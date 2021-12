Pfarrkreis Luterbach-Deitingen ohne Pfarrer Rolf Weber

Luterbach/Deitingen Abschied in der reformierten Pfarrei Luterbach-Deitingen: «Pfarrer sein ist mehr als ein Beruf» Rolf Weber verlässt die reformierte Pfarrei Luterbach-Deitingen auf Ende Jahr. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pfarrer Rolf Weber diente 21 Jahre im Pfarrkreis Luterbach-Deitingen. Tom Ulrich

Nach 21 Jahren im Dienst des reformierten Pfarrkreises Luterbach-Deitingen kehrt Pfarrer Rolf Weber dem Wasseramt am 31. Dezember den Rücken zu. Es gebe drei Gründe für seinen Wegzug, erklärt er. Zum einen vertritt er die Theorie, dass in einer Pfarrei regelmässig nach einer gewissen Zeit Rückfälle in frühere Zustände stattfinden würden. Den zweiten Anstoss habe ihm die Aussage seines Lehrpfarrers gegeben, der im Alter von 56 Jahren die Stelle nicht mehr wechseln konnte. Lange neun Jahre hätte dieser sehnlichst auf die Pensionierung gewartet.

Für den dritten Grund, der wohl den stärksten Ausschlag gab, muss man etwas weiter ausholen. In Luterbach hat der 58-Jährige während seiner Amtszeit nur zwei Hochzeiten durchgeführt. Die Heiratswilligen wollten «schön heiraten». Dazu war ihnen die moderne Kirche zu wenig romantisch und es störte sie, dass sie schräg in die Kirche einlaufen mussten. So traute Weber in vielen anderen Kirchen, unter anderem in Seeberg. Dort verliebte er sich in die Kirche, dass er sich sagte: «Wenn hier eine Stelle frei wird, werde ich mich dafür bewerben.» Und die Stelle wurde frei.

Er zeigte stets, dass er einer der ihren war

In Gerlafingen aufgewachsen, dort und in Solothurn zur Schule gegangen, verschlug es Weber nach seinem Studium in evangelischer Theologie in Bern zunächst als Pfarrer in den Kanton Freiburg. 2001 zog es ihn an den Jurasüdfuss zurück. Er bezog mit Frau und Kindern und einer ganzen Menagerie das Pfarrhaus in Luterbach. Der Hühnerhof im Pfarrhausgarten war bald allseits bekannt.

Weber ist Pfarrer mit Leib und Seele. «Es war für mich immer mehr als ein Beruf», gesteht er ein. Er hat stets die Nähe der Leute gesucht und ihnen gezeigt, dass er einer von ihnen ist. Der Verein historisches Erbe durfte auf seine Unterstützung zählen, ebenso der Verein Spritzenhaus, wo er höchstpersönlich Hand bei der Renovation anlegte. Einige heute traditionellen Bräuche hat Weber ins Leben gerufen, wie die Silvesterfeier beim Labyrinth. Er hat auch verrückte Sachen ausgeheckt. So die Pizzaandacht, die nun regelmässig stattfindet. Der Hintergedanke dabei war der hohe Stellenwert, den Jesus in der Bibel gemeinsamem Essen zuschrieb, weil es Gemeinschaft fördere. Weber sieht das Herstellen einer Pizza als Gleichnis zum Leben. Der Teig stehe für das Leben, für die Zutaten darauf seien die Leute selber verantwortlich. «Wenn ihnen im Leben etwas nicht passt, sind sie selber schuld», legt Weber seine Überlegung dar.

Einmal vertauschte er für einen Gottesdienst den Standort des Altars mit den Stühlen der Kirchengänger, um diesen eine andere Sichtweise zu bieten. Ein aussergewöhnlicher Anlass war die Konfirmationsfeier in der ­Attisholzarena während des Lockdowns. «Es war ein riesiger Aufwand, aber es war genial», erinnert sich der Pfarrer freudestrahlend.

Seine Frau half mit

Was ihm die Arbeit leicht mache, sei der Rückhalt durch seine Frau Susan, lobt er. Mit der Durchführung der «Chinder-Wiehnachte» oder dem Erteilen des heilpädagogischen Religionsunterrichtes als Katechetin, beteiligte sie sich ebenfalls aktiv am Kirchengeschehen. Weber schätzt die gelebte Ökumene in der Kirchgemeinde Luterbach-Deitingen. So findet jährlich ein gemeinsamer Gottesdienst auf dem Dorfplatz statt und auch den 1. November feiern evangelische und katholische Kirche zusammen.

Leicht fällt dem passionierten Pfarrer der Abschied nicht. Er werde die Leute mit ihren ureigenen Geschichten vermissen, gibt er zu. Auch im Dorf würde man seinen Aufbruch bedauern, sei ihm zu Ohren gekommen. Doch er geht der Kirchgemeinde noch nicht ganz verloren. Die begonnenen Konfirmationskurse wird er zu Ende führen. Seine Nachfolge wird vorläufig ein pensionierter Pfarrer übernehmen, bis eine definitive Lösung gefunden ist. Spätestens am 1. August sollte es soweit sein, schätzt Weber.

Hinweis Auf Grund der Covid-Situation wird Rolf Weber morgen nur im kleinen Kreis verabschiedet. Eine grössere Verabschiedung ist im Frühling geplant.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen