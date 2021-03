Luterbach Die Sanierung des Bodens in der «Späckmatt» ist ein erster Schritt zum möglichen Ausbau von Biogen Auf dem Biogen-Areal in Luterbach wird ein «belasteter Standort» beseitigt. Umweltschutz steht im Vordergrund – und Strategie. Urs Byland 18.03.2021, 05.00 Uhr

Biogen startet in Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden die Bodensanierung der «Späckmatt», dem ehemaligen Borregaard-Areal in Luterbach Tom Ulrich

Diese Woche wurde mit der Bodensanierung südlich vom Firmengebäude der Biogen gestartet. Die Sanierung der «Späckmatt» ist Teil der vertraglichen Abmachung zwischen Biogen und dem Kanton Solothurn. Mit der Sanierung der «Späckmatt» soll die ursprüngliche geologische Tragfähigkeit wiederhergestellt werden.



Im Kataster der belasteten Standorte ist die «Späckmatt» in der am zweitstärksten belasteten Kategorie aufgelistet. Das Kataster weist fünf Kategorien aus. In Gebiet Attisholz Süd handelt es sich um eine überwachungsbedürftige gut 7500 Quadratmeter grosse Fläche.



Vorbereitung für eine Ausbauetappe?



Die Bodensanierung ist von Interesse, weil sie ein Indiz sein könnte, dass Biogen bereits an einen Ausbau denkt. Zur Erinnerung: im riesigen Produktionsgebäude der Biogen befinden zwei Produktionslinien mit je vier grossen Fermentern à 18500 Liter Inhalt. Das Zulassungsverfahren für eine kommerzielle Produktion soll Swissmedic noch in der ersten Hälfte des Jahres abschliessen. «Das ist in den letzten Zügen und wird bald entschieden», erklärt Tristan Schmitz, Biogen. Aktuell wird die zweite Linie im bestehenden Produktionsgebäude fertiggestellt. «Wir suchen nun fast hundert Fachkräfte.»



In einer allfälligen zweiten Bauetappe sollen zwei zusätzliche Produktionslinien gebaut werden. Das Land würde aber auch noch, und so ist es im Gestaltungsplan auch festgeschrieben, für eine dritte Etappe mit drei weiteren Produktionslinien reichen.



Man könnte das Gelände für Bauvorhaben nutzen. «Es könnten aber auch einfach Grünflächen werden», hält sich Schmitz bedeckt. «Momentan liegen keine Informationen vor, wann Biogen über die bauwerkliche Nutzung der Flächen entscheidet.» Aber jeder hoffe natürlich, dass es soweit komme.



Die begonnene Bodensanierung soll bis Ende diesen Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten für die Bodensanierung übernimmt Biogen. Wie hoch diese sind, behält Biogen für sich. Es sei eine bedeutende Investition in die Zukunft des Standorts und der Gemeinde Luterbach. Zudem hätten die kantonalen Behörden in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren den nun zuständigen Dienstleister beauftragt.