Luterbach Luterbach sucht nach Baum-Paten: Die Bevölkerung soll wieder mehr Freude am Wald finden Der Wald gerät immer weiter in Bedrängnis. Die Bürgergemeinde Luterbach reagiert und will mit einer kreativen Idee die Bevölkerung zur Mithilfe bewegen. Enya Kopp 05.03.2022, 05.00 Uhr

Damit der Luterbacher Wald weiterhin so grün bleibt. Oliver Menge

Die anhaltende Trockenheit und der damit verbundene Anstieg an Schadholz führen dazu, dass einige der uns bekannten Bäume nach und nach aus den Wäldern verschwinden. Dies ist auch der Bürgergemeinde Luterbach bewusst.

Die Mithilfe der Bürger ist gefragt

Wie bereits in anderen Gemeinden hat auch die Bürgergemeinde nun den Entschluss gefasst, ihrem Wald zu helfen. Um die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, hat sie sich auf die Suche nach Baum-Gotten und Baum-Göttis gemacht. Damit will sie ihrem Wald zu mehr Biodiversität verhelfen. Gleichzeitig versucht man so, den Wald wieder attraktiver zu machen.

Edelkastanie (Archiv) Andreas Toggweiler

Die zukünftigen Paten können sich aus dem Katalog, den die Bürgergemeinde vorgibt, einen Baum aussuchen. Dieser wird dann, unter Aufsicht des Försters, an einer geeigneten Stelle gepflanzt. Falls die Auswahl zu einseitig ausfällt, behält sich die Gemeinde vor, einen alternativen Vorschlag zu machen. Damit die gewünschte Diversität erreicht wird.

Ein Baum als Geschenk

Interessierte können ihren Baum entweder für sich selbst oder für jemand anderen erwerben. Der Selbstbehalt liegt bei 20 Franken pro Baum. Da der Baum Allgemeingut bleibt, wird er von der Bürgergemeinde als Waldbesitzerin verwaltet. Sie stellt aber den Setzling und das Material zum Schutz gegen Wildfrass zur Verfügung.

Kirschbaum (Archiv) Sandra Ardizzone

Die Möglichkeit, die Bäume auch für jemand anders zu pflanzen, werde gern genutzt, meint Urs Nussbaumer, Präsident der Bürgergemeinde Luterbach, auf Anfrage. Es sei erfreulich, dass bisher 47 neue Bäume bestellt wurden.

Aktuell ist die Bürgergemeinde an der Planung eines zweiten Pflanztages im Herbst. Dies, weil einige der Interessierten nach einem Ersatztermin fragen, weil sie am gesetzten Datum keine Zeit haben.

«Im Sommer ist ein solcher Termin nicht möglich», erklärt Nussbaumer, «denn da würden die Setzlinge einen Schock erleiden und eingehen.»

Am 19. März 2022 ist Pflanztag. Die Bürgergemeinde und die Interessierten treffen sich an diesem Samstag um 9 Uhr in der Waldhütte Luterbach. Nach der Instruktion durch den Förster heisst es dann anpacken. Nach vollendeter Arbeit gibt es dann noch eine Wurst vom Grill und ein Getränk.