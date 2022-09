Luterbach: Ortsplanungsrevision geht in Mitwirkung

Luterbach Vom etwas verschlafenen Bundesratsdorf zum Wachstumsmotor der Region Luterbachs Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner wächst, auch wenn dies bisher nicht wirklich forciert wurde. Mit der Ansiedlung diverser Unternehmen akzentuiert sich das Wachstum. Davon will die Gemeinde profitieren und hat darauf in der Ortsplanungsrevision Rücksicht genommen. Urs Byland Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wachstumsmotor Attisholz Süd - nicht nur für Luterbach, sondern für die ganze Region. Bruno Kissling

In Luterbach ist in den letzten Jahren viel verändert worden. Das eher beschauliche Dorf, Heimat von Bundesrat Willi Ritschard (1918-83), wurde mit der Ansiedlung von Biogen, dem Park rund um den neuen Aareplatz und weiteren Ansiedlungen wie dem Vigier Cleantechcenter, dem BKW Werkhof, dem DHL Logistikcenter im Areal Schoeller etc. in die Zukunft katapultiert.

Dabei läuft der Wachstumsmotor Attisholz Süd noch nicht auf Volltouren. Luterbach hat noch viel Platz für Ansiedlung von Gewerbe und Industrie. Insgesamt sind 14 Parzellen mit einer Fläche von total 11,7 Hektaren unbebaut. Gemäss Schätzung des Kantons könnten auf dieser Fläche rund 570 zusätzliche Beschäftigte angesiedelt werden. Dabei nicht eingerechnet sind möglichen neue oder zusätzliche Arbeitsplätze bei Dosenbach, Biogen oder Vigier.

Auch im Dorf, weiter südlich werden Hot-Spots wie der Bachacker, wo die Landi bauen will, oder das Zentrum von Luterbach in den kommenden Jahren einschneidende Umgestaltungen erfahren.

Gemeindepräsident Michael Ochsenbein. Patrick Lüthy

Die neue Ortsplanung von Luterbach nimmt Rücksicht auf die vielfältige Nutzung des Bodens und will gleichzeitig mithelfen, einen Teil des Wachstums in seinen Industrie- und Arbeitszonen (alleine Biogen rechnet mit 1200 Beschäftigten bis 2031) in Form von Zuzügern abzuschöpfen. Für Gemeindepräsident Michael Ochsenbein ist dieses Abschöpfen aber nicht zentral für Luterbach: «Das ist schwierig steuerbar.» Zudem würden die Topverdiener eher andere Wohnlagen bevorzugen, als was Luterbach bieten könne.

«Wir wollten nicht wesentlich wachsen»

Dennoch beschäftigte das mögliche Wachstum der Bevölkerung die Planer. «Wir hatten lange die Strategie, nicht wesentlich wachsen zu wollen», erklärt der Gemeindepräsident. Diese Strategie könne nicht mehr aufrechterhalten werden.

«Solange in den grossen Städten der Wohnraum immer teurer wird, bleibt der Wohnraum in ländlicheren Gegenden trotz langen Pendlerwegen interessant.»

Aktuell wächst die Bevölkerung stark und hat Ende 2021 total 3646 Personen erreicht. Für das Jahr 2035 sieht die Bevölkerungsprognose ein Wachstum auf 4053 Einwohnerinnen und Einwohner in einem hohen Szenario und auf 3882 im mittleren vor. Dies ergibt ein Wachstum von 283 bis 454 Personen im Jahr 2035. Wo finden diese Menschen in Luterbach Platz?

Platz schaffen für 450 Zuzügerinnen und Zuzüger

In erster Linie auf noch nicht bebauten Flächen in der Bauzone. Davon gibt es noch etliche in Luterbach, was den Behörden nicht nur Freude bereitet. Hier hätten bis zu 400 Personen Platz. Auffallend ist insbesondere eine noch unbebaute Parzelle in der W3-Zone im Umfang von 9190 Quadratmetern. Die Gemeindebehörden sind seit längerer Zeit und wiederholt im Gespräch mit dem Grundstückseigentümer.

Luterbach will in Bezug auf unbebaute Flächen in der Bauzone Druck aufsetzen. Im revidierten Zonenreglement wurde eine Bestimmung aufgenommen, wonach für alle unbebauten Bauparzellen, welche zum Zeitpunkt Genehmigung der Ortsplanung über keine unterzeichnete vertragliche Bauverpflichtung verfügen, eine solche einzufordern ist. Voraussetzung ist aber, dass die entsprechende Gesetzgebung in Kraft ist. Was noch lange nicht der Fall sein wird. Michael Ochsenbein:

«Seien wir realistisch. Enteignungen wird es nicht geben. Aber für neu eingezontes Land setzen wir auf Bauverpflichtungen. Sind diese bis zur nächsten Ortsplanungsrevision in 15 bis 20 Jahren nicht realisiert, wird das Land wieder ausgezont.»

Die heute freie Bauzone vermag demnach das erwartete Wachstum voraussichtlich aufzunehmen. «Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass jede unbebaute Fläche verfügbar ist. Daher sind weitere Massnahmen zur Innenentwicklung zu ergriffen», schreiben die Planer im Bericht zur Ortsplanungsrevision.

Luterbach soll im Zentrum ein neues Gesicht erhalten

In einem zweiten Schritt will man mit Um- und Einzonungen weiteren Platz für zusätzliche Wohnungen schaffen. Da lohnt sich ein Blick in den neuen Zonenplan. Im Zentrum (die bisherige Kernzone wird zur Zentrumszone), insbesondere entlang der Deitingenstrasse wird reichlich Land zur neuen Zentrumszone ein- oder umgezont.

Die grosse Wiese nördlich der Deitingenstrasse verbleibt zwar in der Landwirtschaftlichen Kernzone, aber nur noch teilweise. Eine grössere Parzelle mit dem nicht mehr als landwirtschaftlicher Betrieb genutzten Hof wird der Zentrumsszone zugeschlagen.

Im Grundsatz soll die Zentrumszone der Aufwertung und Stärkung des Geschäfts- und Dienstleistungszentrum dienen, attraktive Aussenräume aufweisen und eine hohe Aufenthalts- und Begegnungsqualität bieten. Davon ausgeschlossen ist aber das Sexgewerbe.

Die Wiese im Zentrum (links hinten) wird teilweise angeknabbert und der neuen Zentrumszone zugeschlagen. Bruno Kissling

Die Zentrumszone kommentiert der Gemeindepräsident wie folgt:

«In der Zentrumszone haben wir eine klare Strategie. Wenn wir nicht zur Schlafgemeinde werden wollen, brauchen wir ein Zentrum, das lebt. Hier darf etwas höher gebaut werden, dafür muss in Form von Gewerbe- und Dienstleistungsräumlichkeiten auch etwas zum Zentrum beigetragen werden.»

Etliche Aufzonungen von W2 zu W3 könnten Luterbach in den nächsten Jahren, wenn möglicherweise Altbauten weichen müssen, nicht nur zusätzliche juristische Personen sondern auch zusätzliche natürliche Personen bescheren. Viele Zuzügerinnen und Zuzüger erhofft sich Luterbach zudem vom Bachacker, wo sowohl das Areal für ein 9-stöckiges Hochhaus als auch die bestehen Wohnbauten je eine eigene Zone erhalten haben.

Wird der Kanton mitspielen?

Wohnbauten haben auch in der Arbeitszone Luterbach Platz. Diese neu geschaffene Zone löst die Gewerbezone mit Wohnnutzung ab. Hier ist ein von Betrieben unabhängiges Wohnen bis zu einem Anteil von 50 Prozent erlaubt. Einige Parzellen, die von der Industriezone in diese Arbeitszone Luterbach umgezont werden, hätten das Potenzial für Wohnbauten, so der Gemeindepräsident.

«Ich bin optimistisch, dass auf einigen Parzellen Kombinationen von Gewerbe und Wohnen möglich sind.»

Mit all diesen Massnahmen soll das prognostizierte Wachstum um 454 Personen bis 2035 geschluckt werden können. Aber ob der Kanton mitmacht und die total 17408 Quadratmeter Einzonungen genehmigt, wobei ein wesentlicher Teil der Einzonung der neuen Zone für Sport und Freizeit zugewiesen wird, wird sich weisen. Demgegenüber stehen Auszonungen im Umfang von 3870 Quadratmetern.

Termine Ortsplanungsrevision Luterbach Die Frist für Mitwirkungseingaben läuft am 30. September ab. Die eingegangenen Beiträge sowie die Resultate der kantonalen Vorprüfung werden danach ausgewertet und der Entwurf der Ortsplanungsrevision entsprechend überarbeitet und ergänzt. Nach dieser Bereinigung wird die Ortsplanungsrevision dem Amt für Raumplanung zur Nachkontrolle eingereicht. Im Anschluss erfolgt die öffentliche Auflage der Planung. Die Genehmigung der revidierten Ortsplanung durch den Regierungsrat wird auf Ende 2023 angestrebt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen