Luterbach: Hotel mit Schlafboxen in Attisholz Süd

Attisholz Areal Ein Hotel an der Aare: Der Kanton baut Hotelzimmer und Schlafboxen in der «1881 Kantine» ein Elf Hotelzimmer und 15 Schlafboxen für bis zu 30 Gäste sollen ab Spätsommer 2023 das Angebot in Attisholz Nord und Süd ergänzen. «Eine lustige Sache», nennt Gastrounternehmer Markus Balsiger das Konzept. Urs Byland Jetzt kommentieren 28.09.2022, 15.00 Uhr

Die «1881 Kantine» wird auch ein Hotel. Der Kanton, Besitzer der Liegenschaft im Uferpark Luterbach, hat ein entsprechendes Baugesuch publiziert. Geplant sind der Einbau von Hotelzimmern im Obergeschoss, Umbauten im Untergeschoss (Garderobe und WC) und im Dachgeschoss (Schlafboxen, Nass- und Aufenthaltsräume, Technik- und Nebenräume) sowie das Einrichten von Aussensitzplätzen.

«1881 Kantine»: Der Kanton baut Hotelzimmer im Obergeschoss und Schlafboxen im Dachgeschoss ein. Urs Byland

Für die Umbauarbeiten werden die Baukosten auf 2 Millionen Franken geschätzt. Die Arbeiten sollen im Januar 2023 starten und bereits im August 2023 enden. Im Obergeschoss sind neun Doppelzimmer, ein Familienzimmer (mit vier Betten) sowie ein Einzelzimmer geplant. Ein Doppelzimmer ist behindertengerecht geplant. Weiter sind ein separates WC mit Dusche und ein Empfangsraum geplant.

Kantonsbaumeister Guido Keune. Bruno Kissling

Laut Kantonsbaumeister Guido Keune ist der Bedarf mehr als vorhanden. Das Angebot mit elf individuell gestalteten Hotelzimmern richte sich einerseits an die zahlreichen Kunden, Berater, Besucher und Dienstleister der ortsansässigen Betriebe und anderseits an die vielen Anlassgäste aus dem In- und Ausland.

Zudem würden immer mehr private Festivitäten wie Hochzeiten, Jubiläumsfeiern oder Generalversammlungen im Attisholz stattfinden.

Das «1881» biete aber auch ein gutes Ambiente für Menschen, die sich bewusst für die Erholung in der Juraregion entscheiden und auf der Suche nach etwas «Speziellem» sind. «Die beiden Areale haben in mehrfacher Hinsicht Aussergewöhnliches zu bieten», so Keune.

Schlafboxen für Schülerinnen, Schüler und «Nomaden»

Im Dachgeschoss ist in einem grossen Schlafraum in der Mitte ein Turm mit 15 Schlafboxen/Kajüttenbetten auf drei Höhen geplant für maximal 30 Personen. Die Boxen würden Privatsphäre bieten, sind belüftet und individuell belichtet.

Schlafboxen im Hotel Silo in Basel. Roland Schmid

Guido Keune erklärt:

«Die Schlafboxen sind ein Novum für Solothurn. Sie bieten eine günstige und trendige Alternative zum herkömmlichen Hotelzimmer. Das Angebot richtet sich vor allem an Schulklassen und ‹Nomaden› aus der ganzen Welt.»

Vorbilder seien das Capsule Hotel Zürich oder das Hotel Silo in Basel. Weiter werden zwei Waschräume für Männer und Frauen eingebaut. Ein Aufenthaltsraum mit Teeküche für 30 Personen ergänzt die Aufteilung.

Gastro-Unternehmer Markus Balsiger. Tom Ulrich

«Eine lustige Sache», nennt Gastrounternehmer Markus Balsiger das Konzept mit den Schlafboxen. Der Geschäftsführer der Emmenpark AG und Pächter der «1881 Kantine» freut sich über die Umbaupläne des Kantons.

Die Idee mit den Schlafboxen habe er mit dem Hochbauamt ausgeheckt. Mit diesem muss er auch die Vertragsverhandlungen für die Pacht und die weiteren Abmachungen führen. Das Hochbauamt wird dabei für branchenspezifische Aspekte, so Keune, von Dritten unterstützt.

An der Aussenfassade ändert sich einzig im Dachgeschossbereich etwas. Eine Lukarne mit zwei Fenstern wird zu einer Lukarne mit einem grossen Fenster umgestaltet. Laut Sonderbauvorschriften ist das kantonale Bau- und Justizdepartement Baubehörde. Weil aber Bauherr und Grundeigentümer das Hochbauamt des Kantons ist, wird das Finanzdepartement als stellvertretendes Departement verfügen.

In den Plänen schon vorweggenommen

Die Einrichtung eines Hotels in der «1881 Kantine» wurde bereits 2017 vorweggenommen. «Der vom Regierungsrat genehmigte Gestaltungsplan, beinhaltet explizit gastronomische-, hotel- und kulturspezifische Nutzungen für das heutige ‹1881›-Gebäude», weist der Kantonsbaumeister auf die Grundlagen hin.

2018 wurden nebst dem Restaurant auch die planerischen und baulichen Vorleistungen (unter anderem die haustechnischen Anlagen) für die Hotelnutzung realisiert. Nun soll wie geplant, der Endausbau erfolgen.

Attisholz Nord und Süd Das sind die Pläne des Kantons für Attisholz Nord und Süd: Das ehemalige Industrieareal wird mittel- bis langfristig zu einem Umfeld für Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur transformiert. Ziel ist, die Geschichte und Struktur als Industrieareal erlebbar zu machen, indem ein Teil der Industriebauten erhalten und sorgfältig umgenutzt wird. Gleichzeitig sollen Teile des Areals frei werden für qualitätsvolle und dichte Neubauten. Die bestehenden Bauten ausserhalb des Kernareals sollen weitgehend als Wohnbauten erhalten und mit weiteren Wohngebäuden zurückhaltend ergänzt werden. Der Bereich entlang der Aare soll gestalterisch aufgewertet und das Areal öffentlich zugänglich gemacht werden.

