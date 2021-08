Luterbach Ausserirdische Klänge schallen durch ein Luterbacher Wohnhaus Das Synthesizer Museum Synthorama von Martin Hollinger ist einzigartig in der Schweiz. Hans Peter Schläfli 17.08.2021, 05.00 Uhr

Martin Hollinger bedient das Modularsystem des Pioniers Robert Moog. Hans Peter Schläfli

Das Ding ist so gross wie ein Kleiderschrank. Martin Hollinger steckt ein paar Verbindungskabel in verschiedene Buchsen, dreht am einen und am anderen Knopf. Und nach ein paar Minuten, als er auf dem Keyboard eine Taste drückt, ist er plötzlich da, dieser eigenartige, fast ausserirdisch wirkende Klang, der vor wenig mehr als 50 Jahren die Welt der Musik revolutionierte. Sofort werden Erinnerungen an die legendäre Schallplatte «Pictures at an Exhibition» wach, die das Trio Emerson, Lake and Palmer 1971 veröffentlicht hatte.

Ohne Fachwissen geht gar nichts

«Das ist ein Modularsystem, und das ist aufgebaut aus Komponenten wie Generator, Filter, Verstärker und so weiter. Die einzelnen Komponenten muss man so miteinander verbinden, dass der gewünschte Klang entsteht», erklärt Hollinger den komplexen Synthesizer. Ohne Fachwissen gehe da gar nichts.

«Das erste System wurde 1964 gebaut, der Begriff Synthesizer entstand aber erst etwa 1967.»

Die Beatles verwendeten auf ihrem Album Abbey Road 1969 erstmals einen Moog, aber nur dezent im Hintergrund.

Für einen Besuch braucht es viel Zeit

Das Wissen, das Martin Hollinger vermitteln kann, ist gigantisch, und man nimmt sich für einen Besuch im Synthorama an der Hauptstrasse 15 in Luterbach besser genügend Zeit. Er erzählt von Robert Moog und Alan Pearlman, zwei Pionieren, die unabhängig von einander spannungsgesteuerte Oszillator- und Verstärkermodule mit einer Klaviatur verbanden.

«Es gab schon vorher Tongeneratoren, aber erst mit solchen Modularsystemen entwickelten sich die Geräte zu richtigen Instrumenten. Die ersten Synthesizer waren nur monophon, das heisst, man konnte mit einer Tastatur immer nur einen einzigen Ton spielen, aber keine Akkorde. Der Polymoog war 1975 der erste voll polyphone Synthesizer. Keith Emerson von der Musikgruppe Emerson, Lake and Palmer ­sagte, was er braucht, und Robert Moog baute für ihn den Synthesizer.»

«Der erste Synthesizer, den ich mir 1987 kaufte, steht immer noch in meinem kleinen Studio»,

erzählt Martin Hollinger, wie seine Passion begann. Er mache sehr oft Musik damit, aber es gebe keine einzige Aufnahme von ihm. Er spiele grundsätzlich nur für sich. «Wenn ich aufhöre, dann ist die Musik weg. Musik aufnehmen, das wäre Arbeit. Ich mache Musik zum Spass.»

Viele Ausstellungsstücke sind Raritäten

Um für seine Musik neue Klänge zu bekommen, habe er sich dann einen Micromoog und einen Roland besorgt. «So begann das ganz langsam mit meiner Sammlung. Ich suchte in der Fundgrube alle möglichen Moog-Modelle, dann interessierten mich auch die anderen amerikanischen Marken. Erst mit der Zeit kamen deutsche, japanische und andere Modelle dazu.»

Viele der Ausstellungsstücke sind absolute Raritäten. «Von diesem Antares 2 wurden in Prag nur drei Modelle in Handarbeit für das tschechische Radio gebaut», erklärt Hollinger. «Einen Antares 1 gibt es nicht. Weil der nie funktionierte, wurde er wieder demontiert und die Einzelteile nochmals verbaut.»

In der Szene bestens ­bekannt

Würde Martin Hollinger jeden Tag einen anderen seiner Synthesizer spielen, dann bräuchte er dafür ein ganzes Jahr. Er besitzt 360 dieser Instrumente, von denen 220 in Luterbach ausgestellt sind, alle voll funktionstüchtig und bereit, tatsächlich gespielt zu werden, denn er flickt die Geräte selber.

In Luterbach wissen aber nur wenige, dass es das Synthorama gibt. Das sei kein Problem. «Mein Museum ist in der Szene bestens bekannt. Viele Musiker und DJs kommen vorbei und die dürfen die Geräte auch gerne ausprobieren. Kürzlich war ein Experte aus Dänemark hier, weil er ein Buch über Synthesizer schreibt und darin wird das Synthorama vorkommen.»

Mit seiner Sammelleidenschaft ist Martin Hollinger an die Grenzen gestossen. «Ich habe schlicht keinen Platz mehr und einfach nur noch mehr Synthesizer kaufen, um sie ins Lager zu stellen, das will ich nicht. Ein Modell müsste mir schon so gut gefallen, dass ich wirklich dafür bereit wäre, im Museum Platz zu machen und ein anderes Modell ins Lager zu stellen.»

Anmeldung zum Museumsbesuch: synthorama@bluewin.ch