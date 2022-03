Luterbach: Zukunftsrat entwickelt Visionen

Luterbach Eine Palette von Schönheiten: Der Zukunftsrat entwirft Visionen für ein Luterbach in 50 Jahren Der Verein Zukunftsrat will das Dorf neu gestalten und organisierte einen Anlass zur Frage: Was ist schön? Urs Byland Jetzt kommentieren 18.03.2022, 10.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie kann der Dorfplatz von Luterbach, heute ein Parkplatz, verschönert werden? Urs Byland

Luterbach ist noch nicht fertig gebaut. Sonst bräuchte es keinen Zukunftsrat, der Visionen für ein Luterbach in 50 Jahren entwirft. In der Aula des Primarschulhauses wurde ein weiterer Schritt in diese Zukunft gewagt. Neun Interessierte zerbrachen sich den Kopf zur Frage, wie Luterbach zum schönsten Dorf, zu vermuten ist der Schweiz, werden kann.

Doch zuerst mussten die Gedanken in Schwung gebracht werden. Dies mit der Frage: Was ist schön? In Kurzreferaten beleuchteten Vorstandsmitglieder der Vereins Zukunftsrat diese Frage. Eine Betrachtung von Gärten zeige schnell das Dilemma auf, in dem man mit dieser Frage steckt, so Stefan Liechti. Die einen lieben Gärten mit Blumenwiesen, andere ziehen akkurat gemähte Rasenflächen vor. «Für wen machen wir ein schönes Dorf? Für uns oder für die anderen?»

Von einer «Palette von Schönheiten» in Luterbach sprach Hugo Schumacher. Seine Aufzählung begann beim neu erstellten Uferpark mit dem renaturierten Späckgraben sowie der Chaussée entlang der Aare und führte zur ebenfalls wieder naturnaher gestalteten Emme.

Er zählte aber auch die Landwirtschaftsflächen und den Affolterwald dazu. Am Ende seiner Liste stand die Parklandschaft des Golfplatzes. «Eine schöne Gegend», kommentierte er sein Luterbach, «wir müssen diese Schönheit nun auch ins Dorf bringen. Dabei ist für uns nichts in Stein gemeisselt.»

«Wir wollen das Dorf verschönern»

Hans Meier fasste die Ausgangslage zusammen. Der Zukunftsrat hatte eine Resolution im Gemeinderat eingereicht, der dieser zustimmte. «Er hat dem Verein den Auftrag gegeben, konkrete Projekte herauszukristallisieren.» Pragmatisch meinte Gemeindepräsident Michael Ochsenbein: «Wir haben zu arbeiten, wir wollen das Dorf verschönern.»

Also machten sich die Anwesenden in drei Gruppen an die Arbeit und gestalteten mit Filzstift und viel Kreativität auf Plänen das Dorf neu. Dabei wurde in allen Gruppen ein Standort heiss diskutiert: Das Zentrum rund um die Gemeindeverwaltung. Das Material, das das Dorf verschönern soll, war allen klar. Wasser und Natur sollten mithelfen, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner wohl fühlen.

Bestens eignet sich dafür der Dorfbach, von dem Wasser abgezweigt, umgeleitet und wieder zurückgeführt werden könnte. Dieses Wasser soll irgendwie auf die zentrale Achse in Luterbach, der Hauptstrasse von der katholischen Kirche bis zu den Bahngeleisen, so der wagemutigste Vorschlag, zugeführt werden. Die Rede war von Suonen, also schmalen Wasserläufen, die überall durchgeführt werden können.

Diese Achse, je hälftig Kantonsstrasse und Gemeindestrasse, führt am Zentrum mit Coop, Gemeindeverwaltung, Bäckerei und «Rössli» vorbei. Dort ist der Dorfplatz, heute ein Parkplatz, der, so der Wille des Zukunftsrates, umgestaltet werden müsse. Nun geht es an die Ausarbeitung der Ideen, immer in Wissen, dass auch Rom nicht an einem Tag gebaut wurde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen