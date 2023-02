Sniorennachmittage Lüterswil-Gächliwil

Lüterwil-Gächliwil/Biezwil Ein fünfköpfiges Bucheggberger Team leistet seit vielen Jahren Freiwilligenarbeit: «Wir machen das einfach gerne» Seit 27 Jahren bietet ein heute fünfköpfiges Team Seniorennachmittage in Lüterswil-Gächliwil an. Rund 30 Seniorinnen und Senioren aus Lüterswil-Gächliwil und Biezwil besuchen die Anlässe, die in den Wintermonaten stattfinden. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Initiatorin Heidi Toboll (links) und Sonja Egger organisieren die Seniorennachmittage seit 25 Jahren gemeinsam. Sie werden von weiteren Freiwilligen unterstützt. Angelica Schorre

Super Stimmung, tolle Unterhaltung, Freude an neuen und alten Begegnungen, an Gesprächen, am Beisammensein: Wer gute Laune haben und auf andere Gedanken kommen will, sollte die Seniorennachmittage in Lüterswil besuchen.

Organisiert werden diese seit 27 Jahren von Heidi Toboll und seit 25 Jahren von Sonja Egger. Mit im fünfköpfigen Team sind auch Margreth Ingold – wie Toboll und Egger aus Lüterswil – sowie Annemarie und Monika Ritz aus Biezwil. Da kommen ein paar Stunden Freiwilligenarbeit zusammen …

Wie alles begann: Eine Neuzuzügerin fragte Heidi Toboll, warum es keine Anlässe für Seniorinnen und Senioren gebe. «Ja, warum eigentlich nicht?», überlegte Heidi Toboll und rief kurzerhand den Gemeindepräsidenten sowie Vertreter der Kirchgemeinden an. Und stiess auf offene Ohren. «Die sind mir telefonisch um den Hals gefallen», erinnert sie sich.

Immer von Dezember bis April

Zusammen mit einer Frau aus Gächliwil organisierte sie den ersten Seniorennachmittag, der am 22. Februar 1996 stattfand. Sie schaut in ihrem Heft, das sauber mit «Seniorenclub» beschriftet ist, nach. «Es kamen 24 Seniorinnen und Senioren, es gab Cake und Safranzopf.» Und dabei ist es nicht geblieben. Heidi Toboll und Sonja Egger erinnern sich an Nachmittage mit den Geschwistern Biberstein und dem Trio Oesch – «die Melanie war mit dabei, damals war sie etwa zehn Jahre alt».

Aktuell kommen etwa 30 Senioren mit Wohnsitz in Biezwil und Lüterswil-Gächliwil an die Nachmittage, die von Dezember bis April ein Mal im Monat stattfinden: Auftritte der Musikgesellschaft Lüterswil und der Seniorenbühne Biberist, Spielenachmittage, Unterhaltung und Tanz mit «Kudi’s Top Sound», Kabarett – aktuell ist für den 8. März in der Mehrzweckhalle Lüterswil ein Lottomatch angesagt.

Im Mai folgt dann der beliebte Ausflug, das «Carreisli». Wohin? Das wird noch nicht verraten. «Aber immer in eine andere Himmelsrichtung», sagt Sonja Egger.

Das Team finanziert die Anlässe selber. Einen Zustupf erhält es von den Kirchgemeinden Oberwil-Bucheggberg und Messen. An den Anlässen verkaufen die Helferinnen die Getränke fast zum Selbstkostenpreis. «Aber die Seniorinnen und Senioren geben grosszügig Trinkgeld», freut sich Sonja Egger, «und flüstern uns dann zu, dass sie mit auf das ‹Reisli› kommen würden.» Das eingenommene Geld kommt in eine Kasse und wird für nächste Anlässe verwendet.

Freude und Wertschätzung sind Lohn genug

Alles Freiwilligenarbeit. Stört es sie denn nicht, dass sie für ihre Arbeit nicht bezahlt werden? Heidi Toboll und Sonja Egger schauen sich verdutzt an. Toboll: «Also daran habe ich nie gedacht, du, Sonja?» – «Das wollte ich gar nicht», sagt die 66-Jährige, «unser Lohn ist doch die Freude und Wertschätzung der Seniorinnen und Senioren. Wir machen das einfach gerne! Natürlich ist es Arbeit, aber ich gehe dann zufrieden und mit einem guten Gefühl nach Hause.»

«Das geht mir genauso», doppelt Heidi Toboll nach. Die 83-Jährige kann zwar nicht mehr so mithelfen wie früher, ist aber voll mit dabei. «Es ist schliesslich ‹mein Kind›.» Und überlegt: «Ohne das Team und die Nachmittage wäre ich vielleicht etwas einsam. Ich habe in meinem Leben so viel erlebt. Eigentlich bin ich heute wunschlos glücklich.»

