Luterbach Doch noch Weihnachtsfeeling für die Region? Auf dem Attisholz-Areal ist ein Weihnachtsmarkt geplant Urs Unterlerchner und Harri Kunz spannen zusammen und organisieren einen Weihnachtsmarkt auf dem Attisholz-Areal. Voraussetzung ist allerdings, dass sie vom Kanton die Bewilligung zur Durchführung erhalten. Rahel Meier 12.10.2021, 16.00 Uhr

Wenn es nach den Organisatoren geht, soll ein grosser Weihnachtsbaum, wie auf diesem Bild aus der Stadt Olten, das Attisholzareal schmücken. Bruno Kissling

«Während der Heso war bereits gerüchtehalber zu hören, dass der Solothurner Weihnachtsmarkt abgesagt wird», so Urs Unterlerchner. In der Zwischenzeit ist klar: Der Chlausemäret in Solothurn, der Weihnachtsmarkt in Solothurn und der Weihnachtsmarkt in Grenchen, sind alle abgesagt.