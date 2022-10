Tele M1

Luterbach Diese Geschichte stinkt: Chauffeure erleichtern sich auf dem Parkplatz mitten in der Industrie Offenbar können Chauffeure beim Conforama in Luterbach keine Toilette benutzen. Sie verrichten ihr Geschäft deshalb auf dem Parkplatz in der Industrie Nord. Nachbarn und der Gemeinde stinkt das gewaltig. 27.10.2022, 16.33 Uhr

Natur pur – und das mitten im Industriegebiet in Luterbach. Schon seit längerem geht hier «Gruusiges» vor sich. René Rüttimann, Garagier in Luterbach, sagt gegenüber Tele M1: «Wir haben beobachtet, dass die Chauffeure am Abend nicht aufs WC können und die Notdurft hier auf dem Areal verrichten.»