeschossige Bauten, wie beispielsweise Wetterunterstände sind erlaubt. Ebenso Terrainveränderungen bis zu maximal zwei Meter Höhe. Mindestens 24 Hektaren sind als ökologische Ausgleichsfläche zu gestalten. Diese Vorgaben werden auch mit der neuen Planung eingehalten. Die Golfanlage hat die Biodiversität in den vergangenen Jahren bereits um ein Zehnfaches gesteigert und zählt aktuell zum Naherholungsbiet von Luterbach. Die Nutzungsplanung des Wylihofs wird heutzutage mit vier gültigen kantonalen Planungen aus den Jahren 1993, 1999 und 2000 geregelt. Zusätzlich kommt der Waldfeststellungsplan aus dem Jahr 1999 dazu. (rm)

Bei schlechtem Wetter und im Winterhalbjahr seien es wesentlich weniger. «Die Golfanlage wird saniert, nicht erweitert. Wir rechnen deshalb in Zukunft nicht mit mehr Fahrten», meint Meyer. Die Maximalbelegung auf dem Parkplatz liege aktuell bei 120 Fahrzeugen. Mit der neuen Planung könnte die Zahl der Parkplätze auf 150 erhöht werden.

Die öffentliche Mitwirkung dauert bis Ende Juli. Fragerunde am 8. Juli von 18 bis 20 Uhr im Clubhaus des Golfclubs.